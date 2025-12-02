Traduce vídeos de
italiano a griego

¿Quieres traducir un vídeo en inglés al griego sin una edición complicada ni costosas tareas de producción? Con la traducción de vídeo con IA de HeyGen, puedes crear subtítulos en griego precisos, generar locuciones naturales en griego o producir doblaje con IA listo para publicar en cuestión de minutos.

HeyGen está diseñado para creadores, educadores, profesionales del marketing y equipos globales que necesitan un flujo de trabajo sencillo, resultados claros y traducciones que suenen naturales para audiencias de habla griega.


  • Sin tarjeta de crédito
  • Más de 1.000 avatares
  • Cancela en cualquier momento
Empieza gratis
115,986,487Vídeos generados
89,869,215Avatares generados
16,004,272Vídeos traducidos
Workday
Coursera
Miro
Bosh
Intel
Komatsu
Workday
Coursera
Miro
Bosh
Intel
Komatsu
Workday
Coursera
Miro
Bosh
Intel
Komatsu
Más de 1.000.000 de desarrolladores y empresas líderes confían en nosotros.
Beneficios

Traduce vídeos en inglés al griego y a más de 125 idiomas

Si estás localizando contenido a gran escala, el inglés a griego suele formar parte de una estrategia multilingüe más amplia. HeyGen ofrece un flujo de trabajo unificado para que puedas publicar más rápido en múltiples mercados sin cambiar de herramientas.

Por ejemplo, si también te estás expandiendo a mercados de habla hispana, puedes usar el mismo proceso para la traducción de vídeos de inglés a español:

El mismo sistema admite más de 125 idiomas, lo que te ayuda a escalar contenido global sin tener que reconstruir tu flujo de trabajo.



¿Quién necesita traducir vídeos en inglés al griego?

La traducción del inglés al griego con HeyGen es utilizada habitualmente por:

Creadores que hacen crecer audiencias internacionales

Equipos de marketing que ejecutan campañas localizadas

Educadores que traducen cursos en línea

Equipos de producto que localizan demostraciones

Agencias que ofrecen contenido multilingüe

Empresas que se expanden a Grecia y a los mercados de habla griega

AI avatar customization interface showing a woman's different photo poses, language selection with German and English, and voice tone options like Casual and Energetic.

¿Qué IA traduce vídeos en inglés al griego?

HeyGen combina múltiples tecnologías de IA para potenciar la traducción de vídeo:

Reconocimiento de voz para generar una transcripción en inglés

Traducción automática para convertir del inglés al griego

Alineación del tiempo de los subtítulos para mejorar la legibilidad

Síntesis de voz para salida de audio en griego

Este sistema centrado en el vídeo está diseñado en función de cómo las personas consumen contenido, no solo de cómo leen texto.


AI avatar customization interface showing a woman's different photo poses, language selection with German and English, and voice tone options like Casual and Energetic.

Traducir vídeo del griego al inglés (traducción inversa)

Si trabajas con contenido en griego y necesitas versiones en inglés, HeyGen admite flujos de trabajo inversos como:

traducir vídeo del griego al inglés

traducir audio de griego a inglés

traducir vídeo de YouTube del griego al inglés

Simplemente cambia los idiomas de origen y destino y sigue el mismo flujo de trabajo.


AI avatar customization interface showing a woman's different photo poses, language selection with German and English, and voice tone options like Casual and Energetic.
Cómo funciona

Cómo traducir un vídeo en inglés al griego en 4 sencillos pasos

Si eres nuevo en la traducción de vídeos del inglés al griego, HeyGen hace que el proceso sea sencillo y repetible.

Empieza gratis
Paso 1

Sube tu vídeo

Sube tu archivo de vídeo en inglés (se admiten MP4 y formatos habituales) o pega un enlace compatible. Un audio claro mejora la transcripción y la precisión final del griego.

Empieza gratis
Three AI-generated avatar portraits (two women, one man) with a "Create New Avatar" button below.
Paso 2

Generar la transcripción en inglés

La tecnología de reconocimiento de voz convierte automáticamente el inglés hablado en una transcripción escrita.


Empieza gratis
Three AI-generated avatar portraits (two women, one man) with a "Create New Avatar" button below.
Paso 3

Traducir inglés a griego

La transcripción se traduce al griego utilizando modelos de aprendizaje automático contextuales entrenados para mantener la estructura de las oraciones y el significado.


Empieza gratis
Three AI-generated avatar portraits (two women, one man) with a "Create New Avatar" button below.
Paso 4

Revisar y exportar

Previsualiza el resultado, realiza los ajustes necesarios y exporta el vídeo final o los archivos de subtítulos.

Empieza gratis
Three AI-generated avatar portraits (two women, one man) with a "Create New Avatar" button below.

¿Qué tiene de mejor HeyGen?

El impacto es evidente. Las empresas obtienen resultados reales con el traductor de vídeo de HeyGen. Al traducir vídeos al instante, puedes ahorrar tanto dinero como tiempo mientras amplías tu alcance global sin esfuerzo.

Empieza gratis
Fácil

reducción en los costes de traducción de vídeo

Gratis

mercados localizados al instante

Potente

por vídeo en lugar de semanas o meses

Preguntas frecuentes

¿Cómo traduzco un vídeo en inglés al griego?

Para traducir un vídeo en inglés al griego con HeyGen, sube tu vídeo, selecciona inglés como idioma de origen y griego como idioma de destino, y luego inicia el proceso de traducción. Una vez que el sistema genere los subtítulos o un guion traducido, podrás revisarlo, editarlo y exportar la versión final.

Si planeas reemplazar el audio original, la herramienta de doblaje con IA de HeyGen te ayuda a generar pistas de voz en griego naturales:




¿La herramienta Traducir vídeo al griego es gratuita?

HeyGen permite a los usuarios previsualizar las traducciones para que puedan evaluar el tiempo de los subtítulos, su claridad y su tono antes de exportar. Aunque las previsualizaciones son útiles para probar clips cortos, la descarga completa de subtítulos y la exportación de vídeos más largos suelen requerir iniciar sesión para garantizar un procesamiento estable y resultados consistentes.



¿Qué IA traduce videos en inglés al griego?

HeyGen utiliza reconocimiento de voz para convertir el inglés hablado en texto y luego aplica traducción automática para producir un resultado natural en griego. Si eliges salida de audio, la síntesis de voz con IA genera voz en griego que se ajusta al tiempo de tu vídeo original.




¿Esto crea subtítulos en ruso o una traducción de audio al ruso?

HeyGen admite ambas opciones. Puedes exportar subtítulos en ruso en formatos SRT o VTT, o usar doblaje con IA para sustituir el audio en inglés por voz rusa natural manteniendo intactos los elementos visuales originales.




¿Puedo traducir videos de YouTube en inglés al griego?

Sí. Con HeyGen, puedes generar subtítulos en griego para tus videos de YouTube en inglés, exportarlos como archivos SRT o VTT y subirlos a través de YouTube Studio. Esto te permite llegar a espectadores de habla griega sin tener que recrear el contenido.

Si publicas con frecuencia en YouTube, utiliza el YouTube Video Translator de HeyGen para agilizar la publicación de subtítulos:



¿Puedo traducir un vídeo en inglés a voz o audio en griego?

Sí. HeyGen admite el doblaje con IA que sustituye el audio original en inglés por un habla griega natural. Primero puedes traducir la transcripción, revisarla para asegurarte de que sea precisa y luego generar una pista de voz en griego sincronizada con tu vídeo.



¿Cuánto tiempo tarda la traducción de vídeo del inglés al griego?

El tiempo necesario depende de la duración del vídeo, la claridad del audio y de si necesitas subtítulos o doblaje. Los vídeos cortos con un habla clara suelen procesarse rápidamente, mientras que los vídeos más largos pueden requerir una revisión adicional para garantizar una sincronización óptima de los subtítulos y una traducción precisa.


¿Es mejor el doblaje griego que los subtítulos?

Depende de tu audiencia y de la plataforma. Los subtítulos son rápidos y accesibles, especialmente para redes sociales y YouTube. El doblaje crea una experiencia de visualización más inmersiva para las personas que prefieren escuchar en lugar de leer subtítulos.

Si planeas reemplazar el audio en inglés, utiliza la herramienta de doblaje con IA de HeyGen para generar voces naturales en griego:


¿Cuál es la diferencia entre subtítulos y doblaje?

Los subtítulos mantienen el audio original en inglés mientras muestran el texto en ruso en pantalla. El doblaje sustituye la voz en inglés por voz en ruso, creando una experiencia más inmersiva para los espectadores que prefieren escuchar.


¿Puedo traducir también videos en griego al inglés?

Sí. HeyGen admite flujos de trabajo de traducción inversa. Puedes subir un vídeo en griego, seleccionar griego como idioma de origen e inglés como idioma de destino y, a continuación, generar subtítulos o audio en inglés utilizando el mismo proceso basado en IA.


Traduce vídeos a más de 175 idiomas

Da vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Traducir página de plantilla
Traducir

Empieza a crear con HeyGen

Transforma tus ideas en vídeos profesionales con IA.

Get started for free →
CTA background