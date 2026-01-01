Bienvenido a HeyGen Academy.
El primer paso para comenzar es configurar tu espacio de trabajo. Este proceso te permite crear y personalizar tu espacio de trabajo para que esté listo y tu equipo pueda colaborar de forma efectiva.
Accede a la configuración de tu espacio de trabajo
Desde la página principal de HeyGen, haz clic en la flecha junto a tu nombre en la esquina inferior izquierda.
En Personal, verás tu cuenta individual.
En Workspace, verás todos los espacios de trabajo de HeyGen a los que te has unido o a los que te han invitado.
Cuando creas tu cuenta personal por primera vez, normalmente estás en un plan gratis. Una vez que te unas a tu espacio de trabajo empresarial, tendrás acceso a todas las funciones empresariales y configuraciones de seguridad.
Sabrás que estás viendo el espacio de trabajo empresarial cuando veas “Enterprise” en la esquina inferior izquierda.
Crea y configura un nuevo espacio de trabajo
Para crear un nuevo espacio de trabajo, abre el menú de la esquina inferior izquierda y ve a Configuración.
En la configuración de tu espacio de trabajo, puedes:
También puedes activar el marcado de agua asistido por IA para aplicar una marca de agua a todos los videos creados en el espacio de trabajo.
Elige quién puede unirse a tu espacio de trabajo
Tienes tres opciones para controlar el acceso a tu espacio de trabajo:
Una vez que hayas completado estos pasos, tu espacio de trabajo estará totalmente configurado.
Le pusiste nombre a tu espacio de trabajo, agregaste tu logo y personalizaste la configuración para reflejar tu marca.
Tu espacio de trabajo ya está listo y puedes empezar a invitar a los miembros de tu equipo cuando quieras colaborar.