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Configura tu espacio de trabajo

Bienvenido a HeyGen Academy.
El primer paso para comenzar es configurar tu espacio de trabajo. Este proceso te permite crear y personalizar tu espacio de trabajo para que esté listo y tu equipo pueda colaborar de forma efectiva.

Accede a la configuración de tu espacio de trabajo
Desde la página principal de HeyGen, haz clic en la flecha junto a tu nombre en la esquina inferior izquierda.

En Personal, verás tu cuenta individual.
En Workspace, verás todos los espacios de trabajo de HeyGen a los que te has unido o a los que te han invitado.

Cuando creas tu cuenta personal por primera vez, normalmente estás en un plan gratis. Una vez que te unas a tu espacio de trabajo empresarial, tendrás acceso a todas las funciones empresariales y configuraciones de seguridad.

Sabrás que estás viendo el espacio de trabajo empresarial cuando veas Enterprise en la esquina inferior izquierda.

Crea y configura un nuevo espacio de trabajo
Para crear un nuevo espacio de trabajo, abre el menú de la esquina inferior izquierda y ve a Configuración.

En la configuración de tu espacio de trabajo, puedes:

  • Escribe el nombre de tu espacio de trabajo
  • Sube un logo
  • Agrega una breve descripción
  • Configura quién puede unirse al espacio de trabajo
  • Controla quién puede invitar a nuevos miembros

También puedes activar el marcado de agua asistido por IA para aplicar una marca de agua a todos los videos creados en el espacio de trabajo.

Elige quién puede unirse a tu espacio de trabajo
Tienes tres opciones para controlar el acceso a tu espacio de trabajo:

  • Cualquiera que tenga el dominio de correo de tu empresa puede unirse automáticamenteEsta opción es ideal para equipos grandes o planes con asientos ilimitados. Cualquier persona que use el dominio de correo de tu empresa puede registrarse, saltarse el paywall, completar el onboarding y unirse al espacio de trabajo automáticamente sin necesidad de aprobación.
  • Cualquier persona con el dominio de correo de tu empresa debe solicitar unirse
    Esta opción se recomienda si tienes lugares limitados o quieres más control sobre quién se une. Las personas que usen tu dominio pueden solicitar acceso, y tú puedes aprobarlo o rechazarlo.
  • Solo los miembros invitados manualmente pueden unirse
    Esta opción ofrece el máximo nivel de control y privacidad. El espacio de trabajo solo es visible para los usuarios que invites directamente.

Una vez que hayas completado estos pasos, tu espacio de trabajo estará totalmente configurado.
Le pusiste nombre a tu espacio de trabajo, agregaste tu logo y personalizaste la configuración para reflejar tu marca.

Tu espacio de trabajo ya está listo y puedes empezar a invitar a los miembros de tu equipo cuando quieras colaborar.