Todo lo que necesitas está integrado en una sola plataforma. Puedes producir transcripciones precisas, traducir del inglés al coreano, crear subtítulos, perfeccionar locuciones en coreano, clonar voces, corregir términos de marca, ajustar la pronunciación, afinar el tiempo y generar doblaje coreano con sincronización labial. Esto te ayuda a localizar contenido en inglés rápidamente y a mantener una calidad constante en todos tus recursos de vídeo.

Si gestionas proyectos multilingües, el Traductor de alemán a coreano de HeyGen también admite la expansión a nuevos mercados.