Roberto Meza es el dueño de Meza Mortgage Consulting, una agencia de hipotecas que atiende a clientes en todo Estados Unidos, con enfoque en Florida y Tennessee. Roberto ayuda a compradores de casa, inversionistas y extranjeros a conseguir financiamiento para propiedades residenciales y comerciales.

Muchos de sus clientes vienen de Latinoamérica, lo que hace que la educación sea una parte fundamental de cada conversación. Ese enfoque educativo lo llevó de forma natural al video. Quería educar a los compradores y posicionar a su firma como un recurso de confianza.

"No me gusta nada el tema del video. Odio estar frente a la cámara. Pero en el entorno actual vemos que muchas otras firmas que, en términos de ingresos, no compiten con nosotros están ganando participación de mercado por estar todo el tiempo en redes sociales, usando videos como expertos en la materia", dijo Roberto. "Y eso nos obligó a subirnos al mismo tren."

Sabía que el video era importante, pero cada intento de producirlo se convertía en una fuente de estrés en lugar de una herramienta para crecer.

En lugar de obligarse a pasar horas grabando y editando videos, Roberto usa HeyGen para compartir constantemente su experiencia a través de videos realistas con avatares de IA, para poder enfocar su tiempo en dirigir el negocio.

Cambia los dolores de cabeza de producción por un flujo de trabajo repetible

Antes de HeyGen, producir incluso un video educativo corto era un proceso muy largo. Incluso después de invertir en equipo y subcontratar la edición, el mayor obstáculo seguía siendo el mismo.

"Al principio, era solo yo y una cámara por la que pagué mil dólares. Grababa un video cortito de 30 segundos, pero me tomaba dos horas lograr que el guion quedara bien y no cometer ningún tipo de error. Luego tenía que editarlo, y eso también llevaba tiempo. Al final, contraté a alguien. Era un proceso largo y costoso", dijo Roberto.

Incluso después de invertir en equipo y externalizar la edición, el mayor obstáculo seguía siendo el mismo.

“Mi mayor carga en realidad no era el costo. Lo que más me dolía era estar frente a la cámara. Para mí era todo un problema, algo con lo que no me sentía cómodo”, dijo.

La complejidad del flujo de trabajo hacía que fuera casi imposible mantener la constancia. Su objetivo era publicar tres videos educativos cada semana, pero en realidad solo estaba produciendo alrededor de un video cada tres semanas.

Creando un sistema de marketing impulsado por IA

Cuando Roberto empezó a investigar avatares de IA, tomó la decisión de la misma manera en que evalúa productos financieros: comparando las opciones.

Se suscribió a tres plataformas de avatares diferentes antes de decidir cuál se adaptaba mejor a su negocio.

“Con HeyGen me sentí mucho más tranquilo. Era más fácil de manejar y la interfaz de usuario era muy amigable”, dijo.

Hoy, su flujo de trabajo se ve completamente diferente.

Hoy, Roberto escribe sus guiones, graba la narración con su propia voz y su encargado de redes sociales usa HeyGen para generar los videos terminados.

“Todo se hace en HeyGen al 100%”, dijo Roberto.

Su equipo usa una combinación de Video Agent y AI Studio para perfeccionar cada video, asegurándose de que cada uno coincida con su marca y estilo educativo. Para Roberto, HeyGen se ha convertido en mucho más que una herramienta de video.

Generar confianza a través de contenido educativo

A diferencia de muchas empresas financieras que usan las redes sociales principalmente para promocionarse, Roberto se enfoca en responder las preguntas más comunes sobre hipotecas con consejos claros y directos.

“Cuando la gente realmente quiere saber la verdad sobre ciertas cosas, sin todo el ruido y sin alguien que solo intenta engancharlos para que llamen, se fija en nuestro contenido”, dijo.

Al principio, le preocupaba que el público reconociera de inmediato su avatar. Su familia se dio cuenta, pero nadie más notó la diferencia.

"Hablé con un par de amigos y les pregunté: '¿Qué te parecen mis nuevos videos?' Me dijeron: 'No manches, te ves increíble. Seguro te toma muchísimo tiempo hacerlos'. Cuando les dije que era un avatar, no lo podían creer. Eso me dio la confianza para seguir adelante", dijo Roberto.

Incluso después de saber que los videos fueron creados con IA, la gente interactuó con ellos exactamente igual que antes.

"Ellos siguen viendo los videos y siguen comentando en ellos. Dicen: 'Este contenido está padrísimo.' Como si realmente fuera yo quien lo está compartiendo, que en cierto modo sí lo soy", dijo.

Convirtiendo la eficiencia operativa en crecimiento del negocio

El cambio más grande no fue simplemente producir más videos, sino por fin producirlos de forma constante.

Desde que empezó a usar HeyGen, Roberto aumentó su calendario de publicaciones de un video cada tres semanas a tres videos por semana. Esa constancia ya empieza a traducirse en resultados medibles.

Un video educativo reciente generó aproximadamente 13,700 vistas, con el 30% de las personas espectadoras permaneciendo enganchadas durante unos 22 segundos. El contenido también está llegando a audiencias completamente nuevas.

“Normalmente, la mayor parte eran personas que ya nos seguían. Ahora está 50-50. Eso también está cambiando”, dijo.

Para Roberto, sin embargo, el mayor retorno ha sido la eficiencia operativa. Los corredores hipotecarios pasan gran parte de su día trabajando tras bambalinas para procesar créditos, comunicarse con los prestamistas y apoyar a los clientes en transacciones complejas.

“Para mí ha sido un parteaguas, porque ahora tengo tiempo de ir a sentarme con esos agentes inmobiliarios sin dejar atrás mi trabajo real de back office”, dijo.

Con HeyGen, Roberto puede educar de forma constante a su audiencia mientras enfoca su tiempo en donde genera el mayor valor.