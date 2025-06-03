Maghatid ng pulidong keynote presentations nang hindi inuubos ang oras ng mga executive

Gawing makabuluhang video ang iyong mga ideya gamit ang propesyonal at nakakaengganyong company keynotes. Sa HeyGen, makakagawa ka ng studio-quality na keynotes na tampok ang iyong executive team nang hindi kailangang humarap sa kamera. Walang abala sa pag-schedule. Walang production delays. Walang reshoots. Maaari mo pang i-edit hanggang sa huling segundo.

Mga benepisyo at halaga

Iangat ang iyong mensahe gamit ang makatotohanang AI avatars at mga custom na script

Skip the stage fright with custom AI avatars

Whether it's your CEO, CMO, or a guest, HeyGen's photorealistic AI avatars let you feature your speakers without the need for travel, studio time, or memorizing scripts. Create custom avatars of your executives to deliver keynotes that feel personal, polished, and on-brand. With consistent delivery and zero production overhead, you can scale brand storytelling like never before.

Refine your message with script-based editing

Forget reshoots and production delays. HeyGen makes it easy to control every word of your keynote with intuitive script-based editing. Adjust your messaging on the fly, personalize intros for different audiences, and maintain brand tone across every video. You’re in complete command. Revise a line, and your presenter updates in seconds. It’s video production, simplified for marketing agility.

Localize effortlessly, and make it accessible everywhere

Reach global audiences with AI-powered localization in over 170 languages and dialects. HeyGen supports multilingual voiceovers, subtitle generation, and regional avatar delivery—all with a few clicks. Whether you're targeting enterprise customers or partners, your keynote feels native, authentic, and inclusive. Additionally, built-in accessibility features, such as captions and diverse voice options, ensure your message resonates across every screen.

Mga Madalas Itanong

Pwede ba naming gamitin ang sarili naming mga executive bilang AI avatars?

Oo. Pinapayagan ka ng HeyGen na gumawa ng mga custom avatar para sa iyong team, kabilang ang mga executive. Sa pamamagitan lamang ng isang maikling video at voice sample, makakagawa kami ng makatotohanang digital presenters na makakapaghatid ng content gamit ang boses at awtoridad ng iyong brand.

Paano ko maa-update ang keynote kung may magbago sa huling sandali?

Ang AI Studio, ang script-based editor ng HeyGen, ay nagbibigay-daan sa iyong baguhin ang video anumang oras. I-edit mo lang ang script, at muling magge-generate ang video kasama ang mga pagbabago—hindi mo na kailangang mag-reshoot o mag-re-edit.

Paano kung kailangan kong i-present ang keynote sa iba’t ibang wika?

Sinusuportahan ng HeyGen ang mahigit 170 wika at diyalekto na may natural na tunog na voiceover at awtomatikong subtitles. Maaari kang gumawa ng lokal na bersyon ng iyong keynote para sa bawat merkado nang hindi muling nagre-record.

Angkop ba ito para sa mga live event o para lang sa async na distribusyon?

Ang mga keynote video na ginawa gamit ang HeyGen ay mahusay para sa on-demand na distribusyon (email, social, landing pages), at bilang mga pre-recorded na session para sa mga live event o internal na town hall.

Paano ko masisiguro na ang video ay tumutugma sa aming mga pamantayan ng brand?

Sa Brand Kit, maaari mong i-customize ang lahat—mula sa damit at background ng avatar hanggang sa mga font at kulay. I-upload ang sarili mong mga visual o gumamit ng branded na mga template para manatiling pare-pareho ang hitsura sa iba’t ibang team at campaign.

Puwede bang magtulungan ang maraming stakeholders sa paggawa ng isang keynote video?

Oo naman. Sinusuportahan ng HeyGen ang team-based na pag-edit at pag-review, kaya puwedeng magtulungan ang mga marketer, executive, at designer sa iisang lugar nang hindi na kailangan ng pabalik-balik na palitan.

Maaari ba akong maglagay ng slides, charts, o iba pang visual sa keynote video?

Oo. Maaari kang mag-upload ng slides, videos, charts, at iba pang media diretso sa iyong video. Pinapayagan ka ng HeyGen na i-sync ang mga visual sa iyong script para sa isang pulido at presentation-style na daloy.

Ano ang pinakamainam na paraan para maipamahagi ang aking AI keynote?

Maaaring i-embed ang mga AI keynote video sa mga landing page, ibahagi sa pamamagitan ng email campaigns, i-publish sa social media channels, o gamitin sa mga webinar. Maraming marketing teams ang muling gumagamit ng mga ito para sa partner enablement o internal briefings.

Paano ako makakapagsimula sa paggamit ng HeyGen para sa paggawa ng keynote videos?

Madali lang magsimula. Maaari kang mag-sign up para sa isang libreng trial para makita kung paano ito gumagana. Mula roon, maaari kang pumili ng avatar, i-upload ang iyong script, at simulan ang paggawa ng iyong video sa loob ng ilang minuto. Available ang aming onboarding team para gabayan ka sa pinakamahusay na mga praktis para sa executive videos, localization, at branding.

