Nick Krem aprendió desde temprano en su carrera en bienes raíces que generar prospectos era solo una parte de la ecuación. Los agentes también necesitaban una marca reconocible.

Mientras trabajaba en un centro de llamadas de bienes raíces, Nick pasaba hasta 15 horas al día contactando prospectos en todo el país. Hubo un patrón que llamó la atención.

“Casi siempre, los agentes que tenían una marca fuerte la estaban rompiendo con nosotros”, dijo Nick.

Esa idea llevó a Nick y a su hermano a crear una empresa de marketing inmobiliario que se expandió a los 50 estados y 13 países en menos de dos años. El equipo de Nick se encarga de la estrategia, los guiones, la producción, la edición y la distribución.

El modelo funcionaba, pero no era fácil escalarlo.

"Nos dimos cuenta de que los agentes están gastando miles de dólares en esto, cuando podemos usar empresas como HeyGen para hacerlo por una fracción del costo", dijo Nick.

Hoy, Nick ayuda a profesionales de bienes raíces a construir su marca personal con video impulsado por IA que elimina la producción como el mayor obstáculo para mostrarse de forma constante.

Eliminando la mayor barrera para crear videos de forma constante

Antes de HeyGen, el equipo de Nick creaba estrategias de contenido completas para los clientes, pero lograr que los agentes inmobiliarios realmente grabaran videos hacía que todo se volviera más lento.

Los agentes se preocupaban por las cámaras, los micrófonos, la iluminación, la ropa y encontrar tiempo para grabar. Podían pasar semanas antes de que alguien se animara a grabar.

Para resolver el problema, los clientes volaban a Orlando para sesiones de producción de dos días, grabando contenido para varios meses. El proceso funcionaba, pero no era sostenible.

"Los agentes de bienes raíces ganan dinero cuando hablan con la gente", dijo Nick.

Vio el reto con más claridad en los agentes que trabajan solos.

“Están contestando llamadas, atendiendo transacciones, resolviendo problemas y ayudando a los clientes. El video se vuelve lo último para lo que les alcanza el tiempo”, dijo Nick.

HeyGen cambió eso.

"Antes, los agentes tenían que volar desde todo el país para contar su historia, grabar videos y literalmente gastar miles de dólares con nosotros para lograrlo", dijo Nick. "Lo que HeyGen les permite hacer es tomar su mejor imagen, su mejor día de cabello, su mejor día de maquillaje, el mejor outfit, y usarlo una y otra vez."

En lugar de coordinar otro día de producción, los agentes crean un gemelo digital una sola vez y siguen publicando contenido mucho después de que las cámaras se han guardado.

Convertir a una sola persona en todo un equipo de contenido

Nick se dio cuenta por primera vez del valor de HeyGen al resolver su propio problema. Su equipo quería publicar dos videos de YouTube cada semana, pero cada episodio requería que Nick grabara una nueva introducción.

“Me iba a dormir en la noche pensando: ‘tengo que grabar ese video de introducción’”, dijo.

Con el tiempo, les dijo a los de su equipo que reemplazaran esas intros con su avatar de HeyGen.

"Ahora ese problema desapareció para siempre. Ya nunca tengo que irme a dormir pensando que tengo que grabar un video de introducción, porque HeyGen hace mis intros cada vez por mí ahora", dijo Nick.

Los resultados lo sorprendieron.

"Mis videos de introducción con IA en realidad estaban funcionando mejor que mis videos", dijo. "No solo estoy ahorrando tiempo, sino que además realmente están dando mejores resultados."

Hoy, su avatar aparece en videos creados por su equipo, incluyendo intros de YouTube, landing pages, talleres y contenido de formato corto.