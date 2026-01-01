HeyGen x Superhuman

يعمل وكيل HeyGen داخل لوحة Superhuman Go، في الشريط الجانبي نفسه الذي تستخدمه بالفعل للحصول على مساعدة الذكاء الاصطناعي عبر الويب. لا توجد أداة جديدة لفتحها، ولا ملف لتصديره، ولا سياق تحتاج إلى إعادة بنائه في تطبيق منفصل.

افتح Go من أي صفحة في Chrome أو Edge، وانتقل إلى HeyGen Agent في Agent Store، ثم اكتب النص الذي تريده أو صف ما ترغب في إنشائه، واختر مخرجات فيديو أو صوت. يقوم الوكيل بالإنشاء باستخدام حسابك في HeyGen، بما في ذلك الأفاتار الخاص بك، وصوتك، وأرصدة حسابك، ثم يقدّم الملف النهائي جاهزًا للمشاركة أو التضمين أو الإرسال. تتم العملية بالكامل في المتصفح الذي تستخدمه بالفعل.