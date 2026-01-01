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Usa Veo 3.1, Seedance 2.0, Nano Banana y todos los demás modelos de IA líderes en un solo espacio de trabajo de HeyGen. Elige el modelo que mejor se adapte a tu toma y combínalos dentro de un mismo proyecto, sin necesidad de cuentas separadas ni configuraciones adicionales.