Gumawa ng Marketing Videos nang 3x Mas Mabilis kaysa Tradisyonal na Produksyon
Mga product launch, social content, ad creative, customer stories—gumawa ng propesyonal na marketing videos sa loob lang ng ilang minuto nang walang studio, crew, o paghihintay sa talent. I-scale ang content mo sa lahat ng channel at wika mula sa iisang source.
- I-update agad ang content kapag may pagbabago sa mga produkto
Ang Suliranin sa Marketing
Tingnan kung paano nakakapag-scale ng content creation at nakakapagpatakbo ng growth ang mga marketing team na tulad sa inyo gamit ang isang makabagong text-to-AI video platform.
Ang Marketing Content Crunch
Walang tigil ang content calendar mo. Kailangan ng mga product launch ng mga video. Araw-araw naman humihingi ng content ang mga social channel. At bawat campaign nangangailangan ng localized na creative para sa bawat market. Pero sa tradisyunal na paggawa ng video, kailangan pang mag-book ng studio, mag-coordinate ng talent, maghintay ng ilang linggo para sa edits—at maubos ang budget mo sa iisang shoot. Pag handa na ang content, tapos na ang tamang timing. Araw-araw nang naglalabas ng video ang mga kakumpitensya mo habang ikaw, nasa pre-production pa rin. At kung hihilingin mo pa sa leadership na humarap sa camera? Good luck na lang sa scheduling na bangungot na ’yan.
Ang Solusyon ng HeyGen
Ginagawang video production engine ng HeyGen ang iyong marketing team. Sumulat ng script—o hayaang gumawa ang AI batay sa iyong brief—pumili ng AI avatar, at gumawa ng propesyonal na video sa loob ng ilang minuto.Mga product demo, mga explainer video, social content, ad creative—lahat ito nang walang camera, studio, o pagko-coordinate ng talent. Kailangan mo ba ng parehong campaign sa 12 merkado?Isalin sa 175+ na wika gamit ang voice cloning at lip-sync. Maglabas ng mga video kasabay ng bilis na hinihingi ng iyong marketing calendar.
Lahat ng Kailangan ng Marketing Teams para Gumawa nang Malakihan
Alamin kung paano pinapalawak ng mga negosyo na tulad sa iyo ang paggawa ng content at pinapabilis ang paglago gamit ang pinaka-makabagong text-to-AI video platform.
Mabilis na Produksyon ng Video
Mula sa maikling brief hanggang sa tapos na ang video sa loob lang ng ilang minuto, hindi linggo. Walang kailangang studio booking, walang pag-schedule ng talent, at walang pila sa post-production. Ang marketing team mo ang may kontrol sa buong workflow—mula ideation hanggang export—nang walang inaasahang external na katuwang.
• Bumuo ng mga video sa loob lamang ng ilang minuto
• Hindi kailangan ng studio o anumang kagamitan
• Buong kontrol sa paglikha sa loob ng kumpanya
Multi-Channel na Pag-export
Isang video, lahat ng format. Mag-export sa 16:9 para sa YouTube, 9:16 para sa TikTok at Reels, 1:1 para sa Instagram feed. Tigilan na ang paulit-ulit na paggawa ng content para sa bawat platform—gawin nang isang beses, i-export saanman.
• Mga aspect ratio na 16:9, 9:16, 1:1
• Na-optimize para sa bawat platform
• Batch export para sa mas mataas na kahusayan
Pandaigdigang Lokalizasyon ng Kampanya
Maglunsad ng mga kampanya sa buong mundo nang hindi kailangan ng hiwa-hiwalay na produksyon para sa bawat merkado. AI na pagsasalin ng video ang naglo-localize ng iyong mga creative sa mahigit 175 na wika gamit ang voice cloning at lip-sync. Tunog Aleman ang iyong German na kampanya, hindi parang dub lang.
• Ang voice cloning ay nagpapanatili ng boses ng brand
• Ang lip-sync ay tumutugma sa mga galaw ng mukha
• Isang pinagmulan, pandaigdigang distribusyon
Nilalaman na parang galing sa UGC
Mukhang tunay na content kahit walang koordinasyon sa mga influencer. Gumawa ng UGC-style na mga video na parang organic sa social feeds—mga testimonial format, reaksyon sa produkto, at kaswal na talking-head na content na talagang nagpe-perform.
• Iba-ibang estilo ng avatar
• Tunay at kaswal na paraan ng paghatid
• Mag-scale nang hindi gumagastos sa influencer fees
Pagkakapare-pareho ng Brand
Panatilihin ang pare-parehong visual identity sa bawat video. Tinitiyak ng Brand Kit ang paggamit ng aprubadong mga kulay, font, logo, at mga napiling avatar. Brand Glossary ang nagsisiguro na tama ang pagbigkas ng mga pangalan ng produkto at mga tagline—sa bawat pagkakataon, ng bawat miyembro ng team.
• Sentralisadong mga asset ng brand
• Mga kontrol sa pagbigkas
• Pare-parehong output sa buong team
Personalized na Video sa Malaking Sukat
Gawing libo-libong personalized na bersyon ang isang video. Sa pamamagitan ng dynamic variables, maaari mong i-customize ang mga pangalan, kumpanya, at detalye para sa personalized na outreach na nagpapataas ng engagement nang hindi na kailangan ng mano-manong paggawa para sa bawat tatanggap.
• Mga dynamic na field para sa personalisasyon
• Batch na pagbuo
• Pagtatarget sa bawat indibidwal na manonood
Mula sa Brief hanggang sa Nai-publish na Video sa 3 Hakbang
Magsimula sa Iyong Mensahe
I-paste ang iyong script, mag-upload ng brief, o hayaang ang AI script generator ang gumawa ng content batay sa mga layunin ng iyong campaign. Wala nang problema sa blank page—magsimula gamit ang kasalukuyan mong marketing materials.
Piliin ang Iyong Likhain
Pumili mula sa mahigit 200 iba’t ibang AI avatar na akma sa iyong brand at audience. Piliin ang mga boses, background, at visual na estilo. O gumawa ng spokesperson clone para sa pare-parehong presensya ng brand sa lahat ng iyong content.
Gumawa at Ipamahagi
I-click ang generate. Sa loob lang ng ilang minuto, may propesyonal kang marketing video. I-export ito sa anumang aspect ratio para sa bawat channel. Kailangan ng global reach? I-translate sa kahit anong wika sa isang click. Maglabas ng content kasabay ng bilis ng iyong marketing calendar.
Ginawa para sa Bawat Pangangailangan sa Marketing
Mga Video para sa Paglulunsad ng Produkto
Ipadala ang launch content sa unang araw, hindi sa ika-tatlumpu.Mga video ng produkto na nagpapaliwanag ng mga feature, nagpapakita ng halaga, at nagtutulak ng adoption—ginagawa sa loob ng ilang oras, hindi linggo. I-update agad kapag may nagbago sa mga feature.
Gamit: Gumawa ng mga product announcement video para sa website, email, at social media nang sabay-sabay sa mismong araw ng launch.
Nilalaman sa Social Media
Pakainin ang algorithm nang hindi nauubos ang lakas ng team mo. Araw-araw na social content sa TikTok, Instagram, LinkedIn, at YouTube—pare-parehong mataas ang kalidad, pero kaunting bahagi lang ng dating oras ng production.
Gamit: Gumawa ng pang-isang-linggong social videos sa loob lang ng isang hapon na session.
Kreatibong Pang-advertise
Subukan ang mas maraming konsepto, makakahanap ka ng mga panalong ideya nang mas mabilis. Gumawa ng mga bersyon ng ad para sa A/B testing nang hindi na kailangan ng hiwa-hiwalay na shoot para sa bawat creative. Iba’t ibang hook, iba’t ibang avatar, iba’t ibang anggulo—lahat mula sa iisang workflow.
Gamitin sa ganitong sitwasyon: Gumawa ng 10 ad variations para sa creative testing sa oras na karaniwan lang kailangan para gumawa ng isang tradisyonal na spot.
Napatunayang resulta: Nabawasan ng Attention Grabbing Media ang oras ng produksyon mula 3 araw tungo sa ilang oras lang, habang pinalalawak pa ito sa mahigit 10 bagong wika.
Mga Testimonial ng Customer
Social proof sa malakihang antas. Gumawa ng testimonial-style na content na nagpapalakas ng tiwala nang hindi na kailangang mag-ayos ng iskedyul ng mga customer at mga abala sa pagfi-film.
Gamit: Gumawa ng mga customer story video na nagpapakita ng mga use case at resulta sa iba’t ibang industriya.
Mga Explainer at How-To na Nilalaman
Tulungan ang mga customer na maintindihan ang iyong produkto gamit ang mga tutorial na video at mga explainer. I-update agad kapag nagbago ang iyong produkto—hindi na kailangan ng panibagong pag-shoot.
Gamit: Bumuo ng library ng mga feature explainer na laging napapanahon sa bawat update ng produkto.
Pandaigdigang Mga Kampanya sa Marketing
Iisang campaign para sa bawat merkado. I-localize ang creative para sa mga international audience nang hindi kailangan ng hiwa-hiwalay na production budget para sa bawat rehiyon.
Gamitin sa ganitong sitwasyon: Maglunsad ng mga kampanya ng produkto sa 12 merkado nang sabay-sabay gamit ang mga video creative sa katutubong wika.
Napatunayang resulta: Tinulungan ng Vision Creative Labs ang mga kliyente na makagawa mula 1–2 video kada taon tungo sa 50–60 kada araw gamit ang HeyGen.
Ang pinakamabilis lumagong produkto sa G2 — at may matibay na dahilan kung bakit
Mula sa global training hanggang sa video ads, binibigyan ng HeyGen ng kapangyarihan ang kahit sino (oo, ikaw) na gumawa ng de-kalidad at scalable na video content para sa anumang pangangailangan. Narito ang ilan sa mga benepisyong pinaka-gusto ng aming mga customer:
Gamit ng mahigit 100,000 na team na pinahahalagahan ang kalidad, kadalian, at bilis
Tingnan kung paano pinapalawak ng mga negosyo na katulad ng sa iyo ang paggawa ng content at pinapabilis ang paglago gamit ang pinaka-makabagong image-to-video platform sa merkado.
May mga tanong ka ba? Narito ang mga sagot
Ano ang AI video creation para sa marketing?
Ang paggawa ng AI video ay gumagamit ng artificial intelligence para makagawa ng mga propesyonal na marketing video nang hindi na kailangan ang tradisyunal na produksyon. Pinagsasama ng HeyGen ang AI avatars, voice synthesis, at awtomatikong pag-edit para gawing makinis at handa nang gamitin na video content ang mga script—walang kailangang camera, studio, o film crew. Kayang gumawa ng mga marketing team ng product videos, social content, at ad creatives sa loob lamang ng ilang minuto imbes na ilang linggo.
Paano ako makakagawa ng marketing videos kahit wala akong production team?
Isulat ang iyong script o hayaan ang AI script generator ng HeyGen na gumawa nito mula sa iyong brief. Pumili ng AI avatar bilang on-screen presenter, pumili ng boses at visual style, at i-generate ang iyong video. Ilang minuto lang ang buong proseso at hindi kailangan ng production expertise. Para sa pagkakaisa ng brand, i-clone ang iyong spokesperson para ang kanilang digital twin ang kumatawan sa iyong brand sa lahat ng content.
Maaari ba akong gumawa ng social media videos para sa iba’t ibang platform?
Oo—nag-e-export ang HeyGen sa iba’t ibang aspect ratio mula sa iisang project. Gumawa nang isang beses, tapos i-export sa 16:9 para sa YouTube, 9:16 para sa TikTok at Instagram Reels, at 1:1 para sa mga post sa Instagram feed. Hindi mo na kailangang gumawa muli ng content para sa bawat platform o mag-manage ng magkakahiwalay na production workflow.
Paano gumagana ang multilingual na marketing video?
Gawin muna ang iyong marketing video sa iyong pangunahing wika, pagkatapos ay gamitin ang translation feature ng HeyGen para gumawa ng mga bersyon sa alinman sa 175+ na suportadong wika. Kasama sa translation ang voice cloning (para natural pa rin ang tunog ng boses ng iyong brand sa bawat wika) at lip-sync (para tumugma ang galaw ng bibig sa isinaling audio). Maglunsad ng global campaigns mula sa iisang source video.
Maaari ba akong gumawa ng UGC-style na content gamit ang HeyGen?
Maaari ba akong gumawa ng UGC-style na content gamit ang HeyGen?
Paano ko mapapanatili ang pagkakakilanlan ng brand sa lahat ng video?
Paano ko mapapanatili ang pagkakakilanlan ng brand sa lahat ng video?
Maaari ko bang i-personalize ang mga video para sa bawat manonood?
Oo. Sinusuportahan ng HeyGen ang dynamic personalization gamit ang mga variable field para sa mga pangalan, kumpanya, at iba pang custom na detalye. Gumawa lang ng isang template, tapos makakagawa ka ng libo-libong personalized na bersyon para sa account-based marketing, sales outreach, o mga kampanya sa customer engagement. Gumamit ang Videoimagem ng paraang ito para makagawa ng mahigit 50,000 personalized na video para sa AB InBev.
Gaano kabilis akong makakagawa ng mga marketing video?
Gaano kabilis akong makakagawa ng mga marketing video?
Paano naiiba ang HeyGen kumpara sa tradisyunal na paggawa ng video?
Ang tradisyonal na paggawa ng marketing videos ay nangangailangan ng pagko-coordinate ng mga talent, pag-book ng studio, mga araw ng shooting, at post-production editing—karaniwan ay tumatagal ng 2–4 na linggo at nagkakahalaga ng $5,000–$20,000+ bawat natapos na video. Ang HeyGen ay nakagagawa ng kaparehong kalidad sa loob lamang ng ilang minuto at sa maliit na bahagi ng gastos. Kapag nagbago ang mga campaign o kailangang i-update ang content, muli mo lang itong gina-generate imbes na mag-reshoot. Iniulat ng mga marketing team na 3x na mas mabilis ang paggawa ng content at napakalaking pagbaba ng production costs.
Magagamit ba ng buong marketing team ko ang HeyGen?
Oo.HeyGen for Business ay may kasamang team workspaces kung saan puwedeng magtulungan ang marketing managers, content creators, at designers. Pinananatiling madaling ma-access ng lahat ang mga naaprubahang brand elements sa pamamagitan ng shared asset libraries. Sa admin controls, maaari mong pamahalaan ang permissions, subaybayan ang paggamit, at tiyaking pare-pareho ang brand sa lahat ng output ng team.
Anong mga uri ng marketing videos ang maaari kong gawin?
Sinusuportahan ng HeyGen ang halos anumang format ng marketing video: mga product launch, explainer, content para sa social media, advertising creative, customer testimonial, how-to tutorial, anunsyo ng kumpanya, promosyon ng mga event, email video content, at marami pang iba. Kung kaya mo itong isulat sa script, kayang gawin ito ng HeyGen—sa anumang wika, para sa anumang channel.
Ligtas ba ang marketing content ko?
Ang HeyGen ay may SOC 2 Type II certification at sumusunod sa GDPR. Ang iyong content ay naka-encrypt habang ipinapadala at habang nakaimbak. Para sa mga enterprise marketing team na humahawak ng sensitibong campaign materials o impormasyon tungkol sa mga produktong hindi pa inilalabas, nag-aalok ang HeyGen ng mga dedikadong workspace na may SSO integration at sentralisadong pamamahala ng access. Hindi namin sinasanay ang aming mga AI model gamit ang iyong content.
