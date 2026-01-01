HeyGen x Make
إذا كانت أتمتة الفيديو لديك تحتاج إلى منطق متشعّب، ومكرّرات، وموجّهات، وتحكمًا حقيقيًا في الشروط، فإن HeyGen على الواجهة البصرية لـ Make هو المكان الذي تبني فيه ذلك.
HeyGen كوحدة داخل نظامك
تتعامل أدوات الأتمتة الأخرى مع HeyGen كنقطة وصول نهائية، كخطوة أخيرة في سلسلة بسيطة. أما Make فيتعامل معه كمكوّن داخل نظام حي. يمكنك توجيه البيانات إلى HeyGen من أي مُشغِّل، وتطبيق منطق شرطي لتحديد الفيديو الذي سيتم إنشاؤه، وتشغيل HeyGen على كل صف في مجموعة بيانات باستخدام Iterator، وتجميع النتائج، ثم تشعيب ما يحدث بعد ذلك بناءً على ما إذا كان الفيديو قد نجح أو فشل.
هذه هي ميزة Make. ليس فقط "عندما يحدث X، أنشئ فيديو"، بل "عندما يحدث X، تحقّق من Y، وإذا تحققت الحالة Z، فقم بالتكرار على السجلات، وأنشئ فيديوهات بقوالب مختلفة لكل شريحة، وتولَّ معالجة الأخطاء في الفرع A، ووجّه الروابط المكتملة إلى الفرع B". نظام متكامل، وليس مجرد اختصار.
“تشغيل عند إضافة جهة اتصال جديدة في HubSpot → إنشاء فيديو ترحيبي في HeyGen → الإرسال عبر Gmail”
افتح Make وأنشئ سيناريو جديداً
سجّل الدخول في make.com وانقر على Create a new scenario. على لوحة العمل، انقر على علامة + لإضافة أول وحدة (module) وابحث عن HeyGen.
اربط حساب HeyGen الخاص بك
عند المطالبة، انقر على إضافة لإنشاء اتصال جديد. أدخل مفتاح HeyGen API الخاص بك من لوحة التحكم ضمن الإعدادات → API. سيتم حفظ الاتصال ويمكن إعادة استخدامه.
بنِ سيناريوك حول وحدة HeyGen
أضف مشغّلًا (Google Sheets أو Typeform أو HubSpot أو webhook)، ثم اضبط وحدة إجراء HeyGen مع حقول البيانات المربوطة، وبعد ذلك أضف الخطوات اللاحقة باستخدام وحدات Router وfilter في Make.
اختبر وجرّب وفعّل
انقر على تشغيل مرة واحدة لتنفيذ السيناريو ومشاهدة تشغيل كل وحدة في الوقت الفعلي. استخدم أداة تصحيح الأخطاء المباشرة في Make لفحص المدخلات والمخرجات. عندما يبدو كل شيء صحيحًا، فعّل خيار نشط.
ما يمكن لـ HeyGen القيام به داخل سيناريو
تظهر HeyGen كمجموعة من وحدات Make الأصلية — مشغّلات وإجراءات وعمليات بحث — يمكن ضبط كل منها باستخدام أدوات تعيين البيانات وعناصر التحكم المنطقية في Make.
استنساخ فيديو الأفاتار
يعمل عند انتهاء إنشاء فيديو HeyGen، سواء بالنجاح أو الفشل، لبدء خطوات التوجيه والتسليم اللاحقة.
أنشئ فيديو أفاتار
أنشئ فيديو مخصصاً باستخدام قالب HeyGen محفوظ، مع إدراج متغيرات ديناميكية من مصدر بياناتك في كل تكرار.
أنشئ فيديو من قالب
أنشئ فيديو أفاتار ناطق فائق الواقعية من صورة واحدة فقط باستخدام حركة وتعابير متقدّمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
ترجمة فيديو
أرسل أي فيديو من HeyGen للترجمة إلى أكثر من 175 لغة مع مزامنة الشفاه، لاستخدامه كخطوة بعدية بعد إنشاء الفيديو في أي فرع من فروع سيناريو سير العمل.
أنشئ فيديو أفاتار IV
أنشئ فيديو كاملاً يقدّمه أفاتار انطلاقاً من نص مكتوب، ومعرّف أفاتار، وصوت، مع ربط أي بيانات ديناميكية من الوحدات السابقة.
تحميل الأصل
ادفع ملف صورة أو فيديو أو صوت إلى مساحة تخزين HeyGen من وحدة سابقة، ليكون جاهزًا للاستخدام كمدخل لإنشاء الفيديو في المراحل اللاحقة.
عرض الأفاتارات المتاحة
استرجع جميع الأفاتارات في حسابك على HeyGen بشكل ديناميكي. مفيد في السيناريوهات التي يتم فيها اختيار الأفاتارات بشكل مشروط.
استرجاع الفيديو عبر المعرّف
اجلب حالة الفيديو وعنوان URL والبيانات الوصفية لفيديو محدد. يُستخدم في حلقات الاستطلاع أو في خطوات التسليم بعد إنشاء الفيديو.
فيما يستخدمه المطوّرون
يستخدم محترفو Make المنصّة لبناء أتمتة فيديو قابلة للتوسّع، تتفرّع وتتعامل مع الحالات الاستثنائية.
فيديوهات مخصصة بالجملة
استخدم Iterator لمعالجة كل صف في Google Sheet، وإنشاء فيديو أفاتار فريد من HeyGen لكل سجل، ثم إعادة توجيه الروابط النهائية إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك.
توجيه الفيديو بناءً على الشرائح
استخدم Router لتقسيم حملات التواصل حسب الشريحة المستهدفة — تحصل حسابات المؤسسات الكبرى على قالب، والشركات الصغيرة والمتوسطة على قالب آخر — مما يضمن أن تتلقى كل شريحة الفيديو المناسب لها.
التوطين المؤتمت
أنشئ فيديو رئيسياً، ثم استخدم Iterator في Make لتمريره عبر وحدة Translate من HeyGen لكل لغة مستهدفة.
تسليم الفيديو المستند إلى الأحداث
شغّل فيديو مخصص من HeyGen تلقائياً كلما تم إجراء عملية شراء أو حضور ندوة عبر الويب أو إرسال نموذج.
مسارات عمل مع معالجة للأخطاء
أنشئ مسارات أخطاء لكل وحدة من وحدات HeyGen. إذا فشل فيديو ما، قم تلقائياً بتسجيل الخطأ، وإرسال تنبيه عبر Slack، ووضعه في قائمة الانتظار لإعادة المحاولة.
