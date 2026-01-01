Para Pedro Casanova, fundador y CEO de The KREN Group, el video no es solo otro canal de marketing. Es la forma en que su equipo de bienes raíces construye relaciones a gran escala.

Después de más de 18 años en bienes raíces, Pedro entendió los límites de la prospección tradicional. Hacer crecer el negocio significaba hacer más llamadas, tocar más puertas o asistir a más eventos de networking. Cada nuevo cliente requería más tiempo.

“La única manera en que podemos duplicar o triplicar nuestro negocio de esa forma es haciendo más llamadas telefónicas, o sea, pasando más horas en eso”, dijo Pedro.

El video ofrecía un modelo diferente.

"Esto me permitió tomar un video de 30 segundos y conseguir 80 horas de tiempo de reproducción. No tuve que pasar 80 horas hablando", dijo Pedro.

Pedro había estado experimentando con video desde 2013, pero nunca de forma constante. Grabarlo a él mismo le tomaba mucho tiempo y a menudo se convertía en otra tarea que se iba hasta el final de la lista de prioridades.

“Hace como un año decidimos que íbamos a entrarle al video con intención, después de que empezaron a salir los avatares de IA”, dijo.

Esa decisión lo llevó a HeyGen.

Hoy, Pedro ha creado un motor de contenido con IA que publica videos educativos todos los días, ayudando a su equipo a llegar a nuevas audiencias mientras solo toma unos minutos crear cada video.

Reemplazar la producción manual con un flujo de trabajo automatizado

Antes de HeyGen, la creación de contenido dependía de que Pedro encontrara tiempo para ponerse frente a la cámara.

"No quería grabar todos los días", dijo. "A veces no tienes ganas de ir a cortarte el cabello. Ese día no tengo ganas de afeitarme."

Hoy, su flujo de trabajo está casi totalmente automatizado.

Cada mañana, Pedro revisa las noticias locales usando Google Alerts y un periódico local antes de pasar una nota a un flujo de trabajo personalizado en Claude. Claude genera varios hooks, captions, guiones de voz en off e instrucciones para imágenes antes de enviar todo por medio de Zapier a HeyGen para crear el video final.

"Mi participación en un video promedio es de 5 a 10 minutos", dijo Pedro. "Cuando está listo, HeyGen me envía un correo. Regreso ahí por unos minutos y, cuando estoy satisfecho con el resultado, ya tengo un producto terminado."