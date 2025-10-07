AI Course Builder na Ginagawang Mga Kurso ang Iyong Content

Magsimula mula sa text, slides, PDFs, o maikling brief at makakuha ng pulidong course modules nang hindi kailangan ng camera o pag-e-edit. Ginagawang mga narrated video lesson, quiz, caption, at handang i-export na mga package ng HeyGen ang iyong source material para mas mabilis makapaglabas ng training ang mga team at creator.

120,166,724Mga video na nabuo
93,788,941Mga avatar na nabuo
16,527,409Mga video na na-translate
Pinagkakatiwalaan ng milyun-milyon sa buong mundo na bigyang-buhay ang kanilang mga kuwento.

Mabilis na onboarding ng empleyado

Traditional onboarding needs filmed sessions, live trainers, and scheduling. HeyGen turns policies, slide decks, and bullet points into consistent, narrated onboarding modules with quizzes so new hires can ramp faster and HR delivers repeatable experiences.

Pagsasanay sa produkto para sa tagumpay ng customer

Product updates and feature training require frequent refreshes. HeyGen creates short demo videos, step-by-step walkthroughs, and assessment checks from release notes or URLs so customer success teams keep tutorials up to date without reshoots.

Mga programa sa pagsunod at sertipikasyon

Compliance content needs accuracy and traceability. HeyGen produces captioned lessons, timed quizzes, and exportable completion records that meet formal training requirements while simplifying updates and audits through AI-powered solutions.

I-scale ang mga katalogo ng kurso para sa edukasyon at mga content creator

Course creators and educators can convert syllabi or research into full online course modules with videos, quizzes, and downloadable materials using AI tools. HeyGen reduces production time so creators publish more courses and diversify revenue streams.

Mikropag-aaral at suporta sa pagganap

Need just-in-time refreshers or short explainers? HeyGen’s AI video generator generates microlearning clips and quick reference guides from longer source documents so learners access targeted help exactly when they need it.

Multilingual na mga programa sa pagsasanay

Expanding into new regions usually requires re-recording content. HeyGen’s video translator recreates narration and captions in many languages, preserving timing and tone so learning feels native for each audience.


Bakit ang HeyGen ang Pinakamahusay na AI Course Builder

Ang HeyGen ay nag-a-automate ng buong proseso ng paggawa ng course gamit ang intelligent script drafting, AI video generation, at localization para makagawa ang mga organisasyon ng pare-parehong training sa malaking scale. Gumawa ng instructor-led lessons, microlearning, at assessments nang mas kaunti ang effort at mas mababa ang gastos.

Mas mabilis na paggawa ng kurso

Gumawa ng kumpletong draft ng kurso mula sa mga dokumento o link sa loob ng ilang minuto. Si HeyGen ang magsusulat ng script, mag-aayos ng mga eksena, at gagawa ng mga narrated na lesson video para hindi mo na kailangang mag-shoot, mag-edit, at dumaan sa mahahabang production cycle, gamit ang mga kakayahan ng AI course creator.

Kumpletong learning toolchain

Pinagpapares ng HeyGen ang mga video lesson sa mga quiz, assessment, at iba pang interactive na elemento para mapahusay ang karanasan sa pagkatuto. Ang awtomatikong nabubuong captions, rubrics, at analytics ay nagpapadali sa pag-publish at pagsubaybay sa progreso ng mga mag-aaral.

Mag-scale gamit ang lokalizasyon at awtomasyon

Gumawa ng maraming bersyon ng kurso nang mabilis. Gamitin ang mga tool sa translation at video translator para i-localize ang narasyon, captions, at visuals upang maabot ng training ang mga global na team nang hindi na kailangang mag-manual na pag-edit, at mapahusay ang karanasan sa online na kurso.

Matalinong pagbuo ng kurso at paggawa ng balangkas

Sinusuri ng HeyGen ang mga in-upload na dokumento, slide deck, o course brief at bumubuo ng isang nakaayos na course outline na may malinaw na learning objectives at pagkakasunod-sunod ng mga module. Iminumungkahi ng AI ang haba ng bawat lesson, paghahati-hati ng mga bahagi, at mga assessment point para makapagsimula ang instructional designers sa isang kumpletong draft na madali nilang mapapahusay.

A smiling man in a video frame, flanked by cards for uploading a PDF and a course outline.

Mga text-to-video na aralin na may natural na pag-narrate

Gawing studio-quality na lesson videos ang iyong mga script gamit ang AI video generator at voice models ng HeyGen. Gumagawa ang system ng natural na tunog na voiceovers, naka-synchronize na captions, at optional na avatar presenters na may eksaktong lip sync para maging makinis at propesyonal ang mga video nang hindi na kailangan ng oras sa studio.

A software interface with a pop-up showing "Q3 Result Overview" text on the left, and a presentation slide with the same title and a man's photo on the right.

Mga interaktibong pagsusulit at AI na pagmamarka

Awtomatikong bumuo ng mga pagsusulit, multiple choice, at mga open-ended na tanong mula sa lesson content. Kayang gumawa ng rubrics ng HeyGen at magbigay ng instant na AI-assisted na pagmamarka at feedback para makatanggap ang mga mag-aaral ng napapanahon at pare-parehong pagsusuri, na nagbibigay-daan sa mga instruktor na makatipid ng maraming oras sa manu-manong pag-check gamit ang AI tools.

A smiling woman in a futuristic outfit holds a tablet, looking up, with a "2025 AI Sentiment Report" overlay.

Mga kontrol sa brand, mga template, at flexible na pag-export

Gamitin ang brand kits para tiyakin ang tamang paggamit ng logo, font, kulay, at istilo ng mga slide sa lahat ng course. I-export ang mga package bilang SCORM o LTI, i-publish sa LMS, o ibahagi sa pamamagitan ng public link. Pinapadali ng batch export at templated workflows ang pag-deploy ng mga course library sa iba’t ibang team at platform.

Dialog box showing options to export as SCORM 1.2, with a smiling man in the background.

Ginagamit ng mahigit 100,000 team na pinahahalagahan ang kalidad, kadalian, at bilis

Tingnan kung paano pinapalawak ng mga negosyo na katulad ng sa iyo ang paggawa ng content at pinapabilis ang paglago gamit ang pinaka-makabagong image-to-video platform sa merkado.

Miro
"Binibigyan nito ng kapangyarihan ang aming mga manunulat na magkaroon ng kaparehong antas ng pagkamalikhain sa proseso na mayroon ako pagdating sa mga visual na paraan ng pagkukuwento."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
Vision Creative Labs
"Ang mahiwagang sandali para sa akin ay noong nagkaroon kami ng isang video na ginagawa ko linggu-linggo. Bigla naming na-realize na puwede pala akong magsulat ng script, ipadala ito, at hindi ko na kailangang humarap sa camera muli."

Roger Hirst, Co-Founder
Workday
"Ang pinakagusto ko sa HeyGen ay hindi ko na kailangang tumanggi sa mga proyekto. Para bang nadagdagan ang miyembro ng team namin. Mas marami na kaming nagagawa gamit lang ang mga resources na meron kami."

Justin Meisinger, Tagapamahala ng Programa
Paano ito gumagana

Paano Gamitin ang AI Course Builder

Gumawa ng kumpletong kurso sa apat na pinasimpleng hakbang—mula sa source content hanggang sa mga handa‑na‑para‑sa‑learner na module.

Hakbang 1

I-upload ang iyong content o i-paste ang URL

Magbigay ng slide decks, PDFs, docs, o isang maikling outline. Susuriin ni HeyGen ang materyal, kukunin ang mahahalagang punto, at magrerekomenda ng istruktura ng kurso kasama ang mga layunin.

Hakbang 2

Pumili ng istilo at bilis

Pumili ng haba ng lesson, istilo ng presenter, tono ng boses, at brand kit. Mag-pick ng mga template para sa assessments at interactive elements para siguradong tugma sa iyong standards ang bawat module.

Hakbang 3

I-preview, i-edit, at magdagdag ng interactivity

Suriin ang mga na-generate na video lesson, i-adjust ang mga script, ayusin muli ang pagkakasunod-sunod ng mga scene, at magdagdag ng mga quiz o chat assistant. Pinapayagan ka ng editor ng HeyGen na i-refine ang content nang hindi na kailangan ng tradisyonal na timeline editing.

Hakbang 4

I-publish at subaybayan ang mga mag-aaral

I-export bilang SCORM o LTI, i-publish direkta sa isang LMS, o magbahagi ng mga link. Subaybayan ang progreso, pagkompleto, at mga resulta ng assessment gamit ang built-in na analytics para masukat ang learning outcomes.

Mga Madalas Itanong (FAQs)

Ano ang AI course builder at paano ito ginagamit ng HeyGen?

Ang isang AI course builder ay nag-a-automate ng proseso ng pag-convert ng source material tungo sa mga naka-istrukturang kurso. Tumatanggap ang HeyGen ng mga dokumento, slides, o briefs at awtomatikong gumagawa ng mga outline, lesson script, narrated na mga video, quizzes, at export packages para makabuo ka ng kumpletong training nang hindi na kailangang mag-shoot ng video o gumawa ng komplikadong editing.

Gaano ka-realistic at propesyonal ang hitsura at tunog ng mga ginawang video?

Gumagamit ang HeyGen ng advanced na Text to video na isang feature ng AI course generator na nagpapadali sa paggawa ng content, at image to video na mga pipeline kasama ng high-quality na voice models upang makagawa ng makinis at broadcast-quality na mga lesson na may AI-generated na mga bahagi. Maaari kang pumili ng mga estilo ng presenter o avatar presenters at ina-apply ng HeyGen ang lip sync, natural na pacing, at audio mixing para sa propesyonal na output.

Aling mga wika at pagsasalin ang sinusuportahan?

Sinusuportahan ng HeyGen ang malawak na multilingual na mga workflow. Gamitin ang video translator para i-convert ang mga script at muling gumawa ng mga voiceover at caption sa iba’t ibang wika para maging natural ang pakiramdam ng mga kurso sa lokal na mga audience habang pinapanatili ang tamang timing at tono.

Maaari ko bang i-edit ang mga script at video pagkatapos itong ma-generate?

Oo, makakatulong ang AI-powered tools sa paggawa ng mga course. Lubos na nae-edit ang mga na-generate na draft. Maaari mong i-update ang mga script, palitan ang mga eksena, baguhin ang tono ng boses, o i-adjust ang mga quiz gamit ang AI course creation tools para sa isang tuluy-tuloy na karanasan. Ang regenerate function ng HeyGen ay ina-apply ang mga pagbabago sa lahat ng variant para mas maging episyente ang pag-scale ng mga update.

Paano nakakatulong ang HeyGen sa pagpapanatili ng kalidad ng brand at ng mga instructional na materyal?

Mag-upload ng mga brand kit kabilang ang mga logo, font, at color palette upang maipatupad ang visual standards. Nagmumungkahi rin ang HeyGen ng mga learning objective, assessment point, at pinakamahusay na gawi sa pacing upang maging pare-pareho ang kalidad ng kurso at nakaayon sa mga prinsipyo ng instructional design.

Anong mga export format at integration ang available?

I-export bilang SCORM o LTI para sa LMS integration, i-download ang mga MP4 lesson video, o ibahagi sa pamamagitan ng secure links. Sinusuportahan din ng HeyGen ang pag-embed ng mga course, API access para sa automation, at mga integration sa karaniwang tools para mapadali ang publishing at tracking.

Nakakagawa ba ang HeyGen ng mga assessment at nakakapag-grade ng mga sagot ng mga learner?

Oo. Gumagawa ang HeyGen ng mga pagsusulit at mga pagtatasa na nakabatay sa rubric. Nag-aalok ang platform ng awtomatikong AI-assisted na pagmamarka para sa mga objective at open-ended na sagot at nagbibigay ng mga template ng feedback upang makatanggap ang mga mag-aaral ng napapanahong paggabay sa mga online na kurso.

Ligtas ba ang aking content at data ng mga learner?

Gumagamit ang HeyGen ng enterprise-grade na seguridad, naka-encrypt na storage, at mga access control upang protektahan ang content at data ng mga learner sa mga AI-powered na environment. Mayroon ding admin controls at mga opsyon sa audit para sa mga pangangailangan sa compliance at governance.

Ano ang mga pinakamahusay na praktis sa pagbuo ng mga kurso gamit ang HeyGen?

Magsimula sa malinaw na mga layunin sa pagkatuto, magbigay ng maikli at tuwirang sanggunian, pumili ng angkop na haba ng mga aralin ayon sa atensyon ng mga mag-aaral, magdagdag ng mga paunang pagsusulit, at i-localize ang content kung saan ito kailangan ng mga learner upang makagawa ng mga kurso nang epektibo. Gumawa ng maraming bersyon para masubukan ang engagement at mag-iterate batay sa analytics.

Sino ang may-ari ng mga karapatan sa mga kursong ginawa sa HeyGen?

Ikaw ang may-ari ng lahat ng course content na ginagawa mo. Nagbibigay ang HeyGen ng mga lisensyadong asset at mga generated na output para sa commercial use. Siguraduhin na ang anumang third-party materials na ia-upload mo ay may tamang pahintulot bago i-publish.

