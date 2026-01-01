HeyGen
HeyGen x Adobe Express

يُنشأ المحتوى الجذّاب في Adobe Express، بينما تتحول التصاميم الثابتة إلى محتوى حي في HeyGen. بوصفه إضافة أصلية في Adobe Express، يضع HeyGen أفاتاراً واقعياً بالذكاء الاصطناعي مباشرة على لوحتك.

نظرة عامة على التكامل

أنشئ فيديو واسحبه إلى لوحة التصميم

معظم أدوات الفيديو تكون منفصلة تمامًا عن سير عمل التصميم. تنهي عملك في Adobe Express، ثم تصدّر، وتبدّل بين الأدوات، وتستورد الأصول، وتعيد بناء السياق، وتبدأ من جديد. HeyGen تعمل كإضافة داخل Express يمكن الوصول إليها من لوحة Add-ons أثناء عملية التصميم.

افتح لوحة HeyGen في مشروعك على Express، واختر أفاتارًا، وأضف نصًا، وحدد الصوت واللغة، ثم أنشئ الفيديو. يتم إنشاء فيديو الأفاتار وإسقاطه مباشرة على لوحة التصميم كعنصر قابل للتحريك وتغيير الحجم، جاهز لدمجه مع خطوط علامتك التجارية، والصور المولَّدة عبر Firefly، والمواد المخزنة، وتأثيرات الحركة. عند الانتهاء، يمكنك التنزيل أو المشاركة مباشرة من Express.

افتح Adobe Express وانتقل إلى الإضافات

افتح أي مشروع في Adobe Express وانقر على الإضافات في لوحة التنقل اليسرى. يمكنك أيضًا تصفح السوق من الصفحة الرئيسية لـ Express. ابحث عن HeyGen ثم انقر على إضافة لتثبيت الإضافة.

سجّل الدخول إلى حسابك في HeyGen

بعد التثبيت، انقر على إضافة HeyGen لفتح اللوحة الجانبية. سجّل الدخول إلى حسابك الحالي في HeyGen، أو أنشئ حساباً جديداً على heygen.com. ستكون أفاتاراتك المخصصة وأصواتك وإعدادات خطتك متاحة فوراً داخل اللوحة.

اختر الأفاتار والنص والصوت

داخل لوحة HeyGen، اختر أفاتار من مكتبة حسابك، ثم اكتب النص أو الصقه، واختر الصوت واللغة. يمكنك إضافة عدة مقاطع فيديو لأفاتار في تصميم واحد من خلال تكرار هذه الخطوة لكل واحد منها.

داخل لوحة HeyGen، اختر أفاتار من مكتبة حسابك، ثم اكتب النص أو الصقه، واختر الصوت واللغة. يمكنك إضافة عدة مقاطع فيديو لأفاتار في تصميم واحد من خلال تكرار هذه الخطوة لكل واحد منها.

انقر على إنشاء فيديو وانتظر حتى يتم عرض الأفاتار. اسحب الفيديو النهائي إلى لوحة Express، ثم حرّكه وغيّر حجمه، وبعد ذلك استخدم مجموعة أدوات Express الكاملة لإكمال التصميم. قم بتنزيله أو مشاركته عند الانتهاء.

حالات الاستخدام

ما الذي تُنشئه فرق الإبداع والتسويق

يمكن لأي مشروع في Adobe Express يستفيد من وجود مقدّم، مثل إطلاق حملة، أو إعلان على وسائل التواصل الاجتماعي، أو شريحة تدريبية، أن يضم الآن مقدّمًا مباشرة دون مغادرة مساحة العمل.

إعلانات فيديو لوسائل التواصل الاجتماعي

صمّم إعلانك في Express بمقاسات دقيقة تناسب Instagram أو TikTok أو LinkedIn، ثم أضف مقدّمًا من أفاتار HeyGen وصدّر منشور فيديو متكامل. كل ذلك داخل أداة واحدة وفي جلسة واحدة.

محتوى إطلاق الحملة

أنشئ الشكل البصري للحملة في Express باستخدام عناصر مجموعة هوية علامتك التجارية، ثم أضف أفاتار HeyGen لتقديم سرد الإعلان، لتحصل على ملف فيديو يطابق حملتك البصرية تمامًا.

مواد التدريب والتأهيل

استخدم قوالب Express المضبوطة للتحكم في المحتوى لضمان بقاء كل شريحة تدريب متوافقة مع هوية العلامة التجارية، ثم أضف راويًا من أفاتار HeyGen إلى كل شريحة، مما يوفّر لفرق التعلم والتطوير سير عمل ثابتًا وقابلاً للتوسّع لإنتاج الفيديو.

توطين المحتوى متعدد اللغات

صمّم مرة واحدة في Express، وأنشئ سرد الأفاتار بأكثر من 175 لغة ولهجة عبر HeyGen، وأنتج أصول فيديو محلية لكل سوق من مشروع Express واحد، من دون إعادة تنفيذ التصميم.

عروض تقديمية وتقارير بصوت راوي

أضف مقدّم أفاتار من HeyGen إلى أي عرض تقديمي أو مخطط معلوماتي في Express لتحويل العرض الثابت إلى فيديو مُعلَّق صوتياً يمكن مشاركته كملف MP4 أو تضمينه مباشرة في رسالة بريد إلكتروني لحملة تسويقية.

