Canva x HeyGen

التصاميم الثابتة تدفع الناس إلى القراءة، بينما يدفعهم الفيديو إلى المشاهدة. تكامل HeyGen × Canva يربط بين الاثنين. يتحول التصميم البصري في Canva إلى الشريحة، ويصبح أفاتار HeyGen بالذكاء الاصطناعي هو المقدم الذي يروي المحتوى.

افتح تطبيق HeyGen AI Avatars داخل Canva، اختر الأفاتار، أضف النص، ثم أنشئ الفيديو. يتم تصدير الفيديو النهائي مباشرة من Canva بصيغة MP4. متوافق مع هوية علامتك التجارية، وبنفس أسلوب الصوت، وجاهز للنشر. لا حاجة لأداة فيديو منفصلة. لا إعادة استيراد للمواد. لا بدء من جديد.