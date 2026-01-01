HeyGen x HubSpot
71% من المشترين يتوقعون تجربة مخصصة. عبارة "Hi {first_name}" لم تعد كافية. HeyGen يقدّم فيديوهات مخصصة يرويها أفاتار مباشرة داخل سير العمل في HubSpot لديك.
الفيديو كجزء من سير العمل، لا كفكرة لاحقة
تتعامل معظم الفرق مع الفيديو كعملية إنتاج منفصلة. تقوم بتصوير شيء ما، ثم يقوم شخص ما بتحريره، ثم يرفعه شخص آخر، وبعد ذلك ينسخ شخص ما الرابط ويلصقه في رسالة بريد إلكتروني. وبحلول الوقت الذي يحدث فيه ذلك، تكون اللحظة قد مضت.
مع تثبيت HeyGen من HubSpot Marketplace، يصبح إنشاء الفيديو إجراءً أصيلاً داخل سير العمل. يكون الأمر مماثلًا لإرسال بريد إلكتروني، أو تحديث خاصية، أو تعيين مهمة. عندما يصل أحد جهات الاتصال إلى مشغّل التسجيل الخاص بك، يقوم HeyGen بإنشاء فيديو أفاتار مخصص باستخدام بياناتهم في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، ويكتب الرابط مباشرة في سجل جهة الاتصال، ويمكن لإجراء سير العمل التالي أن يضمّن هذا الفيديو تلقائيًا في رسالة بريد إلكتروني. تصبح الدورة الكاملة دون أي تدخل يدوي.
“نصيحة: أضف رابطًا قابلًا للمشاركة للفيديو الذي تم إنشاؤه لتضمينه في رسائل البريد الإلكتروني، أو إضافته إلى سجلات الصفقات، أو استخدامه في التسلسلات.”
ثبّت HeyGen من سوق HubSpot
انتقل إلى HubSpot App Marketplace، وابحث عن HeyGen، ثم انقر على Install. امنح الأذونات اللازمة لإدارة بيانات CRM الخاصة بك وعرضها. سيتم إنشاء خاصيتين مخصصتين لجهات الاتصال تلقائيًا.
اربط حساب HeyGen الخاص بك
أثناء التثبيت، أدخل رمز HeyGen API من لوحة التحكم لديك ضمن الإعدادات → API. يربط هذا HeyGen بـ HubSpot ويجعل الأفاتارات والقوالب والأصوات الخاصة بك متاحة داخل سير العمل.
أضف إجراء HeyGen إلى سير العمل
في HubSpot Workflows، أضِف الإجراء المخصص Generate a HeyGen personalized video for a contact. اختر قالباً، واربط خصائص جهة اتصال HubSpot بمتغيرات النص، وقم بضبط إعدادات اللغة والأفاتار.
استخدم رابط الفيديو في بريدك الإلكتروني
أضف إجراءً ثانيًا لإرسال رسالة تسويقية عبر البريد الإلكتروني. أدرج خاصية heygen_video_gif كصورة معاينة متحركة مرتبطة بـ heygen_video_url.
فيديو مخصص لكل مرحلة
الفيديو ليس مخصصًا فقط لمرحلة الوعي في أعلى مسار التسويق. مع تشغيل HeyGen داخل سير العمل في HubSpot، يمكنك تقديم الفيديو المناسب في كل نقطة تواصل بشكل تلقائي.
رعاية العملاء المحتملين
فعّل إنشاء فيديو مخصّص لعرض المنتج فور قيام عميل محتمل جديد بتعبئة نموذج، يرحّب به بالاسم ويتضمّن رسالة تتحدث عن مجاله ونقطة الألم لديه، قبل أن يتواصل معه فريق المبيعات لديك.
متابعة الفعالية
بعد ندوة عبر الإنترنت أو مؤتمر، أدرج الحضور في سير عمل ينشئ فيديو شكر شخصي يشير إلى الفعالية التي حضروها، وما تم مناقشته، والخطوة التالية بوضوح.
تسلسلات المبيعات
عندما ينتقل العرض إلى مرحلة رئيسية، فعِّل إرسال فيديو متابعة مخصص من أفاتار ممثل المبيعات يلخّص المحادثة، ويعرض دراسة حالة ذات صلة، ويدفع العميل المحتمل نحو اتخاذ قرار.
إعداد العملاء الجدد
قدّم لكل عميل جديد فيديو مخصصًا بعنوان "البدء" يستخدم اسمه واسم شركته ونوع خطته ليرشده عبر أهم الميزات الأكثر صلة بحالة استخدامه.
تبنّي المنتج
شغّل مقاطع فيديو تحفيز على التبنّي عندما لا يستخدم العميل ميزة أساسية، أو يصل إلى مرحلة مهمة في الاستخدام، أو يقترب من موعد التجديد، مما يساعد على إبقائه متفاعلاً وتعزيز القيمة طوال دورة حياته.
حملات عالمية
استخدم تفضيل لغة جهة الاتصال أو بيانات الدولة لإنشاء مقاطع فيديو وإرسالها بأكثر من 175 لغة، لتقديم محتوى محلي بالكامل يرويه أفاتار لكل سوق من خلال سير عمل واحد.
ما الذي تبنيه فرق التسويق والمبيعات
تستخدم فرق HubSpot منصة HeyGen لإضافة الفيديو إلى سير العمل الذي تطبّقه بالفعل، مما يجعل الحملات الحالية أكثر شخصية دون إضافة أعباء إنتاجية إضافية.
حملات البريد الإلكتروني مع الفيديو
استبدل الصورة المصغّرة الثابتة في البريد الإلكتروني بصيغة GIF من HeyGen يتم تشغيلها عند تمرير المؤشر، للاستفادة من الزيادة المثبتة بنسبة 65% في معدلات النقر عندما يتضمّن البريد الإلكتروني التسويقي فيديو.
التسويق القائم على الحسابات (ABM) والاستهداف الموجّه
أدرج الحسابات عالية القيمة في سير عمل ينشئ مقاطع فيديو مخصّصة على مستوى التنفيذيين تشير إلى شركتهم وصناعتهم ونقاط الألم المحددة لديهم، مما يجعل التواصل مع المؤسسات يبدو مصمماً خصيصاً لهم.
سلاسل المتابعة بعد العرض التوضيحي
فعّل إرسال ملخص فيديو مخصص بعد كل عرض توضيحي، يلخّص ما تم تناوله، ويبرز حالة الاستخدام الأكثر صلة، ويدفع العميل المحتمل نحو توقيع العقد.
حملات إعادة التفاعل
عندما يصبح التواصل مع جهة الاتصال خاملاً — دون فتح رسائل، أو نقرات، أو أي نشاط متعلق بالصفقة — يمكنك تشغيل فيديو مخصص يلفت الانتباه من جديد ويُعيد تنشيط المحادثة بلمسة إنسانية.
سلاسل رسائل متعددة اللغات
استخدم خاصية تفضيل اللغة في HubSpot لإنشاء مقاطع فيديو تلقائياً وإرسالها بلغة العميل الأم. سير العمل نفسه، مع تخصيصه لغوياً لكل سوق.
ابدأ في إنشاء مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي
اطّلع على كيفية تمكين الشركات المشابهة لشركتك من توسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أحدث حلول الفيديو بالذكاء الاصطناعي ابتكارًا.