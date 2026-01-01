HeyGen
Integration partner

HeyGen x Claude

Claude يكتب النص، وHeyGen تنشئ الفيديو. سواء كنت تستخدم Claude.ai أو Claude Desktop أو Claude Code، يفصلك موجّه واحد فقط عن فيديو مكتمل يقدّمه أفاتار بصوته.

اتصل
Integrate with the world's leading tools
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
نظرة عامة على التكامل

من موجّه إلى فيديو داخل Claude

قبل هذا التكامل، كان سير العمل يبدو هكذا: تكتب نصًا في Claude، تنسخه، تفتح HeyGen، تلصقه، تضبط الأفاتار، تنشئ الفيديو، تنتظر، ثم تنزّل وتشارك. كل خطوة كانت تتم يدويًا. وكل خطوة كانت انتقالًا في السياق. الآن يتولى Claude إدارة الدورة كاملة.

الآن يتولى Claude الدورة الكاملة. تصف ما تحتاج إليه، فيكتب Claude النص، ويستدعي أدوات الفيديو من HeyGen عبر MCP، ويراقب عملية الإخراج، ثم يعيد إليك رابطًا قابلًا للمشاركة داخل محادثة واحدة، من دون أن تغادر Claude.

اكتب نص فيديو تعريفي مدته 45 ثانية عن سير الإعداد الجديد لدينا لعملاء المؤسسات. استخدم الأفاتار التنفيذي.

1

احرص على أن يكون لديك حساب HeyGen جاهز

سجّل الدخول أو أنشئ حساباً مجانياً على heygen.com. جميع الباقات تدعم MCP وSkills. يعتمد إنشاء الفيديو على رصيدك الحالي من الاعتمادات المميزة. لا توجد أي تكلفة إضافية على التكامل نفسه.

2

اختر واجهة Claude التي تريد استخدامها

Claude.ai: انتقل إلى Connectors وأضف HeyGen. Claude Desktop: أضف خادم MCP الخاص بـ HeyGen إلى إعدادات سطح المكتب لديك. Claude Code: شغّل الأمر npx skills add heygen-com/skills في الطرفية لديك.

3

وثّق حسابك

بالنسبة لـ Claude.ai وClaude Desktop، امنح صلاحية الوصول إلى HeyGen عبر شاشة موافقة OAuth، ولا تحتاج إلى مفتاح API. أما بالنسبة لـ Claude Code، فعيّن قيمة المتغير البيئي HEYGEN_API_KEY.

4

أنشئ أول فيديو لك

في Claude.ai أو على سطح المكتب، ما عليك سوى وصف الفيديو الذي تريده في الدردشة. في Claude Code، الصق الموجّه الأول الخاص بك وشاهد Claude يجري البحث ويكتب النص وينتج فيديو جاهزًا.

الواجهات

اختر واجهة Claude المناسبة لك

HeyGen يعمل عبر جميع بيئات Claude، حيث تم تحسين كل مسار تكامل لنوع مختلف من المستخدمين.

موصل MCP

Claude.ai وسطح المكتب

أضف HeyGen كموصل مباشر داخل Claude.ai أو Claude Desktop. قم بالمصادقة مرة واحدة عبر OAuth — بدون مفاتيح API، وبدون إعداد — وابدأ في إنشاء الفيديوهات من أي محادثة.

خادم MCP محلي

Claude Desktop (متقدّم)

شغّل خادم MCP الخاص بـ HeyGen محلياً ووصلْه بتطبيق Claude Desktop للحصول على تكامل أعمق. مثالي للفرق التي تريد تحكماً كاملاً في إعداداتها أو في سير العمل داخل بيئة الاستضافة المحلية.

مهارات HeyGen

Claude Code

ثبّت HeyGen Skills في Claude Code وامنح الطرفية لديك خط إنتاج كامل للفيديو. ابحث، واكتب، وأنشئ، وترجم — كل ذلك من خلال موجّه واحد.

حالات الاستخدام

ما الذي يمكنك إنشاؤه

قدرات Claude في البحث والاستدلال والكتابة، إلى جانب إمكانات HeyGen في إنتاج الفيديو، تفتح مجالات جديدة لسير العمل لم تكن ممكنة عندما كان الأداتان تعملان في تبويبين منفصلين.

من البحث إلى الفيديو

من البحث إلى الفيديو

اطلب من Claude البحث في موضوع ما، وصياغة نص، وإنتاج الفيديو. يمكن لـ Claude Code مع HeyGen Skills تنفيذ تعليمات واحدة وإرجاع عدة مقاطع فيديو جاهزة.

أيقونة تشغيل تمثل بدء فيديو مُنشأ بالذكاء الاصطناعي في HeyGen

إصدارات متعددة اللغات فوراً

بعد إنشاء الفيديو، اطلب من Claude ترجمته وإعادة إنتاجه بأي من أكثر من 175 لغة باستخدام ميزة ترجمة مزامنة الشفاه من HeyGen — وكل ذلك من رسالة متابعة واحدة.

أيقونة زر التشغيل لبدء فيديو مُنشأ بالذكاء الاصطناعي

إنتاج الدورات التدريبية المؤتمت

قدّم منهجاً دراسياً. Claude Code مع مهارات HeyGen يبحث في كل وحدة، ويكتب النصوص، وينتج مقاطع دروس يقودها الأفاتار.

مقاطع فيديو تواصل مخصّصة

مقاطع فيديو تواصل مخصّصة

Claude يكتب نصاً مخصصاً لكل عميل محتمل. HeyGen تنشئ فيديو أفاتار فريداً لكل جهة اتصال. Claude Code يمكنه تشغيل هذا لمئات العملاء المحتملين.

أيقونة التشغيل لبدء فيديو HeyGen مُنشأ بالذكاء الاصطناعي

إعلانات المنتجات

زوّد Claude بملاحظات الإصدار الخاصة بك. سيكتب النص، ويستدعي HeyGen لإنشاء فيديو أفاتار تنفيذي، ثم يعيد رابطًا جاهزًا للمشاركة على Slack أو عبر البريد الإلكتروني.

ابدأ في إنشاء مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي

اطّلع على كيفية تمكين الشركات المشابهة لشركتك من توسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أحدث حلول الفيديو بالذكاء الاصطناعي ابتكاراً.

ابدأ مجاناً
CTA background