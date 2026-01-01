Inicio Academia Estudio de IA Cómo crear tu primer proyecto

Cómo crear tu primer proyecto

En esta lección, vas a aprender cómo crear tu primer proyecto en HeyGen y familiarizarte con las herramientas clave que usarás en toda la plataforma.

Ya sea que estés empezando desde cero o que ya conozcas la creación de videos, esta guía te ayudará a encontrar con confianza todo lo que necesitas para comenzar.

Empieza desde el panel

Después de iniciar sesión en HeyGen, llegarás al panel principal. Aquí es donde viven todos tus proyectos anteriores. En el lado izquierdo de la pantalla encontrarás el panel de navegación principal con acceso a todas las herramientas de HeyGen.

Para comenzar un nuevo video, haz clic en Crear video.

Vas a ver varias opciones. Para crear un video personalizado con avatar, selecciona Start from Scratch. También vas a notar la opción de Interactivity, que abre plantillas de Learning & Development; esto se verá en una lección aparte.

Después, elige la orientación de tu video: vertical o horizontal. Puedes cambiarla más tarde si lo necesitas.

Una vez que lo elijas, entrarás directamente a AI Studio.

Oriéntate en AI Studio

Dentro de AI Studio, puedes empezar poniendo nombre a tu proyecto. Debajo encontrarás el editor de guion, donde escribes, editas y administras tus escenas. Aquí es donde agregas tu guion y estructuras tu video.

Debajo del editor de guion, encontrarás opciones para agregar nuevas escenas, grabar o subir audio, o insertar pausas entre líneas. También puedes usar Voice Director (el ícono del megáfono) para controlar el tono, el ritmo y la carga emocional de la narración.

Al hacer clic en los tres puntos junto a una escena se muestran más acciones, como regenerar el audio, renderizar la escena para sincronizar los movimientos de los labios, convertir a voice mirroring, traducir la escena o eliminarla. Desde el editor de guion, también puedes cambiar de avatar, modificar las voces o alternar entre los motores Avatar Unlimited y Avatar IV Motion.

Trabaja con la línea de tiempo

El editor de línea de tiempo te permite revisar tu video de principio a fin. Puedes arrastrar el cabezal de reproducción para previsualizar momentos específicos, ver la duración total del video y reordenar las escenas arrastrándolas hacia la izquierda o la derecha.

También puedes agregar escenas desde plantillas, insertar escenas de video o diapositivas premium y crear transiciones fluidas entre escenas usando el ícono de flecha entre los clips.

Elige y personaliza tu avatar

Arriba del lienzo de video, haz clic en Avatars para seleccionar el avatar que quieres usar. Puedes elegir entre tus propios avatares o explorar la biblioteca pública de HeyGen.

Al hacer clic en el avatar dentro del lienzo se abren las opciones de personalización. Desde aquí puedes cambiar el look, ajustar el encuadre, quitar el fondo, agregar esquinas redondeadas o aplicar animaciones.

Mejora los elementos visuales y el diseño

Junto a la pestaña Avatars, encontrarás herramientas creativas para mejorar tu video. Con ellas puedes agregar texto, subir archivos multimedia, insertar elementos, generar imágenes con IA, administrar subtítulos o ajustar los colores de fondo.

Arriba del editor de guion, abre el menú de hamburguesa para acceder a herramientas adicionales. Desde ahí puedes guardar tu video como plantilla, subir o descargar guiones, revisar el historial de versiones, contactar al soporte, abrir tutoriales o cambiar tu tema.

En las opciones junto al menú de hamburguesa, puedes ajustar la orientación del video, seleccionar un kit de marca o enviar comentarios directamente al equipo de HeyGen.

Colaboración y gestión de proyectos

Tu trabajo se guarda automáticamente, pero también puedes hacer clic en Guardar manualmente en cualquier momento.

Para colaborar, selecciona Invite Members para invitar a tus compañeros al proyecto. Las notificaciones y los comentarios aparecen en el panel superior, lo que facilita revisar la retroalimentación.

Si tu proyecto incluye varias capas, abre el panel Capas para reorganizar los elementos arrastrándolos por encima o por debajo unos de otros.

Previsualiza y genera tu video

Cuando tu guion y tus elementos visuales estén listos, haz clic en Preview para ver tu proyecto. Si el avatar se ve estático o borroso, significa que el video todavía no se ha renderizado; la sincronización labial (lip-sync) se aplica durante el renderizado.

Cuando estés satisfecho, haz clic en Generar. Puedes cambiar el nombre de tu video, elegir una carpeta de destino y seleccionar la resolución de salida hasta 4K. Si estás usando Avatar IV, HeyGen calculará automáticamente el uso.

HeyGen procesará tu video y, una vez que esté listo, aparecerá en tu pestaña de Proyectos, listo para revisar, compartir o descargar.