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Cómo agregar animaciones y transiciones

En esta lección, vas a aprender cómo dar vida a tus videos usando animaciones, elementos en movimiento y transiciones entre escenas en HeyGen. Estas herramientas ayudan a que tu contenido se vea más dinámico, profesional y atractivo, sin necesidad de usar ningún software de edición externo.

Anima elementos en tus escenas

En HeyGen, puedes animar casi cualquier elemento, incluyendo texto, imágenes, íconos e incluso avatares.

Empieza dando clic en el elemento que quieres animar. Una vez seleccionado, aparecerán marcadores de animación en el Panel de guion. Estos marcadores controlan cuándo el elemento entra y sale de la escena.

Puedes arrastrar los marcadores a lo largo de la línea de tiempo para alinear la animación con tu guion. Luego abre el menú de Animación y elige un estilo como Fade, Slide, Zoom o Pop. Pasa el cursor sobre cada opción para ver una vista previa en vivo antes de aplicarla.

Usa el control deslizante de Duration para ajustar qué tan rápido o lento se reproduce la animación. Cuando termines, haz clic en Preview para ver cómo se ve en contexto.

Agregar elementos de movimiento premium

Para darle un toque visual extra a tu contenido, puedes usar los Premium Motion Elements. Incluyen intros animadas, tarjetas de presentador, encabezados, citas y texto con efecto de máquina de escribir, diseñados para funcionar a la perfección con los avatares.

Abre la pestaña Elementos, selecciona Motion y arrastra un elemento de movimiento a tu escena. Puedes personalizar el texto, moverlo o cambiar su tamaño en el lienzo y controlar su duración usando los mismos marcadores de animación.

Previsualiza la escena para ver cómo los elementos en movimiento se animan de forma natural junto con tu contenido.

Agregar transiciones entre escenas

Las transiciones ayudan a que tu video fluya de forma natural de una escena a la siguiente.

En la línea de tiempo de abajo, pasa el cursor entre dos escenas y haz clic en el menú de tres puntos, luego selecciona Agregar transición de escena. Elige entre estilos como Desvanecer, Deslizar o Zoom.

Puedes ajustar la duración de la transición para hacerla más rápida o más lenta y aplicarla a una sola transición o a todas las escenas de tu video. En el editor aparece una vista previa en vivo para que puedas afinar el efecto hasta que se sienta justo como quieres.

Usa Magic Match para un flujo sin interrupciones

Magic Match es una transición inteligente que anima automáticamente los elementos compartidos entre escenas.

Si un elemento aparece al final de una escena y vuelve a aparecer al inicio de la siguiente, Magic Match crea un movimiento suave y continuo entre ambos. Para usarlo, copia el elemento y pégalo en la escena siguiente para que aparezca en las dos.

Luego haz clic en los tres puntos entre las escenas, elige Agregar transición de escena y selecciona Magic Match. HeyGen se encarga automáticamente de la animación, creando una conexión visual fluida.