Laktawan ang production shoot at gumawa agad ng brand videos

Ang iyong brand ay higit pa sa isang logo; isa itong kuwento. Mahirap makilala sa siksik na digital na mundo. Sa HeyGen, makakagawa ka ng studio-quality na branding videos, sizzle reels, at storytelling content sa loob lamang ng ilang minuto. Hindi mo na kailangan ng production team.

Mga benepisyo at halaga

Studio-quality na brand videos kahit walang studio

Build trust and credibility with compelling storytelling

People crave engaging narratives—not static content. According to our 2025 AI Sentiment Report, 54.2% note that premium AI video enhances trust. Use HeyGen to develop compelling branding video storytelling that humanizes your business, highlights your core values, and establishes credibility without a blockbuster budget.


a woman stands in front of a screen that says about the brand

Capture global attention and boost brand awareness

Connecting with global audiences is essential for any modern brand. With HeyGen, you can create and translate your branding videos into more than 170 languages and dialects, boosting brand awareness and ensuring your message resonates anywhere in the world.



a creative brief for a sipscape tumbler

Drive action and increase conversions with brand awareness

A well-crafted branding video does more than build awareness; it inspires action. From website traffic and sign-ups to purchases and recruiting initiatives, HeyGen helps you produce videos that convert engagement into measurable business results.


a screenshot of a brand kit for digital eye

Alamin kung paano ginagamit ng mga nangungunang brand ang video para tumaas ang kanilang visibility

Ogilvy & Milka use HeyGen to create a personalized brand experience

Ogilvy & Milka use HeyGen to create a personalized brand experience

With HeyGen’s AI video technology, Ogilvy and Milka delivered a one-of-a-kind brand experience—turning emotions into personalized songs and videos.

Paano gumawa ng brand videos gamit ang HeyGen

  1. Buksan ang HeyGen

Magsimula sa loob ng ilang minuto—hindi mo kailangan ng propesyonal na editing o malaking production crew para makagawa ng mga kahanga-hangang branding video.


  1. Pumili ng template o magsimula mula sa simula
  1. Idagdag ang iyong script at pumili ng avatar (o gumawa ng sarili mo)
  1. I-customize ang iyong video gamit ang branding at mga visual
  1. Isalin at iakma para sa iba’t ibang audience
  1. I-submit ang iyong video

Mga Madalas Itanong

Ano ang HeyGen, at paano ito nakakatulong sa paggawa ng brand videos?

Ang HeyGen ay isang AI-powered na video creation platform na nagbibigay-daan sa iyo na gumawa ng propesyonal na storytelling content at sizzle reels—nang hindi kailangan ng malaking budget o mahahabang production cycle. Sa AI avatars, nako-customize na mga disenyo, at instant na mga pagsasalin, masisiguro mong makakapag-publish ka ng de-kalidad na branding video sa loob lamang ng ilang minuto.

Anong mga uri ng branding videos ang maaari kong gawin gamit ang HeyGen?

Perpekto ang HeyGen para sa paggawa ng:

  • Sizzle reels – Mga high-energy na video na dinamiko at kapana-panabik na nagpapakita ng iyong brand
  • Pagkukuwento ng brand – Ibahagi ang misyon, bisyon, at mga pinahahalagahan ng iyong kumpanya
  • Mga video para sa paglulunsad ng produkto – I-anunsyo ang mga bagong alok gamit ang kaakit-akit na video content
  • Mga kuwento ng tagumpay ng customer – I-highlight ang mga testimonial at case study
  • Mga employer branding na video – Akitin ang pinakamahusay na talento sa pamamagitan ng pagpapakita ng kultura ng iyong kumpanya

Paano naiiba ang HeyGen sa tradisyonal na paggawa ng video?

Ang tradisyunal na produksyon ay maaaring magastos at matagal gawin. Sa AI-driven na approach ng HeyGen, hindi mo na kailangan ng film crew, mga aktor, at post-production, kaya makakagawa ka ng mga branding video nang mabilis at mas matipid.

Maaari ko bang i-customize ang aking branding video para tumugma sa itsura at estilo ng aking kumpanya?

Oo! Maaari mong idagdag ang logo, mga kulay, font, at iba pang biswal ng iyong brand para manatiling pare-pareho ang iyong mga video sa pagkakakilanlan ng iyong brand.

Maaari ba akong gumawa ng mga branding video sa iba’t ibang wika?

Oo naman! Ang AI-powered na teknolohiya sa pagsasalin at lip-sync ng HeyGen ay sumusuporta sa mahigit 170 wika at diyalekto, kaya madali kang makakagawa ng mga brand video para sa pandaigdigang audience.

Kailangan ko ba ng karanasan sa video editing para magamit ang HeyGen?

Hindi! Ang HeyGen ay idinisenyo para sa mga marketer, creative, at mga business leader—hindi para sa mga propesyonal na video editor. Madaling gamitin at intuitive ang platform, na may simple at drag-and-drop na editor para i-customize ang iyong mga video.

Paano ko maibabahagi ang aking brand video kapag nagawa na ito?

I-export ito sa iba’t ibang format at ibahagi sa mga social media platform, sa iyong website, sa mga email campaign, sa mga ad channel, o sa internal na komunikasyon.

Maaari ko bang gamitin ang AI avatars para sa pagkuwento ng brand?

Oo! Pumili mula sa mahigit 700 makatotohanang AI avatar o gumawa ng sarili mong digital twin para maihatid ang mensahe mo sa isang mas personal at kapana-panabik na paraan.

Gaano katagal bago makagawa ng branding video gamit ang HeyGen?

Maaari kang makapagtapos ng isang branding video sa loob lamang ng ilang minuto, kumpara sa ilang linggo o buwan gamit ang tradisyonal na mga pamamaraan.

Paano makakatulong ang HeyGen na mapataas ang brand awareness at engagement?

Ang mga dynamic na visual at de-kalidad na branding videos ng HeyGen ay agad na nakakahatak ng atensyon, tumutulong sa iyo na pataasin ang visibility ng iyong brand, palakasin ang kredibilidad, at makalikha ng engagement na nakatuon sa conversion.

