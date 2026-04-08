Seedance 2.0: tu gemelo digital, en movimiento cinematográfico
Seedance 2.0 ahora está integrado en toda HeyGen. Crea videos completos de gemelos digitales con IA con tu avatar verificado moviéndose en tomas cinematográficas, genera b-roll impactante a partir de un solo prompt y extiende cualquier escena con control preciso del primer y último cuadro. Calidad de video cinematográfico profesional con IA, sin necesidad de equipo de producción.
Tres herramientas, una plataforma. Elige cómo crear
Seedance 2.0 está integrado en tres herramientas distintas dentro de HeyGen. Cada una está diseñada para un flujo de trabajo creativo diferente. Usa una o combina las tres.
Coloca tu gemelo digital en tomas cinematográficas de Seedance
Avatar Shots te permite crear escenas cinematográficas donde tu Gemelo Digital verificado se mueve, hace gestos y actúa dentro de las tomas generadas por Seedance. Elige cualquier entorno, ángulo de cámara o tipo de movimiento, con animaciones realistas y una consistencia total del personaje en cada toma.
Movimiento de personaje realista
Caminando, gesticulando y actuando con peso físico real y total credibilidad en cada toma.
Apariencia consistente en todas las tomas
El rostro, la ropa y la identidad visual se mantienen fijos desde el primer hasta el último cuadro, sin deformaciones ni pérdida de detalle.
Varios avatares en una sola escena
Coloca varios Digital Twins verificados en una sola escena cinematográfica, con movimiento sincronizado en cada personaje dentro del encuadre.
Cualquier fondo, cualquier tipo de toma
Movimientos de dolly, tomas con grúa, FPV, planos generales amplios y primeros planos con un lenguaje de cámara cinematográfico que responde a tu prompt.
Tu identidad, totalmente protegida. Seedance no permite rostros humanos en su API pública. La infraestructura de consentimiento de primera parte y verificación de identidad de HeyGen es la razón por la que tu Gemelo Digital verificado puede aparecer en el material de Seedance cuando ninguna otra plataforma puede ofrecer esto.
Pasa de un solo prompt a un video completo y terminado
Video Agent toma tu prompt y crea un video completo a partir de él: guion, estructura, edición y narración. Tu Digital Twin se combina automáticamente con tomas cinematográficas de Seedance para obtener un video final listo para publicar.
Del guion al video final
Escribe tu prompt o pega tu guion y Video Agent crea la estructura, selecciona las tomas y entrega un video final ya editado.
Hasta tres minutos por video
Lo suficientemente largo para transmitir un mensaje real, lo bastante corto para mantener la atención, con tomas cinematográficas de Seedance unidas automáticamente.
Varios avatares en una sola escena
La estructura, el ritmo y la edición se manejan por ti para que puedas publicar directamente en cualquier canal sin trabajo extra de producción.
Identidad verificada, integrada
Cada video usa tu Gemelo Digital verificado y está protegido por la infraestructura de consentimiento de primera parte de HeyGen.
Creado para manejar grandes volúmenes sin sacrificar calidad. Video Agent está diseñado para equipos y creadores que necesitan producir de forma constante en campañas, cursos y canales.
Genera b-roll cinematográfico a partir de un prompt o una imagen de referencia
El generador de video con IA te da acceso directo a Seedance 2.0 para crear videos a partir de texto e imágenes. Describe una escena, sube una referencia y obtén material cinematográfico de calidad premium con control preciso del primer y último cuadro.
De texto a b-roll cinematográfico
Describe cualquier escena y Seedance genera tomas cinematográficas con control de cámara a nivel de director y movimiento con física precisa.
Imagen de referencia al metraje
Sube una foto de producto, una imagen de ubicación o cualquier referencia visual y mantén el estilo, la sensación y el sujeto consistentes en cada cuadro.
Control del primer y último cuadro
Define con precisión dónde empieza y termina una escena, y deja que Seedance genere todo lo que hay en medio con una continuidad visual perfecta.
Grabaciones con calidad de estudio con un solo prompt
Genera b-roll que se sienta grabado en locación con un equipo completo usando iluminación dinámica, física realista y movimientos de cámara cinematográficos.
El b-roll cinematográfico ya no depende del presupuesto, depende de tu prompt. Cuando sube el nivel, ajusta tu creatividad. Usa Seedance 2.0 para construir lo imposible en cada cuadro.
Video cinematográfico para cada caso de uso
Desde videos completamente alineados con tu marca hasta contenido social que detiene el scroll, Seedance 2.0 dentro de HeyGen te da material de calidad profesional para cualquier formato y audiencia.
Videos de marca y de producto
Crea videos completos y alineados con tu marca usando tu Gemelo Digital presentando en entornos cinematográficos. Presentaciones, lanzamientos de producto y anuncios de la empresa con una calidad de producción que está a la altura de tu marca.
Contenido para redes sociales y anuncios
Genera tomas de b-roll cinematográficas y tomas de avatar que detengan el scroll. Agrega referencias de producto, de ubicación o de estilo, y Seedance crea material que coincide exactamente con tu brief creativo.
Capacitación y educación
Crea módulos de capacitación completos y contenido educativo con tu Gemelo Digital. Un solo prompt genera un video estructurado y totalmente editado de hasta tres minutos, listo para incrustarse en cualquier LMS o plataforma de aprendizaje.
Liderazgo de opinión y marca
Publica de forma constante sin tener que salir en cámara cada vez. Tu Gemelo Digital verificado transmite tu mensaje en escenarios cinematográficos, con el realismo y la presencia que tu audiencia espera de tu marca personal.
Demos y exhibiciones de producto
Sube una foto de tu producto y genera material cinematográfico a partir de ella. Iluminación dinámica, movimiento realista, múltiples ángulos. Contenido de producto que detiene el scroll sin necesidad de estudio, fotógrafo ni presupuesto de producción.
Contenido con varias personas y paneles
Coloca varios avatares verificados en una sola escena cinematográfica. Crea conversaciones, entrevistas y contenido tipo panel con una apariencia consistente y movimiento sincronizado en cada personaje en pantalla.
¿Tienes preguntas? Tenemos respuestas
¿Qué es Seedance 2.0 en HeyGen?
Seedance 2.0 es un modelo de generación de video con IA integrado en toda HeyGen que te permite crear videos cinematográficos donde tu Gemelo Digital verificado se mueve dentro de tomas dinámicas, con movimientos de cámara profesionales y un movimiento realista.
¿Cuáles son las tres herramientas que usan Seedance 2.0 en HeyGen?
Avatar Shots coloca tu Gemelo Digital en escenas cinematográficas, Video Agent crea videos completos a partir de un solo prompt y el Generador de Video con IA produce tomas de recurso cinematográficas (b-roll) a partir de prompts de texto o imagen.
¿Puedo usar varios avatares en una sola escena con Seedance 2.0?
Sí, tanto Avatar Shots como Video Agent son compatibles con varios Gemelos Digitales verificados en una sola escena cinematográfica, con movimiento sincronizado y una apariencia consistente en cada personaje.
¿En qué se diferencia Avatar Shots del generador de videos con IA?
Avatar Shots se enfoca en colocar tu Gemelo Digital verificado en tomas cinematográficas de Seedance con movimiento y gestos de personaje, mientras que AI Video Generator crea b-roll cinematográfico a partir de prompts o imágenes de referencia sin necesidad de usar un avatar.
¿Qué hace que HeyGen sea la única plataforma con rostros humanos verificados en Seedance?
HeyGen has first-party consent and identity verification infrastructure built in, which allows verified Digital Twins to appear in Seedance footage when no other platform can offer this capability.
¿Qué tan largos pueden ser los videos con Video Agent?
Video Agent crea videos completos y terminados de hasta tres minutos de duración con estructura de guion automática, edición y voz en off.
¿Qué es el control del primer y último cuadro en el generador de video con IA?
First and last frame control lets you set exactly where a scene starts and ends, and Seedance generates everything in between with seamless visual continuity.
Can I use reference images with Seedance 2.0?
Yes, the AI Video Generator allows you to upload product photos, location images, or any visual reference to maintain the look, feel, and subject across every frame of generated footage.
Lo que quieras crear, puedes crearlo ahora
Seedance 2.0 funciona con Avatar Shots, Video Agent y el Generador de Video con IA. El modelo de video con IA más cinematográfico del mundo ahora está dentro de cada herramienta con la que creas. Calificado como #1 en realismo en G2. Tu gemelo digital, tu identidad verificada, tu historia.