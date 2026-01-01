Tamer Abdel es un tecnólogo y emprendedor de toda la vida con más de 25 años de experiencia, y el fundador y CEO de The AI Department, una empresa de servicios de IA llave en mano que ayuda a las empresas a implementar IA en marketing, operaciones, automatización y video.

Aunque la empresa atiende industrias que van desde el sector salud hasta el legal y automotriz, el sector inmobiliario se ha convertido en una de sus áreas de más rápido crecimiento. Hoy en día, The AI Department trabaja con corredurías y con más de 100 agentes inmobiliarios, ayudándoles a construir marcas personales más sólidas mediante videos constantes impulsados por IA.

"En realidad asignamos a una persona experta tanto a la tarea como al resultado", dijo Tamer. "En lugar de instalar un montón de herramientas de IA, instalas un solo departamento de IA unificado."

Esa filosofía define todo lo que construyen, especialmente el video.

Convertir el video en un proceso repetible

Según Tamer, casi todos los clientes quieren hablar de video primero.

"Yo diría que alrededor del 90% de nuestros clientes, cuando llegan, lo primero de lo que quieren hablar es de marketing", dijo.

El problema no es la falta de ideas. Es todo lo que pasa antes de que alguien apriete el botón de grabar.

"Ya lo tienes agendado en tu calendario para el jueves a la 1 p.m., pero luego llega la mañana del jueves y nada más te quedas viendo ese espacio de la una y negando con la cabeza", dijo Tamer.

Incluso cuando los profesionales por fin se sientan a grabar, la presión no desaparece.

“Cuando por fin tienes el valor de crear ese video, lo estás grabando 10 o 15 veces solo para lograr esa toma perfecta por toda la ansiedad que has acumulado”, dijo.

Para profesionales ocupados que ya dirigen negocios exitosos, grabar videos se vuelve una tarea más que nunca llega a estar entre las prioridades.

“Nuestra propuesta es sencilla”, dijo Tamer. “Ya no necesitas invertir tiempo ni sentir esa ansiedad al grabar. Nosotros nos encargamos de todo por ti.”

Su equipo crea el avatar de IA de cada cliente una sola vez y luego se encarga del guion, la producción, la edición y la publicación. El impacto ha sido especialmente visible en el sector inmobiliario.

"Tenemos más de 100 agentes solo en nuestro pueblito que están trabajando con nosotros", dijo Tamer. "Cuando el bróker empieza a usarlo y todos ven el contenido, todos quieren seguirlo."

En lugar de publicar una vez a la semana o una vez al mes, ahora los agentes publican de forma constante.

“La persona que antes publicaba una vez a la semana o una vez al mes ahora puede publicar los siete días de la semana”, dijo Tamer.

Crear un flujo de trabajo de corretaje que pueda escalar

En lugar de darle a las corredurías otra plataforma de marketing que aprender, The AI Department creó un flujo de trabajo de contenido completo alrededor de HeyGen.

Los agentes inician sesión en un panel lleno de ideas de contenido sobre temas como actualizaciones del mercado, compradores de casa por primera vez, información sobre colonias y educación sobre cómo ser dueño de una casa.

Eligen un tema, la IA genera un guion personalizado con su propio tono de voz y HeyGen crea la primera versión del video.

A partir de ahí, los editores del Departamento de IA revisan cada video, realizan control de calidad, agregan elementos visuales de apoyo y tomas B-roll, y preparan la versión final para su publicación.

"Tenemos a una persona experta que es quien marca el estilo detrás de cada video", dijo Tamer. "Ningún video se genera y se publica automáticamente. Ellos hacen las ediciones, y esas ediciones se basan en el resultado que quiere el cliente."

Durante años, Tamer describió el flujo de trabajo como un modelo 80/20.

"El flujo de trabajo hace el 80% del trabajo y luego el 20% lo realiza la persona experta."

A medida que HeyGen ha seguido evolucionando, ese equilibrio ha cambiado.

"Ahora nos estamos inclinando más hacia 90/10."

Al mantener más parte del proceso de producción en HeyGen, su equipo entrega videos pulidos más rápido y pasa menos tiempo transfiriendo proyectos entre diferentes herramientas de edición.

Construir confianza en lugar de perseguir vistas

Para Tamer, el éxito no se mide por las vistas. Se mide por la confianza.

"Normalmente no optimizamos para vistas", dijo. "Optimizamos para la confianza."

Esa filosofía define cada pieza de contenido que crea su equipo. En lugar de perseguir tendencias, el Departamento de IA ayuda a los agentes inmobiliarios a publicar de forma constante actualizaciones del mercado, videos educativos, información sobre la comunidad y respuestas a las preguntas más comunes de los clientes, posicionándolos como expertos locales de confianza.

“La confianza es la moneda antes de que ocurra una transacción”, dijo Tamer.

Desde que adoptó HeyGen, el Departamento de IA ha producido más de 1,500 videos mientras atiende a más de 100 clientes activos. Cada cliente recibe aproximadamente 15 videos al mes, lo que suma más de 100 videos publicados diariamente en toda su base de clientes.

Los resultados van más allá de la consistencia. Los clientes que antes gastaban entre $3,000 y $5,000 al mes en producción de video tradicional ahora pueden crear mucho más contenido por una fracción del costo.

"Con HeyGen, podemos llegar ahí con una fracción del costo y hacer muchos más videos de alta calidad", dijo Tamer.

Para él, sin embargo, la mayor ganancia no es económica.

"La mejor parte, que a cualquier profesional le encanta escuchar, es que nunca volverá a grabar otro video," dijo.

En lugar de pasar tiempo grabando, los agentes pueden enfocarse en atender a sus clientes mientras construyen de forma constante su marca personal a través del video.