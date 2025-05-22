Mula pa noong 1921, Komatsu ay binago na ang ating pisikal na mundo bilang isang nangungunang pandaigdigang Original Equipment Manufacturer (OEM) na nagbibigay ng makinarya para sa konstruksiyon, pagmimina, at industriya ng panggugubat. Mula sa mga ugat nitong mahigit isang siglo na ang nakalipas sa Komatsu Iron Works sa kanayunan ng Japan, lumago ang Komatsu bilang isang pandaigdigang kumpanya na may higit sa 65,000 empleyado at isang matatag na network ng 211 distributor sa 151 bansa.
Ang paglalakbay ng Komatsu ay hinubog ng kanilang malalim na pangako sa pakikipagtulungan at inobasyon, na itinuturing nilang mahalaga sa pagtugon sa iba’t ibang hamon ng ating panahon. Sa kasalukuyan, ginagamit nila ang AI technology ng HeyGen upang mas lalo pang pag-ugnayin ang kanilang iba’t ibang koponan sa buong mundo at palakasin ang kanilang tradisyon ng kolaborasyon.
Mga hamon sa paghahanap ng nakakaengganyong format para masiguro ang paglipat ng kaalaman
Sa industriya ng pagmamanupaktura, nag-aalok ang Komatsu ng komprehensibong hanay ng mga produkto kabilang ang excavators, wheel loaders, bulldozers, at dump trucks, habang pinangangasiwaan din ang paggalaw ng mga ito mula pabrika, patungo sa distributor, hanggang sa end customer. Upang matiyak na epektibong maisasagawa ang prosesong ito, napakahalaga na ang network ng mga distributor ng Komatsu, na direktang nakikipag-ugnayan sa mga end customer, ay may malalim na kaalaman tungkol sa mga produktong inaalok, pati na rin sa mga solusyon at serbisyo. Dahil dito, napakahalagang magbigay ng komprehensibong pagsasanay sa distributor network tungkol sa mga tampok ng makina, operasyon, at mga teknikal na espesipikasyon.
Para maisakatuparan ito, sinubukan ng learning and development (L&D) team ang iba’t ibang paraan para makalikha ng nakakaengganyong training content — mula sa mga PowerPoint slide na may computer-generated na voiceover hanggang sa pag-hire ng mga external multimedia company. Bawat solusyon ay may kani-kaniyang limitasyon, bukod pa sa mataas na gastos at malaking oras na kailangang ilaan.
"Nasa punto na kami na kailangan naming malaman kung makakatulong ba ang teknolohiya sa amin pagdating sa mga training video," sabi ni Sarah Munsters, Group Manager Training, Development & Events sa Komatsu Europe International N.V. Matapos madiskubre ang AI technology ng HeyGen sa pamamagitan ng paggamit ng isang Belgian influencer sa video translation feature nito, agad na nakita ni Sarah kung paano nila magagamit ang inobasyong ito sa kanilang mga proseso.
Si Tanja Bogocharova, isang Instructional Design Specialist sa Komatsu Europe, ay gumagamit ng HeyGen para gumawa ng mga nakakaengganyong explainer videos at teknikal na training content para sa mga produkto. Siya rin ang gumagawa ng mga guideline at nagsisilbing super admin para sa iba pang developers mula sa iba’t ibang Komatsu entities sa buong mundo. Pinapahintulutan ng platform ang kanyang team na gawing mahuhusay na video ang umiiral na content mula sa mga subject matter expert, gamit ang mga customized na Komatsu avatar — na nagbibigay ng perpektong balanse sa pagitan ng teknikal na detalye at kaakit-akit na presentasyon.
“Nakakatanggap kami ng napakagandang feedback mula sa mga learner. Madali raw nilang nasusundan ang content dahil sa maiikli at malinaw na paliwanag na ibinibigay ng animated avatar,” paliwanag ni Tanja. “Mula sa simpleng instructional videos, nakagawa kami ng mas propesyonal na mga video na may napakarealistiko na mga avatar at voiceover, at naiwasan namin ang mataas na gastos sa video shooting.”
Binanggit din ni Tanja ang positibong epekto sa mga tagapagsanay: "Nararamdaman namin ang sigla hindi lang mula sa mga mag-aaral, kundi pati na rin sa mga tagapagsanay; mas motivated din silang lumikha ng training content dahil sa HeyGen. Sa kabuuan, isa itong malaking hakbang pasulong sa pag-develop ng aming mga materyales."
Pagpapalawak ng multilingguwal na kurikulum sa pagsasanay nang may pagkakapare-pareho
Ang paghahanap ng madaling paraan para makagawa ng nakakaengganyong training video content ang unang hakbang; ang susunod na hamon ay kung paano epektibong mapalawak ang curriculum sa iba’t ibang wika upang matugunan ang sari-saring pangangailangan.
Ang translation feature ng HeyGen ang tamang kasangkapan na kailangan ng Komatsu para ma-convert ang kanilang content sa iba’t ibang wika. Ang script creation feature ng platform ay gumagawa ng maayos na unang draft mula sa mga website URL.
"Sa Europe, karaniwan kaming nagbibigay ng training content sa apat na wika: English, German, French at Italian. Kadalasan, ginagawa muna namin ang source content sa English, at gamit ang translation feature ng HeyGen, makakapag-deliver kami ng mga isinaling bersyon sa ilang pindot lang. Malaking dagdag-halaga ito para sa amin," pagbabahagi ni Tanja. Mas episyente ang bagong proseso pagdating sa oras at badyet at nagbibigay-daan ito sa team na mahusay na magamit ang iisang source material.
Na-inspire ng bagong development na ipinakita ng Komatsu Europe ang iba pang Komatsu entities sa buong mundo, kaya’t in-adopt nila ang approach na ito at estratehikong ipinatupad ang mga kakayahan ng HeyGen sa kanilang plano para sa pag-develop ng Training materials.
“Ang translation feature ay nagdadala sa amin ng mas marami pang benepisyo sa pandaigdigang antas,” paliwanag ni Tanja. “Halimbawa, mayroon kaming ‘Understanding Human Rights Training’ na idinisenyo para sa lahat ng empleyado sa lahat ng Komatsu entities, at ang training na ito ay naisalin sa 14 na wika nang madali at pare-pareho, salamat sa HeyGen.”
Sa kasalukuyan, ang mga training material ng Komatsu ay isinasalin, isinusulat ang script, at ginagawang animated gamit ang HeyGen at ang Komatsu Studio Avatar sa iba’t ibang panig ng mundo. Dahil sa mga branding tool ng HeyGen, natitiyak ang isang pare-parehong istilo sa iba’t ibang bansa at kultura.
“Ang katotohanang lahat ng training videos ay binibigkas ng iisang avatar na may pare-parehong istilo ay lalo ring nagpapalakas ng brand awareness. Ang tuloy-tuloy na paggamit ng Komatsu Studio Avatar at isang pinag-isang visual style sa lahat ng training videos ay lumilikha ng madaling makilalang presensya ng brand sa buong mundo.”
- Tanja Bogocharova, Instructional Design Specialist
Malaking pagbuti sa pakikibahagi ng mga mag-aaral at napakaraming posibilidad na maaari pang tuklasin
Malinaw na nakikita sa mga resulta ang epekto. Sa Komatsu, napapansin ng training team na 80–90% ng mga manonood ngayon ay tinatapos na ang buong video, samantalang dati ay madalas na humihinto sila sa panonood pagkalipas lamang ng sampung minuto. Bukod pa rito, mas gumanda ang mga resulta ng quiz, na nagpapakitang mas epektibong naaalala at natatandaan ng mga empleyado ang nilalaman.
“Sa pamamagitan ng paggawa sa paglipat ng kaalaman na mas kawili-wili at mas madaling ma-access sa iba’t ibang wika, naging mahalagang bahagi ang HeyGen sa pagbibigay-lakas sa aming global network, na sa huli ay nag-aambag sa pangako ng aming brand – ang sabay-sabay na paglikha ng halaga – kasama ang aming mga customer, partner, at mga kasamahan sa buong mundo,” sabi ni Sarah.
“Sa hinaharap, plano naming palawakin pa ang paggamit ng HeyGen. Ang marketing team, halimbawa, ay nakapagsubok na nito para sa mga inisyatiba tulad ng isang welcoming video para sa isang malaking construction fair. Kasama sila, pinag-aaralan din namin ang mga posibilidad na gumawa ng maiikling explainer videos para sa aming website at social media. Sa HeyGen, napakalawak ng mga posibilidad at patuloy naming itong sinusuri sa iba’t ibang bahagi ng Komatsu,” pagtatapos ni Sarah.