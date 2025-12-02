Traduce vídeos de

italiano a griego

¿Quieres traducir un vídeo en inglés al griego sin una edición complicada ni costosas tareas de producción? Con la traducción de vídeo con IA de HeyGen, puedes crear subtítulos en griego precisos, generar locuciones naturales en griego o producir doblaje con IA listo para publicar en cuestión de minutos.

HeyGen está diseñado para creadores, educadores, profesionales del marketing y equipos globales que necesitan un flujo de trabajo sencillo, resultados claros y traducciones que suenen naturales para audiencias de habla griega.



