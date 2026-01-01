Todos los modelos de IA líderes. Una sola plataforma.
Usa Veo 3.1, Seedance 2.0, Nano Banana y todos los demás modelos de IA líderes en un solo espacio de trabajo de HeyGen. Elige el modelo que mejor se adapte a tu toma y combínalos dentro de un mismo proyecto, sin necesidad de cuentas separadas ni configuraciones adicionales.
Seedance 2.0 generador de video con IA de ByteDance
El modelo de video más avanzado de ByteDance, ahora en HeyGen. Convierte texto e imágenes en clips fluidos de varias tomas con movimiento realista. Empieza a generar en segundos, gratis.
Generador de video con IA Veo 3.1 de Google
El modelo de video con IA más avanzado de Google DeepMind, ahora en HeyGen. Convierte texto, imágenes o el primer y último cuadro en clips cinematográficos con sonido nativo. Empieza a generar en segundos, gratis.
Lo que quieras crear, puedes crearlo ahora
Regístrate para usar Veo 3.1, Seedance 2.0, Nano Banana y el resto del estudio de IA de HeyGen en el editor o a través de una sola API de HeyGen. Sin mezclar proveedores, sin sesiones de grabación.