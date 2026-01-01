Para Jim McDonner, destacar como nuevo agente inmobiliario significó hacer algo diferente.
Después de retirarse de la Marina de Estados Unidos y comenzar una segunda carrera en bienes raíces, Jim entró a uno de los mercados de vivienda más competitivos del país. El noroeste de Arkansas es hogar de Walmart, Tyson Foods y J.B. Hunt, y recibe aproximadamente 40 nuevos residentes que se mudan a la región cada día. Al mismo tiempo, más de 4,000 agentes con licencia compiten por esos clientes.
"Empecé a buscar maneras de crear una red con IA", dijo Jim.
En lugar de hacer los mismos videos de listados y actualizaciones del mercado que todos los demás, Jim se enfocó en la educación. Cada semana responde las preguntas que compradores y vendedores hacen con más frecuencia, creando videos que explican el mercado en vez de simplemente anunciar casas.
Después de descubrir HeyGen, Jim creó un flujo de trabajo que le permite publicar de forma constante videos educativos, llegar a compradores que se están reubicando antes de que lleguen a Arkansas y competir con agentes que han pasado décadas construyendo sus negocios.
Reemplaza horas de edición con un flujo de trabajo repetible
Antes de HeyGen, crear un solo video podía consumir casi todo el día. Jim investigaba temas, escribía guiones, recopilaba B-roll, grababa la narración y armaba todo manualmente dentro de Canva.
"Pasaba horas editando cada video", dijo. "No tengo tanto tiempo."
Para mejorar la calidad, contrató a un videógrafo profesional para producir una serie de 12 videos. Aunque los resultados fueron buenos, el proceso seguía siendo caro y tardado. Aun así, solo lograba publicar uno o dos videos por semana y a veces pasaban semanas completas sin publicar nada.
"No era muy constante", dijo. "No es raro que mi canal no tuviera nada de alcance."
Jim sabía que la constancia determinaría si el video se convertía en un verdadero impulsor del negocio, pero necesitaba un flujo de trabajo que se adaptara a una agenda ocupada de bienes raíces.
Cómo crear un sistema de contenido impulsado por IA
Después de terminar un curso de certificación en IA, Jim empezó a probar decenas de herramientas de IA para armar la pila de tecnología adecuada para su negocio. Hoy, su proceso está casi totalmente automatizado.
Usa Manus para investigar las últimas tendencias del mercado, ChatGPT para redactar guiones, Gamma para crear guías para compradores y de reubicación, y HeyGen's Video Agent para producir videos pulidos usando los recursos de su marca.
Cada lunes por la mañana, planea el contenido de la semana, escribe sus guiones, genera cinco videos, programa cada uno y sigue con su semana.
“Puedo dedicar tres, máximo cuatro horas un lunes por la mañana y crear videos para toda la semana y dejarlos programados por adelantado”, dijo Jim.
En lugar de editar cada transición manualmente, Video Agent crea automáticamente visuales atractivos, subtítulos y tomas de recurso locales (B-roll).
“Ahora casi solo uso el Video Agent”, dijo.
El realismo también lo sorprendió. "Me sorprendió mucho que pudieras tomar básicamente una foto fija y recrear los gestos y las expresiones", dijo Jim. “La mayoría de la gente no se da cuenta a menos que yo se lo diga.”
Llega a más compradores con videos educativos
Desde que empezó a usar HeyGen, Jim dejó de hacer actualizaciones genéricas del mercado y ahora crea contenido educativo basado en las preguntas reales de los compradores.
"Si alguien me hace una pregunta que de alguna forma me resuena, hago una pequeña nota", dijo. "Luego escribo un guion y creo un video sobre eso."
Esta estrategia ha hecho crecer su audiencia de forma constante. Su canal de YouTube ahora tiene más de 1,000 suscriptores, mientras que sus audiencias en TikTok y LinkedIn siguen creciendo. Más importante aún, está notando un cambio claro en quién ve su contenido.
Cuando lanzó su canal por primera vez, la mayoría de los espectadores eran otros agentes de bienes raíces.
“Diría que ahora probablemente el 70% de mi audiencia está en ese segmento clave”, dijo, refiriéndose a compradores de entre 25 y 45 años.
Sus videos también han empezado a generar negocio. Una campaña educativa de listado ayudó a vender una propiedad de $650,000 después de solo siete días en el mercado. Otro video atrajo a compradores que se estaban reubicando desde Memphis.
También ha generado consultas desde California después de ejecutar campañas de videos educativos dirigidas en zonas donde la gente se muda con frecuencia al noroeste de Arkansas.
Uno de sus videos más exitosos explicaba por qué el Zestimate de Zillow a menudo es diferente del valor real de mercado. El video se hizo tan popular que una persona que estaba comprando reconoció a Jim por su voz mientras caminaba por Sam's Club.
"Se me acercó y me dijo: 'Oye, acabo de ver tu video en Zillow'," dijo Jim.
Para Jim, ese momento confirmó que su enfoque educativo estaba funcionando.
Cómo construir un negocio inmobiliario moderno con IA
Jim cree que la IA se ha convertido en una de las mayores ventajas competitivas disponibles para los agentes inmobiliarios más nuevos.
Sin eso, dice que todavía estaría editando videos manualmente, publicando de forma inconsistente y batallando para llegar a compradores que se mudan desde fuera de Arkansas.
“No habría llegado ni de cerca a la audiencia a la que he llegado”, dijo.
Hoy no solo depende de HeyGen para su propio marketing, sino que también lo recomienda a otros agentes. Está preparando una sesión de capacitación para los 24 agentes de su agencia, donde les mostrará cómo crear flujos de trabajo de video consistentes usando IA.
"Probablemente sea la forma más fácil de crear un video profesional que he encontrado", dijo Jim.
Mientras sigue haciendo crecer su negocio, Jim ve el video como la base del marketing inmobiliario moderno.
“Para llegar a la gente, especialmente al grupo más joven de compradores, tienes que hacerlo a través de video”, dijo.
Y para él, HeyGen lo ha hecho posible.