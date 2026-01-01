Generador de video con IA Veo 3.1 de Google
El modelo de video con IA más avanzado de Google DeepMind, ahora en HeyGen. Convierte texto, imágenes o el primer y último cuadro en clips cinematográficos con sonido nativo. Empieza a generar en segundos, gratis.
- Movimiento de alta fidelidad
- Continuidad entre múltiples tomas
- Prompts personalizados
Lo que puedes crear con Veo 3.1
Veo 3.1 es un modelo de video con IA de Google DeepMind creado para creadores y equipos. Convierte texto, imágenes y referencias en clips cinematográficos, controla el primer y el último cuadro y entrega video listo para producción sin salir de HeyGen.
Creación de B-roll cinematográfico
Crea b-roll de alta calidad con IA para lanzamientos de producto, videos explicativos, anuncios, tutoriales, videos para redes sociales y campañas de marca. Veo 3.1 convierte un simple prompt en tomas en movimiento pulidas, con iluminación realista, movimiento dinámico de cámara y audio nativo en la misma pasada.
Imagen a video
Dale vida a tus imágenes estáticas con el motor de imagen a video Veo 3.1. Anima fotos de producto, fotos de estilo de vida, miniaturas y visuales de marca para convertirlos en videos listos para producción, con movimiento natural, cambios de iluminación y una profundidad cinematográfica.
Estilos creativos infinitos
Pasa de texto a video en cualquier estilo que puedas describir. Crea demos de producto, videos de founders, visuales surrealistas, tomas de estilo de vida, explicaciones educativas y anuncios cinematográficos con el mismo modelo, todo en HeyGen.
Los estilos se mantienen con el personaje — misma iluminación, mismo outfit, misma vibra — incluso cuando cambian la cámara y el entorno.
Control del primer y último cuadro
Define con precisión en qué momento empieza tu video y en cuál termina usando prompts para el primer y el último cuadro. Crea transformaciones limpias, momentos de antes y después, revelaciones de producto, transiciones, extensiones de escena y tomas principales pulidas, con control total sobre el resultado.
Cómo creadores y marcas usan Veo 3.1
Desde lanzamientos de producto y videos cinematográficos de marca hasta anuncios para redes sociales y videos explicativos, Veo 3.1 se adapta a la forma en que los equipos modernos producen video. Genera video cinematográfico con IA y sonido nativo para cualquier canal, formato o audiencia, todo en un solo flujo de trabajo dentro de HeyGen.
Clips creativos pensados para redes sociales
Genera videos cortos pensados para TikTok, Instagram, YouTube Shorts y LinkedIn. Crea hooks, transiciones, metáforas visuales, escenas con avatares y videos de redes sociales con tu marca sin necesitar un equipo completo de edición.
Videos para fundadores y marcas
Convierte anuncios, actualizaciones de producto, contenido de liderazgo de opinión y mensajes de founders en videos cinematográficos usando tu gemelo digital de IA. Agrega movimiento, entornos y B-roll para que cada mensaje se sienta premium.
Videos educativos y explicativos
Haz que las ideas complejas sean más fáciles de entender con ejemplos visuales, conceptos animados, escenas de estilo de vida y B-roll de apoyo. Ideal para cursos, videos explicativos con IA, onboarding, capacitación y contenido de video educativo.
Contenido para lanzamiento de producto
Crea videos de lanzamiento de producto que detengan el scroll con tomas cinematográficas, demostraciones de funciones, visuales abstractos y transiciones pulidas. Diseñados para publicaciones en redes sociales, landing pages, anuncios y campañas de videos de demostración de producto.
Los equipos lanzan más rápido con Veo 3.1
Conoce a creadores y marcas que usan Veo 3.1 para escalar su manera de contar historias y lanzar campañas en cuestión de horas.
Preguntas frecuentes
¿Qué es Veo 3.1?
Veo 3.1 es el modelo de video con IA más avanzado de Google DeepMind. Convierte prompts de texto, imágenes de referencia y cuadros iniciales o finales en clips de video cinematográficos con sonido nativo, movimiento realista y control de cámara a nivel director. En HeyGen, Veo 3.1 se integra junto con tu avatar de IA y otros modelos de video en un mismo flujo de trabajo.
¿Quién creó Veo 3.1?
Veo 3.1 fue creado por Google DeepMind, el laboratorio de investigación de IA de Google. Es la versión más reciente del modelo insignia de generación de video de Google y un rival directo de Sora 2 de OpenAI. HeyGen integra Veo 3.1 directamente para que puedas usarlo sin tener que administrar una cuenta separada de Google o Gemini.
¿Veo 3.1 es gratis para probar?
Sí. Puedes probar Veo 3.1 gratis en HeyGen con créditos incluidos en cada cuenta, sin necesidad de tarjeta de crédito para empezar. Los planes de pago desbloquean resoluciones más altas, clips más largos, más generaciones al mes y derechos comerciales sin marca de agua.
¿Cómo uso Veo 3.1 en HeyGen?
Inicia sesión en HeyGen, abre el editor de video y selecciona Veo 3.1 en el selector de modelos. Escribe un prompt, agrega una imagen de referencia o define los primeros y últimos cuadros para controlar tu toma. Encadena clips de Veo 3.1 con tu avatar de IA, B-roll, voz y música en el mismo proyecto.
¿Cuál es la duración máxima de video con Veo 3.1?
Veo 3.1 genera clips de hasta varios segundos por cada generación, y puedes extender las escenas usando prompts de primer y último cuadro o unir varios clips en el editor de HeyGen. La duración máxima por clip y la duración total del proyecto dependen de tu plan de HeyGen.
¿Veo 3.1 puede generar audio y sonido?
Sí. Veo 3.1 genera audio nativo en el mismo proceso que el video, incluyendo sonido ambiental, efectos de sonido y diálogos. Eso significa que no necesitas una voz en off o una etapa de edición de audio por separado. En HeyGen, también puedes agregar tu propia clonación de voz con IA o subir audio personalizado cuando quieras tener control total.
¿Puedo usar comercialmente los videos de Veo 3.1?
Los videos generados con Veo 3.1 en HeyGen se pueden usar para trabajos comerciales, incluyendo anuncios, publicaciones en redes sociales, lanzamientos de productos y entregables para clientes, bajo la licencia comercial de tu plan de HeyGen. El contenido generado con el plan gratis incluye marcas de agua. Los planes de pago las eliminan y otorgan derechos comerciales completos.
¿Qué relaciones de aspecto admite Veo 3.1?
Veo 3.1 genera en formatos vertical, cuadrado y horizontal, incluyendo 16:9 y 9:16, para que puedas crear contenido para YouTube, TikTok, Reels, Shorts, LinkedIn y landing pages con el mismo prompt sin tener que recortar de nuevo.
Lo que quieras crear, puedes crearlo ahora
Empieza a crear con Veo 3.1 y el resto del estudio de IA de HeyGen. Sin configuración, sin grabaciones: solo abre una pestaña y listo.