HeyGen x Make

تتعامل أدوات الأتمتة الأخرى مع HeyGen كنقطة وصول نهائية، كخطوة أخيرة في سلسلة بسيطة. أما Make فيتعامل معه كمكوّن داخل نظام حي. يمكنك توجيه البيانات إلى HeyGen من أي مُشغِّل، وتطبيق منطق شرطي لتحديد الفيديو الذي سيتم إنشاؤه، وتشغيل HeyGen على كل صف في مجموعة بيانات باستخدام Iterator، وتجميع النتائج، ثم تشعيب ما يحدث بعد ذلك بناءً على ما إذا كان الفيديو قد نجح أو فشل.

هذه هي ميزة Make. ليس فقط "عندما يحدث X، أنشئ فيديو"، بل "عندما يحدث X، تحقّق من Y، وإذا تحققت الحالة Z، فقم بالتكرار على السجلات، وأنشئ فيديوهات بقوالب مختلفة لكل شريحة، وتولَّ معالجة الأخطاء في الفرع A، ووجّه الروابط المكتملة إلى الفرع B". نظام متكامل، وليس مجرد اختصار.