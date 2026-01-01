Mga UGC Video Ad na Kumokonvert Kahit Walang Hinahire na Creator
Gumawa ng authentic na UGC video ads gamit ang AI avatars na mukhang at pakiramdam ay parang tunay na creator content. I-scale ang ad creatives mo para sa TikTok, Instagram, at Meta nang hindi na kailangang mag-manage ng creators, makipag-negotiate ng rates, o maghintay ng deliverables.
- I-update agad ang content kapag may pagbabago sa mga produkto
Ang Suliranin sa Marketing
Tingnan kung paano pinapalawak ng mga marketing team na tulad sa inyo ang paggawa ng content at pinapabilis ang growth gamit ang makabagong text-to-AI video platform.
Ang Marketing Content Crunch
Ang mga pinaka-epektibo mong ads ay mga UGC-style na video na nagko-convert nang 3–5× na mas maganda kaysa sa mga polished na brand ads, pero mabagal at magastos ang pag-scale nito. Kailangan mong mag-manage ng maraming creator, makipag-negotiate sa usage rights, maghintay sa deliverables, at gumastos ng $200–$500 kada video—na mabilis na lumalaki ang total. Hindi natutupad ng mga creator ang deadlines, pabago-bago ang quality, at nag-e-expire ang usage rights, habang kailangan mo pa rin ng dose-dosenang ad variations para mahanap kung ano ang talagang gumagana. Umaabot ng ilang linggo ang pag-test ng bagong angles dahil sa briefings at revisions, kaya bumabagal ang kakayahan mong makipagkumpitensya. Hindi nakakasabay ang bilis ng creative testing mo sa growth goals mo.
Ang Solusyon ng HeyGen
HeyGen's AI ad creator ay gumagawa ng tunay na UGC video ads nang hindi na kailangang mag-hire ng creators. Pumili mula sa iba’t ibang AI avatars na nagbibigay ng creator-style na content at mukhang native sa TikTok at Instagram. I-type lang ang iyong script, pumili ng presenter, at gumawa ng ads sa loob ng ilang minuto—walang creator management, walang negosasyon sa usage rights, at walang paghihintay. Kailangan mo ba ng 50 ad variations para subukan ang iba’t ibang hooks, angles, at CTAs? Gawin silang lahat sa isang session, sinusubukan ang demos, testimonials, unboxing, at tutorials mula sa iisang presenter. Ang dating aabot sa $25,000 sa creator fees ay magagawa na ngayon sa loob lang ng isang hapon.
Ang mga avatar presenter ay nakakapagsalita ng higit sa 175 wika na may natural na delivery at tamang lip-sync. I-launch ang parehong UGC ad creative sa buong mundo gamit ang mga lokal na video campaign nang hindi kumukuha ng mga regional creator o nagpapalaki ng budget.
Lahat ng Kailangan ng Marketing Teams para Gumawa nang Malakihan
Alamin kung paano pinapalawak ng mga negosyo na katulad sa iyo ang paggawa ng content at pinapabilis ang paglago gamit ang pinaka-makabagong text-to-AI video platform.
Walang-hanggang Malikhaing Pagsusuri
Gumawa ng walang katapusang ad variations para subukan ang iba’t ibang hooks, pain points, benefits, at CTA. Mag A/B test ng 10, 20, 50 bersyon para mahanap ang winning formula mo. Walang dagdag na bayad sa creator para sa bawat variation. I-scale ang bilis ng creative testing para sumabay sa ad spend mo.
Tunay na Estetik ng Creator
Nagde-deliver ang AI avatars ng casual, authentic na style na nagpapaganda ng performance ng UGC ads mo. Mukhang parang kuha lang sa phone. Diretso sa camera ang delivery. Natural ang paraan ng pagsasalita. Organic ang dating kaya hindi nagti-trigger ng ad blindness. Parang normal na content lang sa feed ang mga ads mo.
Mabilis na Resulta
Gumawa ng ad creative sa loob ng ilang minuto, hindi ilang araw. Sa umaga, natutukoy na sa strategy meeting ang bagong anggulo. Sa hapon, tine-test mo na ito sa market. Tumugon sa mga trend, galaw ng mga kakompetensya, at pagbabago sa merkado sa bilis ng performance marketing.
Ganap na Malikhaing Kontrol
Ang vision mo, naisakatuparan nang perpekto. Walang interpretasyon ng creator. Walang “sorry, hindi ‘yan ang style ko.” Isulat nang eksakto kung ano ang gusto mong sabihin, at kung paano mo gustong sabihin. Mag-iterate agad batay sa performance data.
Palagiang De-kalidad
Bawat video ay nananatiling propesyonal ang kalidad. Walang mahinang ilaw, pangit na audio, o presentasyong hindi akma sa brand. Pare-pareho ang avatar, pare-pareho ang setting, pare-pareho ang delivery. Mag-scale ng content nang walang pagbabago sa kalidad.
Walang Problema sa Karapatan sa Paggamit
Gumawa nang isang beses, gamitin habambuhay. Walang nag-e-expire na kontrata. Walang muling pakikipag-negotiate para sa pinalawig na paggamit. Walang limitasyon sa teritoryo. Magpatakbo ng mga ad sa buong mundo, nang walang hanggan, sa lahat ng platform nang walang karagdagang bayad.
Mula sa Brief hanggang sa Nai-publish na Video sa 3 Hakbang
Isulat ang Iyong Hook
I-type ang script ng iyong ad. Magsimula sa isang hook na talagang nakakahinto ng pag-scroll. Banggitin ang pain point. Ipakita ang solusyon. Isama ang malinaw na CTA. O gamitin ang AI script generator na sinanay sa mga high-performing na UGC ad formula. Gumawa ng maraming script variations para sa testing.
Piliin ang Iyong Creator Style
Pumili ng AI avatar na tugma sa target mong demograpiko. Mga batang, masiglang tagapagsalita para sa mga produktong pang-Gen Z. Mga taong karaniwan at madaling makarelate para sa mass market. Mga sopistikadong avatar para sa premium na mga brand. I-preview ang iba’t ibang tagapagsalita gamit ang iyong script para mahanap ang pinakamainam na akma.
Pumili ng setting. Kwarto para sa mas tunay na pakiramdam. Kusina para sa mga lifestyle na produkto. Gym para sa mga fitness brand. Opisina para sa B2B. Outdoor para sa mga adventure na produkto. O gumamit ng custom na background.
Bumuo at Mag-deploy
I-click ang Generate. Sa loob ng 2–3 minuto, tapos na ang UGC video ad exports mo sa vertical 9:16 para sa TikTok at Instagram, at square 1:1 para sa feed placements. I-upload diretso sa Meta Ads Manager, TikTok Ads Manager, o i-download para gamitin sa iba pang platforms.
Gumawa ng 10 variation para subukan ang iba’t ibang hook. Isa pang 10 para subukan ang iba’t ibang CTA. Isa pang 10 na may iba’t ibang diin sa mga benepisyo. Maglunsad ng kumpletong creative testing sa loob ng wala pang isang oras.
Ginawa para sa Bawat Pangangailangan sa Marketing
Mga Ad ng Produktong E-commerce
Gumawa ng mga UGC ad na parang product review. Ipakita ang avatar na nag-u-unbox ng produkto, binibigyang-diin ang mga feature, at ibinabahagi ang karanasan. Ipakita ang aktwal na paggamit ng produkto. Sagutin ang mga karaniwang pag-aalinlangan. I-drive ang mga click papunta sa product pages gamit ang tunay at makatutohanang testimonial format.
Mga Direktang Response na Kampanya
Gumawa ng problem-solution na UGC ads. Ipinapakita ng avatar ang partikular na sakit o problema na nararanasan ng iyong audience. Ipinapakilala ang iyong produkto bilang solusyon. Ipinapakita ang mga resulta. Malakas na CTA ang nagtutulak sa agarang aksyon.
Mga Patotoo ng Social Proof
I-scale ang social proof gamit ang mga testimonial na video ad nang hindi kailangang habulin ang mga customer para sa mga recording. I-deliver ang mga review, resulta, at success story sa high-converting na UGC format.
Mga Demo ng Produkto
Tutorial-style na UGC na nagpapakita kung paano gumagana ang mga produkto. Ang avatar ay naglalakad sa mga feature, nagpapakita ng mga use case, at nagpapaliwanag ng mga benepisyo. Isang educational na format na nakakatulong magbawas ng pag-aalinlangan bago bumili.
Paghahambing at mga Alternatibo
Mga ad na may istilong “Lumipat ako mula sa [competitor] papunta sa [your product]”. Ipinapaliwanag ng avatar kung bakit sila lumipat, ano ang mas maganda, at ang mga resultang nakuha nila. Mapagkumpitensyang pagpo-posisyon sa tunay na UGC format.
Pana‑panahon at Promosyonal
Gumawa ng napapanahong UGC ads para sa mga sale, holidays, at limitadong alok. Bigyang-diin ang pagka-urgent ng Black Friday. Maghanda ng mga holiday gift guide. I-launch ang mga summer product campaign. Lumikha ng seasonal creatives nang mabilis, kahit walang available na seasonal creators.
Ang pinakamabilis lumagong produkto sa G2 — at may matibay na dahilan kung bakit
Mula sa global training hanggang sa video ads, binibigyan ng HeyGen ng kapangyarihan ang kahit sino (oo, ikaw) na gumawa ng de-kalidad at scalable na video content para sa anumang pangangailangan. Narito ang ilan sa mga benepisyong pinaka-gusto ng aming mga customer:
Ginagamit ng mahigit 100,000 na team na pinahahalagahan ang kalidad, kadalian, at bilis
Ginagamit ng mahigit 100,000 na team na pinahahalagahan ang kalidad, kadalian, at bilis
May mga tanong ka ba? Narito ang mga sagot
Ano ang mga UGC video ads?
Ang mga UGC video ad ay mga patalastas na naka-style na parang user-generated content na ginagaya ang mga organic na post sa social media. Tampok dito ang mga totoong tao (o makatotohanang avatar) na nagbabahagi ng tunay na karanasan, review, o demo. Mas epektibo ang UGC ads kaysa sa tradisyonal at sobrang pulidong mga patalastas dahil pakiramdam nila ay likas sila sa mga social platform, hindi sila agad nagdudulot ng ad blindness, at mahusay nilang nagagamit ang sikolohiya ng social proof.
HeyGen's AI ad creator ay lumilikha ng mga UGC-style na video gamit ang mga AI avatar na naghahatid ng tunay at parang‑creator na presentasyon nang hindi kinakailangang kumuha ng totoong mga creator.
Paano ako makakagawa ng marketing videos kahit wala akong production team?
Ang mga AI-generated na UGC ads ay madalas na kasing galing o mas maganda pa ang performance kaysa sa content na gawa ng mga creator dahil sa mas mabilis na iteration, consistent na kalidad, at walang limitasyong testing. Maraming brand ang gumagamit ng AI UGC para sa mabilis na testing at pag-scale, tapos ginagamit ang creator content para sa mga hero campaign o mga product launch video.
Gumagana ba ang UGC ads para sa industriya ko?
Epektibo ang UGC video ads sa iba’t ibang industriya: e-commerce, DTC, SaaS, mobile apps, supplements, beauty, fashion, fitness, food at inumin, financial services, at B2C services. Anumang brand na tumatarget sa mga consumer sa social platforms ay nakikinabang sa tunay at creator-style na content.
Gumagamit ang mga B2B brand ng binagong UGC approach na may mga propesyonal na tagapagsalita sa mga business context. Pareho pa rin ang authentic na delivery, iba lang ang setting at tono.
Ano ang bumubuo sa isang mataas na epektibong UGC ad?
Ang epektibong UGC ads ay may: malakas na hook sa unang 3 segundo, malinaw na pagbanggit ng problema, presenter na madaling makarelate ang audience, natural at totoo ang delivery style, malinaw na pagpapakita kung paano ginagamit ang produkto, social proof (mga patunay mula sa ibang tao), diretsong CTA, vertical format na naka-optimize para sa mobile, at mga caption para sa panonood kahit naka-mute ang sound.
Ang AI script generator ng HeyGen ay isinama na ang mga elementong ito. O magsulat ng sarili mong mga script gamit ang napatunayang mga framework
Maaari ba akong gumawa ng UGC-style na content gamit ang HeyGen?
Gawin mo lang isang beses ang iyong compliance training video sa pangunahing wika mo. Pagkatapos, gamitin ang translation feature ng HeyGen para gumawa ng mga bersyon nito sa alinman sa 175+ na suportadong wika. Kasama sa translation ang voice cloning (para natural pa rin ang tunog ng tagapagsalita sa bawat wika) at lip-sync (para tumugma ang galaw ng bibig sa isinaling audio). Ang Spanish na bersyon mo ay tunog parang likas na Spanish, hindi parang dinub na English.
Maaari ba akong mag-test ng maraming ad variations nang mabilis?
Oo, ito ang pangunahing bentahe ng HeyGen. Gumawa ng 20, 50, 100+ na bersyon para subukan ang iba’t ibang variable: mga hook (unang 3 segundo), mga pain point na tinutugunan, mga benepisyong binibigyang-diin, iba’t ibang anggulo ng produkto, mga CTA, istilo ng presenter, at mga background.
Magkano ang gastos sa UGC ads gamit ang HeyGen kumpara sa pag-hire ng mga creator?
Gastos sa creator: $200–$500 kada video. Ang pag-test ng 50 variations ay nagkakahalaga ng $10,000–$25,000. HeyGen: Nakapirming buwanang subscription. Walang limit na videos. Ang gastos para sa 50 variations ay pareho lang ng sa 5 variations: ang iyong subscription fee.
ROI timeline: Karamihan sa performance marketers ay nababawi ang gastos sa subscription sa unang 10–20 AI-generated na video. Lahat ng susunod dito ay purong pagtaas ng margin.
Anong mga video specs at format ang ibinibigay ng HeyGen?
Nag-e-export ang HeyGen ng mga UGC ad sa mga format na akma sa bawat pangunahing platform:
- Patayong 9:16 (1080x1920) para sa TikTok, Instagram Reels, Stories
- Square 1:1 (1080x1080) para sa Instagram Feed, Facebook Feed
- Pahalang na 16:9 (1920x1080) para sa YouTube at mga landscape placement
- Mga custom na sukat para sa partikular na mga placement
Paano naiiba ang HeyGen kumpara sa tradisyonal na paggawa ng video?
Ang tradisyonal na paggawa ng marketing videos ay nangangailangan ng pagko-coordinate ng mga talent, pag-book ng studio, mga araw ng pag-shoot, at post-production editing—karaniwan 2–4 na linggo at $5,000–$20,000+ bawat natapos na video. Ang HeyGen ay nakagagawa ng kaparehong kalidad sa loob lamang ng ilang minuto at sa maliit na bahagi ng gastos. Kapag nagbabago ang mga campaign o kailangang i-update ang content, nire-regenerate mo lang ito imbes na mag-reshoot. Iniulat ng mga marketing team na 3x na mas mabilis ang paggawa ng content at napakalaking pagbaba ng production costs.
Maaari ko bang isalin ang UGC ads para sa mga international campaign?
Oo. Gumawa ng UGC ad sa pangunahing wika mo, isalin ito sa mahigit 175 na wika gamit ang voice cloning at lip-sync. Ang parehong avatar ay makapagsasalita nang matatas sa Spanish, French, German, Japanese, at Mandarin na may natural na pagbigkas.
Maglunsad ng mga international campaign nang hindi na kailangang mag-hire ng mga regional creator. Ang isang ad creation ay nagiging walang limitasyong bersyon para sa iba’t ibang merkado. Karaniwang gamit: gumawa ng 5–10 pangunahing ad concept sa English, isalin ang bawat isa sa 5–10 target na wika, at maglunsad ng 50–100 market-specific na variation.
