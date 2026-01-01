Configura tu espacio de trabajo

Bienvenido a HeyGen Academy.

El primer paso para comenzar es configurar tu espacio de trabajo. Este proceso te permite crear y personalizar tu espacio de trabajo para que esté listo y tu equipo pueda colaborar de forma efectiva.

Accede a la configuración de tu espacio de trabajo

Desde la página principal de HeyGen, haz clic en la flecha junto a tu nombre en la esquina inferior izquierda.

En Personal, verás tu cuenta individual.

En Workspace, verás todos los espacios de trabajo de HeyGen a los que te has unido o a los que te han invitado.

Cuando creas tu cuenta personal por primera vez, normalmente estás en un plan gratis. Una vez que te unas a tu espacio de trabajo empresarial, tendrás acceso a todas las funciones empresariales y configuraciones de seguridad.

Sabrás que estás viendo el espacio de trabajo empresarial cuando veas “Enterprise” en la esquina inferior izquierda.

Crea y configura un nuevo espacio de trabajo

Para crear un nuevo espacio de trabajo, abre el menú de la esquina inferior izquierda y ve a Configuración.

En la configuración de tu espacio de trabajo, puedes:

Escribe el nombre de tu espacio de trabajo

Sube un logo

Agrega una breve descripción

Configura quién puede unirse al espacio de trabajo

Controla quién puede invitar a nuevos miembros

También puedes activar el marcado de agua asistido por IA para aplicar una marca de agua a todos los videos creados en el espacio de trabajo.

Elige quién puede unirse a tu espacio de trabajo

Tienes tres opciones para controlar el acceso a tu espacio de trabajo:

Cualquiera que tenga el dominio de correo de tu empresa puede unirse automáticamente Esta opción es ideal para equipos grandes o planes con asientos ilimitados. Cualquier persona que use el dominio de correo de tu empresa puede registrarse, saltarse el paywall, completar el onboarding y unirse al espacio de trabajo automáticamente sin necesidad de aprobación.

Esta opción es ideal para equipos grandes o planes con asientos ilimitados. Cualquier persona que use el dominio de correo de tu empresa puede registrarse, saltarse el paywall, completar el onboarding y unirse al espacio de trabajo automáticamente sin necesidad de aprobación. Cualquier persona con el dominio de correo de tu empresa debe solicitar unirse

Esta opción se recomienda si tienes lugares limitados o quieres más control sobre quién se une. Las personas que usen tu dominio pueden solicitar acceso, y tú puedes aprobarlo o rechazarlo.

Esta opción se recomienda si tienes lugares limitados o quieres más control sobre quién se une. Las personas que usen tu dominio pueden solicitar acceso, y tú puedes aprobarlo o rechazarlo. Solo los miembros invitados manualmente pueden unirse

Esta opción ofrece el máximo nivel de control y privacidad. El espacio de trabajo solo es visible para los usuarios que invites directamente.

Una vez que hayas completado estos pasos, tu espacio de trabajo estará totalmente configurado.

Le pusiste nombre a tu espacio de trabajo, agregaste tu logo y personalizaste la configuración para reflejar tu marca.

Tu espacio de trabajo ya está listo y puedes empezar a invitar a los miembros de tu equipo cuando quieras colaborar.