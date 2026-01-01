Configura SAML SSO con Okta

Bienvenido a HeyGen Academy.

En esta lección, aprenderás cómo configurar el inicio de sesión único (SSO) con Okta para tu espacio de trabajo de HeyGen.

SSO permite que tu equipo inicie sesión una sola vez y acceda de forma segura a HeyGen usando las credenciales de la empresa, sin tener que administrar contraseñas adicionales. Una vez que esté habilitado y configurado, las personas usuarias podrán iniciar sesión directamente a través de Okta.

Empieza en la consola de administración de Okta

Empieza iniciando sesión en tu consola de administración de Okta.

Ve a Aplicaciones y luego selecciona Aplicaciones otra vez.

Haz clic en Crear integración de aplicación.

Elige SAML 2.0 como método de inicio de sesión y selecciona Next.

Crea la app de HeyGen en Okta

Cuando se te pida nombrar la aplicación, escribe HeyGen y luego haz clic en Next.

Ahora se te pedirá que proporciones los detalles de configuración de SAML.

En el Audience ID (Entity ID), ingresa:

api2.heygen.com

Para la URL de inicio de sesión único (Single Sign-On), regresa a tu panel de HeyGen, ve a Configuración, abre la pestaña de Seguridad, activa SSO y copia la URL de SSO que se proporciona.

Pega esta URL en el campo correspondiente en Okta.

Asegúrate de que la aplicación envíe la identidad del usuario en formato de correo electrónico.

La reclamación NameID debe usar la dirección de correo electrónico del usuario.

Ahora, agrega los siguientes atributos de usuario:

Nombre

Apellido

Cuando termines, desplázate hacia abajo y haz clic en Siguiente.

Selecciona Esta es una app interna y luego haz clic en Finalizar.

Asigna usuarios a la app de Okta

Una vez que se haya creado la app, abre la pestaña Assignments.

Haz clic en Asignar y luego agrega a los usuarios o grupos que deberían poder acceder a HeyGen usando SSO.

Recupera los valores de configuración de SAML

Luego, abre la pestaña Sign On en Okta y desplázate hacia abajo.

Haz clic en Ver instrucciones de configuración de SAML.

Esta página muestra tres valores obligatorios:

URL de inicio de sesión único (SSO) del proveedor de identidad

Emisor del proveedor de identidad

Certificado X.509

Deja esta página abierta, porque vas a necesitar estos valores para completar la configuración en HeyGen.

Completa la configuración en HeyGen

Regresa a tu panel de administración de HeyGen y abre la página de configuración de SSO.

Copia y pega los tres valores de Okta en sus campos correspondientes en HeyGen y luego haz clic en Guardar.

Tu conexión entre Okta y HeyGen ya está configurada.

Prueba tu configuración de SSO

Para confirmar que todo está funcionando, ve a la página de inicio de sesión de HeyGen y selecciona Iniciar sesión con SSO.

Si se te solicita, ingresa el dominio de tu empresa.

Deberías iniciar sesión automáticamente usando tus credenciales de Okta.

El SSO ahora está habilitado para tu espacio de trabajo de HeyGen.

Tu equipo puede iniciar sesión de forma segura usando las credenciales de la empresa, sin contraseñas ni pasos adicionales.