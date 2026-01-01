Canva x HeyGen
تصاميمك مذهلة بالفعل. امنحها الآن صوتًا. أضف أفاتارًا واقعيًا بالذكاء الاصطناعي إلى أي تصميم في Canva وأنشئ فيديو نهائيًا مع تعليق صوتي دون مغادرة مساحة العمل.
أنت تصمّم، وHeyGen تضيف المقدّم
التصاميم الثابتة تدفع الناس إلى القراءة، بينما يدفعهم الفيديو إلى المشاهدة. تكامل HeyGen × Canva يربط بين الاثنين. يتحول التصميم البصري في Canva إلى الشريحة، ويصبح أفاتار HeyGen بالذكاء الاصطناعي هو المقدم الذي يروي المحتوى.
افتح تطبيق HeyGen AI Avatars داخل Canva، اختر الأفاتار، أضف النص، ثم أنشئ الفيديو. يتم تصدير الفيديو النهائي مباشرة من Canva بصيغة MP4. متوافق مع هوية علامتك التجارية، وبنفس أسلوب الصوت، وجاهز للنشر. لا حاجة لأداة فيديو منفصلة. لا إعادة استيراد للمواد. لا بدء من جديد.
“نصيحة: استورد تصميمك كخلفية مرئية في محرر HeyGen.”
اعثر على HeyGen في سوق تطبيقات Canva
في أي تصميم على Canva، افتح لوحة التطبيقات من الشريط الجانبي الأيسر. ابحث عن HeyGen AI Avatars وانقر لفتحه. يمكنك أيضًا العثور عليه في canva.com/apps وإضافته إلى مساحة العمل الخاصة بك من هناك.
ربط حساب HeyGen الخاص بك
انقر على Connect عند مطالبتك بذلك. ستظهر نافذة لتسجيل الدخول. سجّل الدخول باستخدام حساب HeyGen الخاص بك لتفويض التكامل. بعد الربط، ستصبح أفاتاراتك المخصصة وأصواتك وأرصدةك متاحة مباشرة داخل Canva.
أضف الأفاتار والنص الخاص بك
مع فتح HeyGen في الشريط الجانبي لـ Canva، اختر مقدّمًا بالذكاء الاصطناعي من حسابك، ثم اكتب النص أو الصقه، واختر الصوت واللغة. سيتم تضمين الأفاتار في تصميمك كعنصر فيديو فعّال.
أنشئ فيديوك وصدّره
عندما يصبح التصميم والنص جاهزين، انقر على Generate Video في لوحة HeyGen. بعد اكتمال عملية المعالجة، انقر على Share → Download في الشريط العلوي في Canva واختر MP4 لتنزيل الفيديو النهائي.
ما الذي تُنشئه فرق الإبداع والتسويق
فرق التصميم تعمل بالفعل في Canva. يتيح لهم هذا التكامل الآن إنتاج محتوى فيديو بالسرعة نفسها التي ينجزون بها الأصول الثابتة، دون الحاجة إلى تعلّم أداة جديدة.
إعلانات فيديو لوسائل التواصل الاجتماعي
صمّم إعلانك الاجتماعي في Canva بالحجم المثالي لـ Instagram أو TikTok أو LinkedIn، ثم أضف مقدّم أفاتار وصوتاً لتحويله إلى إعلان فيديو جاهز للنشر خلال دقائق.
عروض تقديمية مُروىّة
حوّل عرض الشرائح في Canva إلى عرض فيديو بصوت راوي. تتحول كل شريحة إلى مشهد، ويقوم الأفاتار الخاص بك بشرح المحتوى للجمهور، ثم يتم تصدير الفيديو النهائي كملف MP4 واحد قابل للمشاركة.
فيديوهات عرض المنتجات
أنشئ تصورًا لمنتجك في Canva باستخدام أصول علامتك التجارية، ثم أضف أفاتار HeyGen لعرض الميزات الرئيسية، لتحصل على فيديو منتج احترافي دون الحاجة إلى استوديو أو كاميرا أو محرر.
محتوى التدريب والتأهيل
صمّم شرائح التدريب في Canva، وأضف أفاتارًا راوٍ في HeyGen، وأنتج مقاطع فيديو تدريبية متسقة ومتوافقة مع هوية علامتك التجارية على نطاق واسع، مع الحفاظ على الهوية البصرية في كل درس.
فيديوهات إطلاق الحملات
حوّل المواد الإبداعية لحملتك إلى واقع. استخدم أصول الإطلاق المصممة في Canva والتي وافق عليها فريقك بالفعل، وحوّلها إلى فيديو إعلان يقوده أفاتار. نفس العناصر البصرية، لكن الآن مع صوت.