Para Jim McDonner, destacar como nuevo agente inmobiliario significó hacer algo diferente.

Después de retirarse de la Marina de Estados Unidos y comenzar una segunda carrera en bienes raíces, Jim entró a uno de los mercados de vivienda más competitivos del país. El noroeste de Arkansas es hogar de Walmart, Tyson Foods y J.B. Hunt, y recibe aproximadamente 40 nuevos residentes que se mudan a la región cada día. Al mismo tiempo, más de 4,000 agentes con licencia compiten por esos clientes.

"Empecé a buscar maneras de crear una red con IA", dijo Jim.

En lugar de hacer los mismos videos de listados y actualizaciones del mercado que todos los demás, Jim se enfocó en la educación. Cada semana responde las preguntas que compradores y vendedores hacen con más frecuencia, creando videos que explican el mercado en vez de simplemente anunciar casas.

Después de descubrir HeyGen, Jim creó un flujo de trabajo que le permite publicar de forma constante videos educativos, llegar a compradores que se están reubicando antes de que lleguen a Arkansas y competir con agentes que han pasado décadas construyendo sus negocios.

Reemplaza horas de edición con un flujo de trabajo repetible

Antes de HeyGen, crear un solo video podía consumir casi todo el día. Jim investigaba temas, escribía guiones, recopilaba B-roll, grababa la narración y armaba todo manualmente dentro de Canva.

"Pasaba horas editando cada video", dijo. "No tengo tanto tiempo."

Para mejorar la calidad, contrató a un videógrafo profesional para producir una serie de 12 videos. Aunque los resultados fueron buenos, el proceso seguía siendo caro y tardado. Aun así, solo lograba publicar uno o dos videos por semana y a veces pasaban semanas completas sin publicar nada.

"No era muy constante", dijo. "No es raro que mi canal no tuviera nada de alcance."

Jim sabía que la constancia determinaría si el video se convertía en un verdadero impulsor del negocio, pero necesitaba un flujo de trabajo que se adaptara a una agenda ocupada de bienes raíces.

Cómo crear un sistema de contenido impulsado por IA

Después de terminar un curso de certificación en IA, Jim empezó a probar decenas de herramientas de IA para armar la pila de tecnología adecuada para su negocio. Hoy, su proceso está casi totalmente automatizado.

Usa Manus para investigar las últimas tendencias del mercado, ChatGPT para redactar guiones, Gamma para crear guías para compradores y de reubicación, y HeyGen's Video Agent para producir videos pulidos usando los recursos de su marca.

Cada lunes por la mañana, planea el contenido de la semana, escribe sus guiones, genera cinco videos, programa cada uno y sigue con su semana.

“Puedo dedicar tres, máximo cuatro horas un lunes por la mañana y crear videos para toda la semana y dejarlos programados por adelantado”, dijo Jim.