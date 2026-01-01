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Cómo agregar recursos a tu video

Los recursos de video son todos los elementos que usas para crear tus videos. Esto incluye imágenes, clips de video, archivos de audio, logotipos, texto e incluso avatares de IA.

HeyGen es compatible con una amplia variedad de formatos, incluyendo archivos JPG y PNG de hasta 200 MB, archivos MP4 y MOV de hasta 200 MB, y archivos de fuente TTF u OTF de hasta 100 MB. Mantener estos recursos organizados facilita editarlos, reutilizarlos y colaborar con confianza.

Sube y organiza tus recursos

Para comenzar, abre Media y haz clic en Upload para agregar tus archivos a la Asset Library de HeyGen. Puedes subir varios archivos a la vez, incluyendo imágenes, videos y audio.

Si planeas usar un GIF, conviértelo a MP4 antes de subirlo al editor de video.

Después de subirlos, puedes renombrar los recursos para que todo quede más claro. En el caso de los archivos de video, también tienes la opción de extraer solo el audio. Crear carpetas para cada proyecto, marca o tipo de contenido ayuda a mantener todo organizado y fácil de encontrar.

Para eliminar recursos, selecciónalos usando la casilla de verificación o el menú de tres puntos y elige Eliminar.

Agrega recursos a tu proyecto

Regresa a tu proyecto en AI Studio cuando tu guion y tu avatar estén listos. Desde aquí, puedes empezar a diseñar tu escena agregando fondos, contenido multimedia y otros elementos visuales.

Si tu avatar incluye un fondo integrado, selecciona el avatar y usa Background Remover para colocarlo sobre un nuevo fondo. Puedes cambiar el tamaño del avatar arrastrando las esquinas para que se ajuste a tu diseño.

Personaliza fondos y contenido multimedia

Haz clic en Fondo para elegir entre colores sólidos, imágenes de stock, videos o plantillas. Para tener más flexibilidad, selecciona Separar del fondo para mover y cambiar el tamaño de los elementos libremente dentro de la escena.

La pestaña Media te da acceso a la biblioteca de stock de HeyGen, a tus archivos cargados y a la opción de subir más contenido multimedia. Cualquier elemento de esta sección también se puede establecer como fondo.

Agregar y administrar audio

Para agregar música de fondo, abre la pestaña Music. Puedes elegir entre las pistas de stock de HeyGen o subir tus propios archivos de audio.

El audio aparece en el reproductor de escenas debajo de tu video. Usa el menú de tres puntos en la pista de audio para hacer ajustes como recortar o reemplazar el archivo.

Edita imágenes y elementos visuales

En las imágenes, puedes ajustar el radio de las esquinas para crear bordes más suaves o editar los elementos visuales usando IA. Solo ingresa un prompt de edición, selecciona tu motor de IA preferido y, de forma opcional, agrega una imagen de referencia para guiar el resultado.

Para agregar variedad visual, abre la pestaña Elementos. Ahí encontrarás elementos premium como formas, marcos, stickers e íconos que pueden mejorar tu diseño.

Agrega y da estilo al texto

Haz clic en Texto en la parte superior del lienzo para agregar títulos, etiquetas o mensajes en pantalla. Puedes personalizar el estilo de fuente, tamaño, formato, opacidad y alineación, o subir la fuente de tu marca para mantener la coherencia.

Puedes arrastrar y cambiar el tamaño de los elementos de texto en cualquier parte del lienzo. También puedes seleccionar varios elementos a la vez para alinearlos o agruparlos y lograr diseños más limpios.

Agregar subtítulos

Para agregar subtítulos, haz clic en Captions y elige un estilo de subtítulo. Puedes ajustar los colores, las fuentes y el tamaño del texto, y decidir si aplicas el estilo a una sola escena o a todas las escenas.

Ajusta con precisión la reproducción de video

Selecciona cualquier video que hayas subido a tu escena para ajustar cómo se reproduce. Puedes poner el video en loop para un movimiento continuo, congelar el último cuadro para mantener la toma final o seleccionar Ajustar a la escena para que la duración del video coincida automáticamente con la duración de la escena.

Para tener un control preciso, usa el ícono de Tijeras en la línea de tiempo para recortar el inicio y el final exactamente donde quieras.