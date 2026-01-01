Durante más de 20 años, Michael Vrlaku ha construido su negocio hipotecario adoptando nuevas tecnologías. Desde sistemas de CRM hasta la automatización de flujos de trabajo, siempre ha buscado maneras de hacer su negocio más eficiente.

Pero quedaba un reto difícil de resolver: crear videos de forma constante.

Como muchos profesionales hipotecarios, Michael tenía muchísima experiencia que podía compartir. Lo que le faltaba era tiempo para grabar, editar y publicar videos mientras atendía a sus clientes y hacía crecer el negocio.

“Algo que supe desde muy temprano, ya fuera IA o un avatar de IA, era que la tecnología iba a llegar a un punto en el que sería imposible evitarla”, dijo Michael.

En lugar de esperar a que el video con IA se volviera algo común, Michael quería adelantarse.

“La razón por la que encontré HeyGen fue que realmente solo estaba buscando una forma de automatizar lo que necesito hacer”, dijo.

Empezó a usar HeyGen hace más de dos años, haciendo del video con IA parte de su flujo de trabajo diario mucho antes de que llegara la última generación de avatares.

Hoy, esa inversión temprana le permite a Michael crear de forma constante videos que antes habrían requerido horas de grabación y edición.

Convertir la creación de videos en una rutina repetible

Para Michael, la mayor ventaja de HeyGen no es reemplazar a las personas, sino el tiempo de producción.

Un video promocional reciente parecía que había requerido todo un equipo de producción, múltiples tomas y una edición extensa. En realidad, Michael solo pasó unos minutos revisando el resultado final.

“Mi equipo lo hizo. Me mandaron un guion, les dije cuál era el objetivo, lo metieron en HeyGen y sale así”, dijo.