HeyGen x Superhuman
يحوّل HeyGen Agent منصة Superhuman Go إلى استوديو إبداعي متكامل لإنشاء مقاطع فيديو وملفات صوتية احترافية مباشرة في متصفحك، دون أن تغادر ما تعمل عليه.
متصفحك أصبح الآن استوديو إبداعياً
يعمل وكيل HeyGen داخل لوحة Superhuman Go، في الشريط الجانبي نفسه الذي تستخدمه بالفعل للحصول على مساعدة الذكاء الاصطناعي عبر الويب. لا توجد أداة جديدة لفتحها، ولا ملف لتصديره، ولا سياق تحتاج إلى إعادة بنائه في تطبيق منفصل.
افتح Go من أي صفحة في Chrome أو Edge، وانتقل إلى HeyGen Agent في Agent Store، ثم اكتب النص الذي تريده أو صف ما ترغب في إنشائه، واختر مخرجات فيديو أو صوت. يقوم الوكيل بالإنشاء باستخدام حسابك في HeyGen، بما في ذلك الأفاتار الخاص بك، وصوتك، وأرصدة حسابك، ثم يقدّم الملف النهائي جاهزًا للمشاركة أو التضمين أو الإرسال. تتم العملية بالكامل في المتصفح الذي تستخدمه بالفعل.
ثبّت Go من متجر إضافات Chrome أو Edge
حمّل إضافة Superhuman Go من Chrome Web Store أو Microsoft Edge Add-ons. سجّل الدخول باستخدام حساب Superhuman الخاص بك. سيتم تفعيل Go في متصفحك وستكون متاحة من شريط أدوات الإضافات على أي صفحة ويب.
افتح Agent Store وأضف HeyGen Agent
انقر على أيقونة Superhuman Go في شريط أدوات المتصفح لفتح اللوحة. انتقل إلى Agent Store، وابحث عن HeyGen Agent، ثم انقر على Add. سيظهر الوكيل فورًا في لوحة Go لديك وسيكون متاحًا في كل صفحة من الآن فصاعدًا.
اربط حساب HeyGen الخاص بك
عند استخدام HeyGen Agent لأول مرة، ستُطالَب بتسجيل الدخول إلى حسابك في HeyGen. قم بالمصادقة عبر OAuth. ستكون أفاتاراتك المخصصة، ونسخ الصوت، وأرصدة خطتك متاحة فورًا داخل لوحة Go. لا تطبيق منفصل، ولا مفتاح API، ولا فواتير إضافية.
أنشئ أول رسالة فيديو أو صوت لك
افتح Go من أي صفحة، واختر HeyGen Agent، ثم اختر Video أو Audio، واكتب النص الذي تريده، واضغط على Generate. سيكون الملف النهائي جاهزًا للتنزيل أو المشاركة دون مغادرة الصفحة التي تعمل عليها. للحصول على أفضل النتائج، أنشئ أفاتار مخصصًا واستنساخًا لصوتك أولًا على heygen.com/avatar.
ما الذي تنشئه بدلًا من كتابة بريد إلكتروني طويل
في أي لحظة يكون فيها الفيديو أو الرسالة الصوتية أنسب من النص (مثل تحديث مشروع، أو ملخص للعميل، أو فيديو توضيحي)، يكون HeyGen Agent جاهزًا بالفعل في متصفحك لإنشائها.
مقاطع فيديو تواصل مخصّصة
أثناء عملك في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) أو البريد الإلكتروني، افتح Go وأنشئ فيديو أفاتار من HeyGen مدته 30 ثانية مخصصًا للعميل المحتمل، يتضمن اسمه وشركته والمشكلة التي يواجهها. أرسله قبل أن تغلق علامة التبويب.
تحديثات أصحاب المصلحة
بدلًا من كتابة رسالة بريد إلكتروني طويلة عن حالة المشروع، افتح HeyGen Agent من أي أداة تعمل بها، مثل Notion أو Linear أو Google Docs، وأنشئ تحديثًا مرئيًا بصوت راوي للأشخاص الذين يحتاجون إلى الاطلاع على المستجدات.
رسائل للفرق غير المتزامنة
عندما يكون الفيديو خيارًا مبالغًا فيه، استخدم المخرجات الصوتية لوكيل HeyGen لإرسال رسالة صوتية يتم إنشاؤها من نص مكتوب، بصوتك المستنسخ. يمكن أن تكون موجزًا سريعًا، أو شرحًا لقرار، أو تحديثًا للعميل.
ملخصات العملاء والمتابعات
بعد المكالمة، وبينما لا تزال في الأداة التي دوّنت فيها ملاحظاتك، افتح Go وأنشئ فيديو ملخصًا بصوت راوي للعميل يوضح القرارات المتخذة، والخطوات التالية، وما تحتاجه منهم.
اتصال متعدد اللغات
هل تعمل مع عملاء أو فرق دولية؟ أنشئ رسالة الفيديو أو الصوت مرة واحدة، ثم استخدم أكثر من 175 لغة ولهجة في HeyGen لإنتاجها بلغتهم من داخل جلسة Go نفسها.
ابدأ في إنشاء مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي
اطّلع على كيفية تمكين الشركات المشابهة لشركتك من توسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أحدث حلول الفيديو بالذكاء الاصطناعي ابتكارًا.