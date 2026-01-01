HeyGen x Slack
فريقك يعمل بالفعل في Slack. الآن HeyGen كذلك. أنشئ مقاطع فيديو يقدّمها أفاتار من دون مغادرة مساحة العمل، من أي قناة أو رسالة خاصة أو أمر يبدأ بشرطة مائلة.
أنشئ مقاطع فيديو دون مغادرة Slack
معظم أدوات الفيديو تكون منفصلة عن الأدوات التي يستخدمها فريقك فعلياً. بحلول الوقت الذي يفتح فيها أحدهم هذه الأدوات، تكون اللحظة قد انتهت. HeyGen هي الآن تطبيق Slack أصيل يُثبَّت مرة واحدة ويكون متاحاً في كل مكان داخل مساحة عملك.
@mention HeyGen في أي قناة أو رسالة مباشرة مع موجّه، وسيتم نشر الفيديو النهائي مباشرة في نفس المحادثة. استخدم أمر الشرطة المائلة للحصول على تحكم كامل. اضبط إشعارات فيديو آلية بحيث تظهر فيديوهات HeyGen المكتملة في القناة المناسبة فور جاهزيتها. لا مشاركة يدوية. لا إعادة توجيه للروابط.
“@HeyGen أنشئ فيديو ترحيبيًا للموظفين الجدد”
أضف HeyGen إلى مساحة عمل Slack الخاصة بك
انقر على Add to Slack في الأعلى وامنح HeyGen الصلاحية في مساحة عملك. ستحتاج إلى صلاحيات مشرف Slack. يتم تثبيت التطبيق خلال ثوانٍ ويصبح متاحًا فورًا لكل فريقك.
اربط حساب HeyGen الخاص بك
بعد التثبيت، اربط حساب HeyGen الخاص بك لإجراء المصادقة. إذا لم يكن لديك حساب، يمكنك التسجيل مجاناً على heygen.com. يتيح لك الاشتراك المدفوع الوصول الكامل إلى إنشاء الفيديو وتوأمك الرقمي.
أنشئ أول فيديو لك
انتقل إلى أي قناة أو رسالة مباشرة واكتب @HeyGen متبوعًا بما تحتاج إليه. سيقوم HeyGen بإنشاء فيديو يرويه أفاتار ونشره مباشرة في سلسلة المحادثة. يستغرق ذلك عادة من 2 إلى 5 دقائق.
إعداد إشعارات القناة
يمكنك اختيارياً إعداد HeyGen لإرسال إشعارات جاهزية الفيديو إلى قنوات محددة، بحيث يعرف فريق المحتوى أو فريق المبيعات أو مسؤولو التعلم والتطوير دائماً متى تتوفر مقاطع فيديو جديدة.
ثلاث طرق لإنشاء مقاطع فيديو في Slack
بمجرد تثبيت HeyGen في مساحة العمل لديك، يحصل فريقك بالكامل على ثلاث طرق أصلية لإنشاء الفيديوهات واستلامها، دون الحاجة للتبديل بين التطبيقات أو تنفيذ خطوات يدوية.
@mention في أي قناة
قم بوسم @HeyGen في أي قناة أو أرسل رسالة خاصة مع موجّه بلغة بسيطة. سيتم إنشاء فيديو جاهز ونشره مباشرة في نفس المحادثة خلال دقائق.
/heygen command
استخدم /heygen للتحكم الكامل. حدّد الأفاتار، واللغة، والنبرة، والنص. مثالي لأنواع الفيديو القابلة للقوالب أو التكرار التي يستخدمها فريقك بانتظام.
إشعارات مؤتمتة
اربط أحداث فيديو HeyGen بقنوات Slack حتى يتلقى فريقك إشعارًا فور انتهاء معالجة الفيديو مع رابط مباشر جاهز للمشاركة أو المراجعة.
كيف تستخدمه الفرق
بدءًا من تحديثات القيادة التي تتم مشاهدتها فعليًا وصولًا إلى مقاطع الفيديو التعريفية التي ترحّب بالموظفين الجدد بأسمائهم
إعلانات الإدارة التنفيذية
حوّل رسالة في Slack إلى فيديو إعلان على لسان المدير التنفيذي أو رئيس قسم المنتج يصل إلى قناة #announcements. من المستحيل تجاهله وأكثر جذباً من جدار من النصوص.
ترحيب بالموظفين الجدد
عندما ينضم شخص إلى قناة، أنشئ تلقائياً وانشر فيديو ترحيبياً مخصصاً باستخدام اسمه، لجعل كل عضو جديد في الفريق يشعر بالتقدير منذ اليوم الأول.
الاحتفال بانتصارات المبيعات
عند إغلاق صفقة في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، أرسل تلقائياً فيديو أفاتار مخصصاً إلى قناة #sales-wins للاحتفال بمندوب المبيعات بالاسم ومنحه لحظة تقدير.
مقاطع تدريبية عند الطلب
اسمح لأعضاء الفريق بذكر @mention HeyGen مع موضوع معيّن للحصول فورًا على فيديو تدريبي قصير أو فيديو توضيحي يتم نشره مباشرة. قاعدة معرفة ذاتية الخدمة، تُبنى من خلال المحادثات.
ملخصات التنبيهات ذات الأولوية العالية
حوّل رسائل Slack العاجلة إلى موجزات فيديو يقدّمها أفاتار لقنوات الأولوية العالية مثل #incidents أو #security-alerts، لضمان حصول المعلومات الحرجة على الاهتمام اللازم.
