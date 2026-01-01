Para Pedro Casanova, fundador y CEO de The KREN Group, el video no es solo otro canal de marketing. Es la forma en que su equipo de bienes raíces construye relaciones a gran escala.
Después de más de 18 años en bienes raíces, Pedro entendió los límites de la prospección tradicional. Hacer crecer el negocio significaba hacer más llamadas, tocar más puertas o asistir a más eventos de networking. Cada nuevo cliente requería más tiempo.
“La única manera en que podemos duplicar o triplicar nuestro negocio de esa forma es haciendo más llamadas telefónicas, o sea, pasando más horas en eso”, dijo Pedro.
El video ofrecía un modelo diferente.
"Esto me permitió tomar un video de 30 segundos y conseguir 80 horas de tiempo de reproducción. No tuve que pasar 80 horas hablando", dijo Pedro.
Pedro había estado experimentando con video desde 2013, pero nunca de forma constante. Grabarlo a él mismo le tomaba mucho tiempo y a menudo se convertía en otra tarea que se iba hasta el final de la lista de prioridades.
“Hace como un año decidimos que íbamos a entrarle al video con intención, después de que empezaron a salir los avatares de IA”, dijo.
Esa decisión lo llevó a HeyGen.
Hoy, Pedro ha creado un motor de contenido con IA que publica videos educativos todos los días, ayudando a su equipo a llegar a nuevas audiencias mientras solo toma unos minutos crear cada video.
Reemplazar la producción manual con un flujo de trabajo automatizado
Antes de HeyGen, la creación de contenido dependía de que Pedro encontrara tiempo para ponerse frente a la cámara.
"No quería grabar todos los días", dijo. "A veces no tienes ganas de ir a cortarte el cabello. Ese día no tengo ganas de afeitarme."
Hoy, su flujo de trabajo está casi totalmente automatizado.
Cada mañana, Pedro revisa las noticias locales usando Google Alerts y un periódico local antes de pasar una nota a un flujo de trabajo personalizado en Claude. Claude genera varios hooks, captions, guiones de voz en off e instrucciones para imágenes antes de enviar todo por medio de Zapier a HeyGen para crear el video final.
"Mi participación en un video promedio es de 5 a 10 minutos", dijo Pedro. "Cuando está listo, HeyGen me envía un correo. Regreso ahí por unos minutos y, cuando estoy satisfecho con el resultado, ya tengo un producto terminado."
Después de una revisión rápida, los videos se publican automáticamente en varias plataformas sociales. Pedro también ha creado avatares de IA para varios miembros de su equipo.
Ahora el flujo de trabajo rota entre quince plantillas diferentes, lo que le permite al equipo publicar contenido nuevo todos los días sin pasar horas grabando.
Haz crecer tu audiencia educando en lugar de vender
El cambio más grande no fue adoptar la IA, sino transformar el contenido en sí.
En lugar de publicar anuncios de propiedades, Pedro empezó a crear videos educativos sobre la comunidad local, los vecindarios y el mercado inmobiliario.
“Antes, publicábamos contenido de ‘Acabamos de vender esta casa. Acabamos de poner en venta esta casa’, que no estaba generando mucho engagement”, dijo Pedro.
Los resultados han sido impresionantes. En un periodo de 90 días, los videos del equipo generaron más de 2 millones de vistas.
Instagram creció de 2,124 seguidores a más de 11,700, mientras que Facebook superó los 6,000 seguidores.
Más importante aún, la audiencia se está convirtiendo en clientes.
“Hemos podido generar más de $120,000 en GCI. Tenemos un pipeline de otros $200,000 a $300,000”, dijo.
Un solo video educativo generó más de 400,000 vistas en Instagram, otras 200,000 vistas en Facebook y 53 leads entrantes.
Crear relaciones antes de la primera conversación
Para Pedro, la mayor ventaja de la IA es generar confianza antes de que un cliente siquiera se ponga en contacto.
“Cuando esa persona desconocida se pone en contacto, no es: ‘Estoy entrevistando a cinco agentes’. La relación ya está construida y llaman para decir: ‘Ayúdame a comprar una casa. Ayúdame a vender mi casa’”, dijo Pedro.
“Es una interacción completamente diferente porque ellos ya ven el valor. En realidad es el clon el que ha creado ese valor”, dijo.
El equipo también ha automatizado los seguimientos, lo que permite que los nuevos seguidores reciban boletines y los recursos solicitados sin intervención manual.
Pedro cree que la constancia importa mucho más que la perfección.
"Es la constancia que entregas todos los días. Eso es lo que le gusta al algoritmo", dijo Pedro.
Su consejo para otros profesionales de bienes raíces es sencillo.
"Crea todo el contenido que puedas, aunque no lo vayas a publicar. Así es como aprendes", dijo.
Y sobre todo:
“Tienes que comprometerte no solo a aprender la herramienta, sino también a usarla de forma constante. Si la usas de manera constante, vas a ver un efecto de crecimiento exponencial”, dijo.
Para Pedro, HeyGen ha transformado el video de ser una tarea de marketing ocasional a convertirse en un motor de crecimiento repetible que ayuda a su equipo a educar a los compradores, generar confianza y conseguir nuevos negocios todos los días.