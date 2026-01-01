Trupeer x HeyGen
تسجيل الشاشة الخام يلتقط ما قمت به. Trupeer يصقل مظهره. HeyGen يضع مقدّمًا حيّ المظهر أمامه. معًا يحوّلون عرضًا أوليًا خشنًا إلى فيديو منتج بجودة الاستوديو من دون كاميرا.
سجّل مرة واحدة، حسّنها، وضع لها وجهًا
تفشل معظم عمليات إنشاء فيديوهات المنتجات في لحظتين أساسيتين: عندما تبدو اللقطة المسجّلة خامة وغير صالحة للاستخدام، أو عندما يكون العرض التوضيحي مصقولًا لكن بلا صوت فيبدو باردًا وغير شخصي. Trupeer وHeyGen يعالجان هاتين اللحظتين بشكل متتالٍ.
سجّل عرضك التوضيحي للشاشة عبر إضافة Trupeer لمتصفح Chrome. تحدّث بطبيعية ولا تقلق بشأن الأخطاء. يقوم Trupeer بتنقية النص، وتطبيق المؤثرات البصرية، وتنظيم المحتوى. بعد ذلك، اربط HeyGen: اختر أفاتارًا، وحدد اللغة، ليصبح الفيديو المعالَج في Trupeer فيديو منتج بجودة الاستوديو يقدّمه أفاتار، جاهزًا للمشاركة أو التضمين أو التوطين.
أنشئ حسابات على كلتا المنصتين
سجّل في trupeer.ai و heygen.com. ستحتاج إلى خطة مدفوعة من HeyGen لإنشاء مقاطع فيديو بالأفاتار. يوفّر Trupeer فئة مجانية للبدء في تسجيل الشاشة وتحسين الفيديو.
أضف مفتاح HeyGen API الخاص بك في Trupeer
في Trupeer، انتقل إلى Integrations → Avatar Integration والصق مفتاح HeyGen API الخاص بك من لوحة تحكم HeyGen ضمن Settings → API. ستصبح أفاتارات HeyGen متاحة فورًا داخل محرر Trupeer.
سجّل وصقّل فيديوك في Trupeer
ثبّت إضافة Trupeer لمتصفح Chrome، وسجّل جولة الشاشة، ودَع Trupeer يعالجها من خلال تنقية النص، وإضافة عمليات التكبير، وإبراز العناصر، وإضافة التسميات التوضيحية تلقائيًا. راجع الفيديو وأجرِ أي تعديلات تحتاجها.
اختر أحد أفاتارات HeyGen وقم بالإنشاء
داخل إعدادات الأفاتار في Trupeer، اختر أفاتار HeyGen واللغة المفضلة لديك. يقوم Trupeer بتمرير النص المصقول والتسجيل إلى HeyGen، التي تُنشئ فيديو نهائيًا يقدّمه الأفاتار.
ما الذي تبنيه فرق المنتجات والتدريب
في كل مرة يحتاج فيها تسجيل الشاشة إلى لمسة بشرية (عرض توضيحي، شرح تعليمي، جولة تعريفية)، يعمل Trupeer و HeyGen معًا لإنتاج النتيجة النهائية.
عروض توضيحية للمنتجات على نطاق واسع
سجّل عرضاً توضيحياً لمنتجك مرة واحدة في Trupeer، واستبدل المقدّم بأفاتار من HeyGen، ثم أنشئ نسخاً مخصّصة لجماهير أو مناطق مختلفة دون الحاجة إلى إعادة التسجيل.
تدريب البرمجيات وإعداد الموظفين الجدد
حوّل أي عملية داخلية أو جولة تعريفية على أداة ما إلى فيديو تدريبي متقن مع أفاتار يقدّم الشرح. إيصال متّسق في كل مرة، من دون الحاجة إلى جدولة خبير المحتوى لكل دفعة تدريبية.
محتوى منتج متعدد اللغات
سجّل مرة واحدة باللغة الإنجليزية. تتولى Trupeer إعداد التسميات التوضيحية والبنية، بينما يقوم HeyGen بإعادة السرد باستخدام أفاتار بأكثر من 175 لغة ولهجة، ليحوّل توطين المحتوى العالمي إلى سير عمل منتظم بدلاً من مشروع إنتاج معقّد.
نجاح العملاء والدعم
أنشئ مقاطع فيديو إرشادية يقدّمها أفاتار لأسئلة الدعم الشائعة، تكون متقنة بما يكفي لتقليل التذاكر، وشخصية بما يكفي لتبدو كإجابة حقيقية، ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون الحاجة إلى فريق مباشر.
استكشاف العملاء المحتملين والتواصل معهم
سجّل عرضاً توضيحياً للمنتج مخصّصاً لحالة استخدام عميل محتمل في Trupeer، ثم أنشئ نسخة بأفاتار HeyGen تمنح إحساس العرض الشخصي، ولكن على مستوى كامل مسار المبيعات لديك.
ابدأ في إنشاء مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي
اطّلع على كيفية تمكين الشركات المشابهة لشركتك من توسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أحدث حلول الفيديو بالذكاء الاصطناعي ابتكارًا.