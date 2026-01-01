ChatGPT x HeyGen
800 مليون شخص يستخدمون ChatGPT للتفكير والكتابة والتخطيط. حتى الآن، كان تحويل تلك المحادثات إلى فيديو يعني مغادرة المنصة. HeyGen يغيّر ذلك. الموجّه هو عملية الإنتاج.
حيث تتحول 800 مليون فكرة إلى فيديو
في كل مرة ينهي فيها شخص ما نصًا، أو سلسلة بحث، أو فكرة أولية في ChatGPT، كان هناك دائمًا فراغ. لحظة تفكّر فيها: "أفضل أن أشاهد هذا بدلًا من قراءته" ثم تضطر لفتح أداة أخرى، وإعادة بناء السياق، والبدء من جديد.
تطبيق HeyGen الأصلي داخل ChatGPT يزيل هذا الفراغ تمامًا. اكتب /heygen في أي محادثة واصفًا ما تحتاج إليه. يتولى Video Agent سياق المحادثة، ويضع خطة إنتاج، وينشئ فيديو مكتملًا يتضمن الأفاتارات، والرسوم المتحركة، ولقطات b-roll، والتعليق الصوتي مباشرة داخل الدردشة. يمكنك تحسينه عبر الحوار حتى يصل إلى النتيجة الدقيقة التي تريدها. بلا تصدير ملفات. بلا فتح تبويبات جديدة.
“ابحث عن أهم 3 فوائد للفيديو غير المتزامن للفرق البعيدة، ثم استخدم /heygen لتحويلها إلى فيديو تعريفي مدته 60 ثانية.”
اعثر على HeyGen في متجر تطبيقات ChatGPT
افتح ChatGPT وانتقل إلى App Store. ابحث عن HeyGen وانقر لفتح صفحة التطبيق. يمكنك أيضًا الاتصال مباشرة من لوحة تحكم HeyGen ضمن Integrations → ChatGPT.
اربط حساب HeyGen الخاص بك
انقر على Add to ChatGPT وامنح HeyGen صلاحية الوصول إلى حسابك. ستحتاج إلى حساب HeyGen مجاني — سجّل في heygen.com إذا لم يكن لديك حساب. سيتم نقل الأفاتارات المخصصة وإعدادات الصوت الخاصة بك مباشرة.
فعّل HeyGen في أي محادثة
في أي محادثة داخل ChatGPT، اكتب /heygen متبوعًا بوصف الفيديو الذي تريده. تستخدم HeyGen السياق الكامل لمحادثتك، فلا حاجة لإعادة شرح ما كنت تعمل عليه. ستظهر لك خطة إنتاج لمراجعتها قبل بدء عملية الإخراج.
شاهد، حسّن، وشارك
يتم تصيير الفيديو النهائي وتشغيله مباشرة داخل ChatGPT. حسّنه عبر المحادثة بسهولة — عدّل الطول، واستبدل العناصر البصرية، وغيّر النبرة — وكل ذلك دون مغادرة الدردشة. انقر للانتقال إلى HeyGen لإجراء تعديلات متقدّمة، أو تصدير بدقة 4K، أو ترجمته إلى أكثر من 175 لغة.
كل محادثة تستحق فيديو
إذا سبق لك أن أنهيت محادثة في ChatGPT وفكرت: "ليتني أستطيع فقط إرسال هذا على شكل فيديو"، فهذا بالضبط ما صُمم هذا التكامل من أجله.
من الفكرة إلى فيديو الشرح
ابحث عن موضوع في ChatGPT، ثم اكتب /heygen لتحويل المحادثة كاملة إلى فيديو توضيحي احترافي. بدون نسخ ولصق. بدون تبديل للسياق.
مقاطع عرض الأفكار ومقاطع الفيديو للمستثمرين
اكتب سرد عرضك التقديمي في ChatGPT، ثم دع Video Agent يحوّله إلى فيديو عرض احترافي يقوده أفاتار، مكتمل بالرسوم المتحركة، وتصوير البيانات، وعبارة حث قوية لاتخاذ إجراء.
محتوى التدريب والدروس التعليمية
اطلب من ChatGPT وضع مخطط لدرس، ثم أنشئ من المحادثة نفسها فيديو تدريبياً منظماً يقدّمه أفاتار، يتحول خلال دقائق إلى وحدة دراسية متكاملة.
إعلانات فيديو لوسائل التواصل الاجتماعي
اطلب من ChatGPT إنشاء نصوص تسويقية لافتة للانتباه لوسائل التواصل الاجتماعي، ثم استخدم HeyGen لإنتاج نسخة الفيديو بالمقاس والنص والإخراج المناسب لـ TikTok أو Instagram أو LinkedIn دون مغادرة الدردشة.
عروض المنتجات والتحديثات
اكتب إعلانًا لتحديث منتجك في ChatGPT، ثم حوّله إلى فيديو يقوده أفاتار لعملائك أو فريقك أو أصحاب المصلحة مباشرةً من المحادثة التي كتبتها مسبقًا.
ابدأ في إنشاء مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي
اطّلع على كيفية تمكين الشركات المشابهة لشركتك من توسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أحدث حلول الفيديو بالذكاء الاصطناعي.