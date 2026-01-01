Invita miembros a tu espacio de trabajo

Veamos cómo invitar a tus compañeros a tu espacio de trabajo para que puedan colaborar y empezar a crear de inmediato.

Invita miembros a tu espacio de trabajo

Desde el panel, haz clic en tu cuenta y ve a administrar espacios de trabajo. En la vista de administración del espacio de trabajo, verás:

Una lista de usuarios que ya invitaste

Sus roles asignados

Su estado actual de invitación

Esta área también puede sugerirte compañeros de equipo que se registraron en HeyGen usando el dominio de correo electrónico de tu empresa.

Puedes invitar a nuevos miembros de las siguientes maneras:

Ingresar su dirección de correo electrónico, o

Copiar y compartir el enlace de invitación

Después de enviar una invitación, el correo electrónico del usuario aparecerá en la lista con el estado Invitación enviada.

Si tu espacio de trabajo está configurado para requerir aprobación para unirse, también verás las solicitudes de unión en esta vista.

Haz seguimiento del estado de invitaciones y solicitudes

Cuando una persona inicia sesión en HeyGen, acepta la invitación y se une al espacio de trabajo, su estado se actualiza a Activo.

Si apruebas una solicitud para unirse, el usuario se convierte de inmediato en un miembro activo del espacio de trabajo. Su nombre aparece en la lista de miembros activos y se ocupa un lugar.

Entiende los roles del espacio de trabajo

Los espacios de trabajo de HeyGen admiten varios roles, cada uno con diferentes permisos.

Super Admin

Los Super Admins normalmente administran el plan y los espacios de trabajo de HeyGen. Tienen acceso completo, incluyendo la gestión de usuarios y permisos, la realización de compras o actualizaciones, y la creación, edición y revisión de contenido.

Los Super Admins normalmente administran el plan y los espacios de trabajo de HeyGen. Tienen acceso completo, incluyendo la gestión de usuarios y permisos, la realización de compras o actualizaciones, y la creación, edición y revisión de contenido. Desarrollador

Los desarrolladores pueden crear contenido y acceder a la API de HeyGen. Asigna este rol a los miembros del equipo que necesiten integraciones avanzadas, como conectar un CRM o un sistema de correo electrónico.

Los desarrolladores pueden crear contenido y acceder a la API de HeyGen. Asigna este rol a los miembros del equipo que necesiten integraciones avanzadas, como conectar un CRM o un sistema de correo electrónico. Creador

Los creadores son usuarios que crean contenido de forma regular. Pueden crear avatares, videos y voces, pero no pueden administrar permisos, compras ni acceso a la API.

Los creadores son usuarios que crean contenido de forma regular. Pueden crear avatares, videos y voces, pero no pueden administrar permisos, compras ni acceso a la API. Viewer

Los viewers suelen ser revisores o aprobadores. Pueden ver el contenido, pero no pueden hacer ediciones.

Aprueba o rechaza solicitudes para unirte

Si tu espacio de trabajo requiere que los usuarios soliciten acceso, puedes revisar las solicitudes en dos lugares:

El panel de notificaciones

La pestaña Miembros y espacios de trabajo

Desde cualquiera de las dos ubicaciones, puedes aceptar o rechazar las solicitudes pendientes. Una vez aprobada, la persona usuaria se convierte en miembro activo y ocupa un lugar.

Comparte contenido dentro del espacio de trabajo

Además de los roles, puedes controlar el acceso a proyectos, videos o carpetas individuales.

Para compartir contenido:

Selecciona el menú de tres puntos en un borrador, video o carpeta

Elige Compartir

Desde ahí, puedes:

Compartir con usuarios específicos

Asigna permisos solo de visualización o de edición

Configura el acceso general para que sea solo para ti, solo para usuarios seleccionados o para cualquiera que tenga acceso al espacio de trabajo

Los usuarios con el rol de Viewer siempre tendrán acceso solo de lectura.

Comparte y publica videos

Después de que se genera un video, se abre en la página de compartir, donde puedes:

Proteger el video con contraseña

Configura los permisos de acceso general

Agregar o editar subtítulos

También puedes usar la pestaña Compartir para publicar el video en la web y permitir que cualquiera lo vea en modo solo lectura sin iniciar sesión.

Con estos pasos completos, ya estás listo para colaborar con tu equipo en HeyGen invitando miembros, asignando roles y compartiendo contenido de forma segura.