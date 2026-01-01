Nick Krem aprendió desde temprano en su carrera en bienes raíces que generar prospectos era solo una parte de la ecuación. Los agentes también necesitaban una marca reconocible.
Mientras trabajaba en un centro de llamadas de bienes raíces, Nick pasaba hasta 15 horas al día contactando prospectos en todo el país. Hubo un patrón que llamó la atención.
“Casi siempre, los agentes que tenían una marca fuerte la estaban rompiendo con nosotros”, dijo Nick.
Esa idea llevó a Nick y a su hermano a crear una empresa de marketing inmobiliario que se expandió a los 50 estados y 13 países en menos de dos años. El equipo de Nick se encarga de la estrategia, los guiones, la producción, la edición y la distribución.
El modelo funcionaba, pero no era fácil escalarlo.
"Nos dimos cuenta de que los agentes están gastando miles de dólares en esto, cuando podemos usar empresas como HeyGen para hacerlo por una fracción del costo", dijo Nick.
Hoy, Nick ayuda a profesionales de bienes raíces a construir su marca personal con video impulsado por IA que elimina la producción como el mayor obstáculo para mostrarse de forma constante.
Eliminando la mayor barrera para crear videos de forma constante
Antes de HeyGen, el equipo de Nick creaba estrategias de contenido completas para los clientes, pero lograr que los agentes inmobiliarios realmente grabaran videos hacía que todo se volviera más lento.
Los agentes se preocupaban por las cámaras, los micrófonos, la iluminación, la ropa y encontrar tiempo para grabar. Podían pasar semanas antes de que alguien se animara a grabar.
Para resolver el problema, los clientes volaban a Orlando para sesiones de producción de dos días, grabando contenido para varios meses. El proceso funcionaba, pero no era sostenible.
"Los agentes de bienes raíces ganan dinero cuando hablan con la gente", dijo Nick.
Vio el reto con más claridad en los agentes que trabajan solos.
“Están contestando llamadas, atendiendo transacciones, resolviendo problemas y ayudando a los clientes. El video se vuelve lo último para lo que les alcanza el tiempo”, dijo Nick.
HeyGen cambió eso.
"Antes, los agentes tenían que volar desde todo el país para contar su historia, grabar videos y literalmente gastar miles de dólares con nosotros para lograrlo", dijo Nick. "Lo que HeyGen les permite hacer es tomar su mejor imagen, su mejor día de cabello, su mejor día de maquillaje, el mejor outfit, y usarlo una y otra vez."
En lugar de coordinar otro día de producción, los agentes crean un gemelo digital una sola vez y siguen publicando contenido mucho después de que las cámaras se han guardado.
Convertir a una sola persona en todo un equipo de contenido
Nick se dio cuenta por primera vez del valor de HeyGen al resolver su propio problema. Su equipo quería publicar dos videos de YouTube cada semana, pero cada episodio requería que Nick grabara una nueva introducción.
“Me iba a dormir en la noche pensando: ‘tengo que grabar ese video de introducción’”, dijo.
Con el tiempo, les dijo a los de su equipo que reemplazaran esas intros con su avatar de HeyGen.
"Ahora ese problema desapareció para siempre. Ya nunca tengo que irme a dormir pensando que tengo que grabar un video de introducción, porque HeyGen hace mis intros cada vez por mí ahora", dijo Nick.
Los resultados lo sorprendieron.
"Mis videos de introducción con IA en realidad estaban funcionando mejor que mis videos", dijo. "No solo estoy ahorrando tiempo, sino que además realmente están dando mejores resultados."
Hoy, su avatar aparece en videos creados por su equipo, incluyendo intros de YouTube, landing pages, talleres y contenido de formato corto.
"Lo que ustedes han creado con HeyGen me permite ser exponencial", dijo Nick. "Antes, yo solo era lineal porque, a menos que yo lo hiciera personalmente, podía grabar 10 videos en un día. Con HeyGen, puedo decir: 'Oigan equipo, hagan 20.'"
Ayudamos a los agentes a hacer marketing como las grandes marcas
Hoy, el equipo de Nick usa HeyGen para crear de todo: desde videos de propiedades y actualizaciones del mercado hasta contenido para YouTube, landing pages y guías de vecindarios.
Solo con los videos de propiedades, el ahorro de tiempo es considerable.
"No tienes que manejar hasta la propiedad, arreglarte, grabar 10 tomas diferentes", dijo Nick. "Te ahorra horas de tu día, cientos de dólares en grabación, y obtienes el guion perfecto cada vez."
HeyGen también ha ampliado lo que es posible hacer creativamente. Un cliente usó un avatar para saltar de un avión, aterrizar afuera de una propiedad en venta y comenzar un recorrido del inmueble.
"De verdad me hace sentir como si fuera un productor de Hollywood", dijo Nick. "Puedo ponerme en todos estos diferentes escenarios, y no tiene límites."
Más allá de la creatividad, Nick usa HeyGen para ayudar a los agentes a destacar en los resultados de búsqueda. Su equipo crea videos que responden exactamente las preguntas que compradores y vendedores ya están haciendo en línea.
Un cliente creó un canal de YouTube completamente con HeyGen, lo hizo crecer a más de 3,500 suscriptores en aproximadamente un año y ahora recibe llamadas entrantes de compradores y vendedores. Otros reciben en promedio unas dos llamadas entrantes cada semana usando la misma estrategia.
Para Nick, ese es el verdadero valor de HeyGen. Ahora los agentes independientes pueden hacer marketing con la misma constancia y calidad de producción que antes requerían un equipo y un presupuesto mucho más grandes.
"Nunca más vamos a ser el cuello de botella en nuestra producción de video", dijo. "HeyGen hizo posible que pudiera escalarme. HeyGen no me reemplazó frente a la cámara. Me potenció."