Humakot ng atensyon gamit ang pinag-uusapang AI-powered na pagpapakilala ng produkto

Iwanan na ang mahahabang email at blog. Sa HeyGen, makakagawa ka agad ng de-kalidad na product videos para magpakilala ng mga bagong produkto, magpaliwanag ng mahahalagang features, at makipag-engage sa mga customer—lahat ito nang hindi kailangan ng production team.

Mga benepisyo at halaga

I-scale ang iyong mga product marketing video nang walang production delays

Simplify your message with show-stopping announcement videos

Static images and text can’t capture the excitement of a new product launch. HeyGen helps you create sizzle reels and polished videos that turn heads, spark curiosity, and leave a lasting impression. Make your product announcement unforgettable with visuals that wow your audience.

a woman is smiling in front of a banner that says beta

Keep up with stakeholder timelines without the stress

Product launches move fast, and traditional video production often can’t keep up. HeyGen allows you to create high-quality, on-brand announcement videos in minutes without stress or delays. Stay on track and deliver a launch that’s as polished as your product.

a screen shows a product demo with a man and a woman

Localize your product announcements for global launches

Translating and localizing product content is resource-intensive. HeyGen streamlines the process by automatically generating localized versions of your product videos with AI-powered voiceovers and lip-syncing, ensuring consistency across markets without additional production costs or effort.

a phone screen shows a product announcement in spanish chinese and french

Alamin kung paano gumagawa ng product videos ang mga marketing team

Tomorrow.io revolutionizes marketing and content creation with HeyGen

Tomorrow.io revolutionizes marketing and content creation with HeyGen

From product explainers to personalized campaigns, AI tools enable small teams to compete with industry giants, drive innovation, and transform how they connect with audiences.

Paano gumawa ng mga anunsyo ng produkto gamit ang HeyGen

  1. Buksan ang HeyGen

Mag-log in sa HeyGen at maghanda nang gumawa ng kahanga-hanga at propesyonal na kalidad na mga product video sa loob lamang ng ilang minuto.

  Hanapin ang perpektong template para sa product video o magsimula mula sa simula
  Idagdag ang iyong script at AI avatar para sa isang kapana-panabik na product video
  I-customize ang iyong video
  Pagandahin ang iyong product video gamit ang mga design element
  I-export at ibahagi ang iyong product video

Mga Madalas Itanong

Ano ang product announcement video?

Ang product announcement video ay isang maikli at kapana-panabik na video na naglalahad ng isang bagong produkto, feature, o serbisyo. Tinutulungan nitong maiparating ng mga negosyo ang mahahalagang benepisyo, makabuo ng excitement, at mapalakas ang paggamit o pag-adopt nito.

Bakit dapat gumamit ng video ang mga product marketer para sa mga product announcement?

Ang mga product video ay isa sa pinakamabisang paraan para maka-engganyo ng audience at maipaliwanag ang mga bagong produkto. Kumpara sa static na content, mas napapataas ng mga video ang retention, nagpapalinaw ng mensahe, at ginagawa pang mas kapana-panabik ang mga anunsyo. Pinapadali ng HeyGen para sa mga product marketer ang mabilis na paggawa ng mataas na kalidad na mga video nang hindi na kailangan ng sariling video production team.

Paano nakakatulong ang HeyGen sa paggawa ng mga product announcement video?

Nagbibigay ang HeyGen ng mga AI-powered na video tool na nagbibigay-daan sa mga product marketer na gumawa ng mga propesyonal na kalidad na product video sa loob lamang ng ilang minuto. Sa pamamagitan ng mga nako-customize na template, makatotohanang AI avatar, at madaling gamitin na mga editing tool, pinapasimple ng HeyGen ang paggawa ng video habang pinananatili ang pagkakakilanlan at konsistensi ng brand.

Maaari ko bang i-customize ang aking product announcement video para tumugma sa aking brand?

Oo. Pinapayagan ka ng HeyGen na idagdag ang mga kulay, font, logo, at iba pang visual elements ng iyong brand para masigurong nakaayon ang iyong mga product video sa branding ng iyong kumpanya. Maaari mo ring i-adjust ang tono at istilo para bumagay sa iba’t ibang audience.

Maaari ko bang i-localize ang aking product launch videos gamit ang HeyGen?

Oo. Sinusuportahan ng HeyGen ang pagsasalin at pag-localize ng mga video gamit ang AI voiceovers at lip-syncing sa iba’t ibang wika. Dahil dito, madali mong mapapalaki ang abot ng mga product video para sa pandaigdigang audience nang hindi na kailangan ng karagdagang production costs.

Kailangan ko ba ng karanasan sa video editing para magamit ang HeyGen?

Hindi. Ang HeyGen ay dinisenyo para sa mga marketer na walang karanasan sa video editing. Sa intuitive na drag-and-drop tools nito, makakagawa ka ng makinis at propesyonal na product videos nang mabilis, kahit wala kang technical na kasanayan.

Anong mga uri ng product videos ang maaari kong gawin gamit ang HeyGen?

Maaaring gamitin ang HeyGen para gumawa ng mga product video para sa paglulunsad ng bagong produkto, mga update sa features, pagpapalawak ng serbisyo, mga anunsyo ng beta program, at mga internal na enablement update. Maaari mong iakma ang iyong video para sa mga external na customer, sales teams, o mga internal na stakeholder.

Gaano kahaba dapat ang isang product announcement video?

Ang ideal na haba para sa mga product video ay 30 hanggang 90 segundo. Nakakatulong itong manatiling engaged ang iyong audience habang naipapahayag nang malinaw ang mahahalagang impormasyon. Gamit ang HeyGen, mabilis kang makakagawa ng iba’t ibang bersyon para sa iba’t ibang platform, tulad ng social media, email, at mga landing page.

Saan ko maaaring ibahagi ang video ng anunsyo ng aking produkto?

Maaari mong ibahagi ang iyong mga product video sa iba’t ibang channel, kabilang ang email campaigns, website ng kumpanya, landing pages, LinkedIn, YouTube, X, at mga internal communication tool tulad ng Slack o Microsoft Teams.

Gaano kabilis akong makakagawa ng product announcement video gamit ang HeyGen?

Sa HeyGen, makakagawa ka ng de-kalidad na product videos sa loob lamang ng ilang minuto. Gamit ang AI avatars, mga template, at awtomatikong voiceovers, hindi mo na kailangan ang matagal na video production, kaya mas madali mong namimeet ang mahihigpit na launch deadlines.

