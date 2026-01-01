Pagdating sa mga ad campaign, ang bilis at kalidad ang maaaring maging diperensya sa pagitan ng tagumpay at mga nakaligtaang oportunidad. Sa HeyGen, makakagawa ang mga marketer ng propesyonal at kapansin-pansing mga ad para sa iba't ibang platform sa mas maikling oras. Alamin pa ang kung paano gumawa ng epektibong mga ad gamit ang HeyGen. I-scale ang high-impact na content nang hindi pinapalaki ang iyong budget o pinapagod ang iyong team.
Skip the long production cycles and high costs of traditional ad creation. HeyGen’s AI ad generator empowers you to produce stunning, on-brand ads in a fraction of the time, letting you beat tight deadlines and keep your campaigns ahead of the curve.
Get more value from every ad dollar by creating videos that truly resonate with your audience, while saving time and scaling what works. With HeyGen’s AI video tools and powerful API, you can personalize ads dynamically for millions of viewers on platforms like YouTube and match scripts to the content they’re watching. Explore how to create AI UGC ads with HeyGen.
Quickly generate variations of your ads to test multiple messages, calls-to-action, or visuals. With HeyGen’s AI, you can gather insights and optimize campaigns faster, ensuring data-driven decisions boost performance at every turn. Learn how to A/B test AI videos like a performance marketer.
"Nagsagawa kami ng mga pagsubok gamit ang iba pang personalized video platforms, at HeyGen ang nanguna pagdating sa kalidad. Mula pa sa simula, naging tapat kami sa kanilang team tungkol sa high-risk, high-reward na kalagayan ng unang beses na pagsubok nito, at talagang sulit ang panganib."
Kelly Peters
VP ng Marketing sa Tomorrow.io
Paano gumawa ng mga video ad gamit ang HeyGen
Mag-log in sa HeyGen at simulan ang paglikha ng mga kapansin-pansing AI-generated na ad sa loob lamang ng ilang minuto. Maaari ka ring gumawa ng video ad mula sa isang link gamit ang URL-to-Video.
Ang HeyGen ay isang AI-powered na video generation platform na nagpapadali sa paggawa ng mga propesyonal na ad. Tinutulungan nito ang mga marketer na mabilis na makagawa ng mga video ad para sa social media, display, o retargeting—nang hindi kailangan ng magastos na production o mahabang oras ng paghihintay.
Sa pamamagitan ng pagpapalit ng tradisyunal na production workflows gamit ang AI. Maaari kang pumili ng mga template, ilagay ang iyong script, mga elemento ng brand, at isang makatotohanang AI avatar para makagawa ng final na mga ad sa loob lamang ng ilang minuto, sa halip na mga araw o linggo.
Oo naman! Sinusuportahan ng HeyGen ang paggawa ng mga ad para sa Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube, at iba pa. Pwede mong i-adjust ang aspect ratio at haba ng video para tumugma sa specs ng bawat channel.
Maaari mong i-customize ang mensahe, visuals, o voiceover ng bawat ad para sa iba’t ibang audience o wika, kaya perpekto ito para sa retargeting, localization, o ABM campaigns.
Oo. Pinapayagan ka ng mga translation tools ng HeyGen na gumawa ng mga ad sa mahigit 170 wika at diyalekto, na may eksaktong lip-sync para sa makatotohanang voiceovers. Perpekto ito para sa mga global na kampanya na kailangang mapanatili ang pagiging authentic sa iba’t ibang rehiyon.
Hindi. Ang madaling gamitin na interface ng HeyGen at drag-and-drop editor nito ay ginagawa ang advanced na pag-edit na abot-kaya para sa kahit sino, anuman ang kanilang karanasan.
Inaalis ng HeyGen ang pangangailangan para sa buong production team, magastos na shooting, at advanced na post-production. Sa AI-driven na approach nito, malaki ang nababawas sa gastos ng paggawa ng de-kalidad na mga ad sa loob mismo ng inyong kumpanya.
Maaari mong mabilis na i-update o i-localize ang lumang ad content, iangkop ang format para sa iba’t ibang platform, isama ang bagong branding, o palitan ang mensahe—na epektibong nire-recycle ang mga existing na video para sa mga panibagong campaign. Pinakamalaki nito ang halaga ng iyong content habang nakakatipid ka ng oras.
Nangingibabaw ang HeyGen dahil sa makatotohanang AI avatars nito, advanced na kakayahan sa localization, at mas pinadaling proseso ng paggawa ng video. Dinisenyo ito para sa mga marketer na kailangang lumikha ng de-kalidad at nasusukat na content nang mabilis, kaya perpekto ito para sa mga makabagong ad campaign.
Pinapasimple ng HeyGen ang mga global ad campaign sa pamamagitan ng pag-aalok ng translation, localization, at personalization sa iisang platform. Mabilis kang makakagawa ng mga ad para sa iba’t ibang rehiyon, tinitiyak ang pagkakapare-pareho at pagiging tunay sa iba’t ibang merkado nang hindi nadaragdagan ang pagiging kumplikado.
Madali lang magsimula. Mag-sign up para sa isang libreng account, i-explore ang mga template at features ng platform, at makagawa ng iyong unang ad sa loob lang ng ilang minuto. Ang mga intuitive na tools ng HeyGen ay nagpapadali sa paggawa ng mga nakakaengganyong ad, kung nagpapatakbo ka man ng lokal na campaign o nagla-launch sa buong mundo.
Oo! Ang HeyGen ay dinisenyo para tulungan ang mga team na anumang laki na gumawa ng mga epektibong ad nang hindi kailangan ng malaking budget o maraming resources. Dahil sa abot-kayang presyo at mga tool na nakakatipid ng oras, perpekto ito para sa mga lean na marketing team na gustong ma-maximize ang kanilang output.
Madaling isama ang HeyGen sa kasalukuyan mong workflow. Kapag nagawa mo na ang iyong mga video, maaari mo itong i-download at i-upload sa mga paborito mong ad platform, CRM, o content management tool para sa tuloy-tuloy at walang abalang distribusyon.
Ang HeyGen ay maraming gamit at sumusuporta sa iba’t ibang uri ng ads, kabilang ang social media ads, retargeting videos, explainer ads, at mga localized na campaign. Dinisenyo ang mga tool nito para tulungan kang gumawa ng content na kapansin-pansin at epektibong nagdudulot ng resulta.
