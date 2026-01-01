Durante más de 20 años, Michael Vrlaku ha construido su negocio hipotecario adoptando nuevas tecnologías. Desde sistemas de CRM hasta la automatización de flujos de trabajo, siempre ha buscado maneras de hacer su negocio más eficiente.
Pero quedaba un reto difícil de resolver: crear videos de forma constante.
Como muchos profesionales hipotecarios, Michael tenía muchísima experiencia que podía compartir. Lo que le faltaba era tiempo para grabar, editar y publicar videos mientras atendía a sus clientes y hacía crecer el negocio.
“Algo que supe desde muy temprano, ya fuera IA o un avatar de IA, era que la tecnología iba a llegar a un punto en el que sería imposible evitarla”, dijo Michael.
En lugar de esperar a que el video con IA se volviera algo común, Michael quería adelantarse.
“La razón por la que encontré HeyGen fue que realmente solo estaba buscando una forma de automatizar lo que necesito hacer”, dijo.
Empezó a usar HeyGen hace más de dos años, haciendo del video con IA parte de su flujo de trabajo diario mucho antes de que llegara la última generación de avatares.
Hoy, esa inversión temprana le permite a Michael crear de forma constante videos que antes habrían requerido horas de grabación y edición.
Convertir la creación de videos en una rutina repetible
Para Michael, la mayor ventaja de HeyGen no es reemplazar a las personas, sino el tiempo de producción.
Un video promocional reciente parecía que había requerido todo un equipo de producción, múltiples tomas y una edición extensa. En realidad, Michael solo pasó unos minutos revisando el resultado final.
“Mi equipo lo hizo. Me mandaron un guion, les dije cuál era el objetivo, lo metieron en HeyGen y sale así”, dijo.
Sin IA, producir el mismo contenido habría sido un proyecto completamente diferente.
"Piensa cuánto tiempo le tomaría a alguien hacer eso. Es un proyecto de todo un día: prepararse para salir, tener a alguien grabando video, cuántas ediciones y tomas diferentes, y luego la postproducción", dijo Michael.
En lugar de tratar el video como un proyecto especial, Michael lo ha integrado en el ritmo regular de su negocio. Un asistente virtual se encarga de gran parte de la producción, mientras que Michael da dirección y revisa el resultado final.
El resultado es un flujo de trabajo que genera contenido constante sin exigir horas frente a la cámara.
Escala tu contenido en cada punto de contacto con el cliente
En lugar de crear videos solo para redes sociales, Michael ha integrado el video con IA en toda su estrategia de marketing.
Sus rutinas semanales ahora incluyen actualizaciones del mercado en video, boletines en video, comunicaciones uno a uno con clientes y mensajes de seguimiento personalizados.
También está ampliando la forma en que colabora con agentes de bienes raíces.
Cada vez que salga una nueva propiedad al mercado, Michael planea crear videos junto con el agente de la lista para explicar tanto la propiedad como sus opciones de financiamiento.
"Cada vez que tengamos una propiedad en venta, hagamos un video juntos", dijo. "Podría aparecer en el video del anuncio y decir: 'Esta es una hermosa casa de 4,000 pies cuadrados. Así se vería la hipoteca.'"
También está experimentando con videos automatizados de agradecimiento.
Después de hablar con un cliente potencial, la IA puede generar un seguimiento personalizado que resuma la conversación y refuerce los siguientes pasos, ayudando a crear una relación más sólida sin necesitar otra sesión de grabación.
Para Michael, estos flujos de trabajo convierten el video de ser una táctica de marketing ocasional a ser una parte integrada de la experiencia del cliente.
Enfocarse en el contenido en lugar de la producción
A medida que el video con IA sigue mejorando, Michael cree que la tecnología en sí misma está dejando de ser tan importante como el valor del contenido.
"Creo que la calidad es realmente la esencia de lo que estamos publicando, no necesariamente el audio o el video", dijo. "HeyGen ofrece una gran calidad, pero realmente nos permite enfocarnos en lo más importante, y eso es la esencia."
Esa filosofía también guía sus consejos para profesionales que apenas van empezando. En lugar de esperar a tener flujos de trabajo perfectos o videos perfectos, anima a la gente a empezar de forma sencilla.
"Lo que ha funcionado durante siglos es simplemente hacerlo", dijo. "Inclúyelo en tu flujo de trabajo."
Con el tiempo, Michael ha seguido puliendo su enfoque grabando audio con su propia voz, capturando avatares en diferentes entornos mientras viaja y experimentando con nuevas funciones en cuanto se lanzan.
Pero él cree que la constancia importa mucho más que la perfección. Para los profesionales que se preocupan por si el contenido generado con IA se siente auténtico, Michael ofrece una perspectiva sencilla.
"Eres tú", dijo. "Es solo la versión digital de ti mismo. Estás sacando otra versión de ti para poder ofrecer más contenido a tus clientes y a tu audiencia de forma más constante."
Para Michael, HeyGen no está reemplazando el lado humano del negocio. Está haciendo posible compartir su experiencia con más constancia, llegar a más personas y pasar menos tiempo produciendo contenido y más tiempo atendiendo a sus clientes