HeyGen × Zapier
تتعامل معظم الفرق مع الفيديو كأنه مهمة منفصلة تُنفَّذ مرة واحدة. مع Zapier، يصبح HeyGen جزءًا حيًا من منظومتك، حيث ينشئ مقاطع فيديو مخصصة يرويها أفاتار تلقائيًا كلما حدث شيء ما في تطبيقاتك الأخرى.
HeyGen كجزء حي من منظومتك التقنية
لطالما كان إنشاء الفيديو عملية يدوية تُنفَّذ مرة واحدة في كل مرة. تكامل HeyGen × Zapier يغيّر ذلك. وصّل HeyGen بأي تطبيق ضمن منظومة Zapier ليصبح إنشاء الفيديو إجراءً يعتمد على الأحداث، يتم تشغيله تلقائياً بناءً على ما يحدث بالفعل في عملك.
عندما يصل عميل محتمل جديد إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لديك، يرسل HeyGen فيديو تواصل مخصصًا. عند إرسال نموذج، يطلق HeyGen فيديو شكر خلال ثوانٍ. عند إضافة صف إلى جدول بيانات، يجهّز HeyGen مقطع تدريب مصممًا خصيصًا. لا عمل يدوي. لا تأخير. لا عنق زجاجة.
“عند حدوث هذا في التطبيق A → HeyGen تنشئ فيديو”
سجّل الدخول إلى Zapier وأنشئ Zap
انتقل إلى موقع zapier.com، وانقر على Create a Zap، ثم ابحث عن HeyGen. ستجدها مدرجة مع جميع المشغلات والإجراءات المتاحة الجاهزة للإعداد.
عيّن المشغّل الخاص بك
اختر التطبيق والحدث اللذين يجب أن يبدآ إنشاء الفيديو — عميل جديد في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، إرسال نموذج، صف جديد في جدول بيانات، أو حدث في التقويم. أي شيء من مكتبة Zapier التي تضم أكثر من 7,000 تطبيق.
اضبط إجراء HeyGen الخاص بك
اختر HeyGen كتطبيق الإجراء وقم بتوصيل حسابك. اختر إنشاء فيديو من قالب، وحدد القالب الذي حفظته، ثم اربط بيانات المشغّل لديك (الأسماء، الشركات، الحقول المخصصة) بنص السكربت.
أضف خطوة التسليم وابدأ التشغيل الفعلي
أضف إجراءً ثانيًا لاسترداد رابط الفيديو القابل للمشاركة بعد أن ينتهي HeyGen من عملية المعالجة، ثم وجّهه إلى أي مكان يحتاج إليه (البريد الإلكتروني، Slack، نظام إدارة علاقات العملاء CRM، أو سجل في Google Sheet). فعّل الـ Zap لديك، وسيعمل تلقائيًا من هذه النقطة فصاعدًا.
ما الذي يمكن لـ HeyGen القيام به داخل Zapier
تعمل HeyGen ككلٍّ من المشغّل والإجراء في Zapier، مما يمنحك تحكماً كاملاً في وقت بدء إنشاء الفيديو وما يحدث بعد انتهائه.
نجاح فيديو الأفاتار
يعمل عند انتهاء معالجة فيديو HeyGen ليصبح جاهزًا للمشاركة.
حدث فيديو جديد
يعمل عند أي تغيير في حالة الفيديو، وقابل للتخصيص وفقًا لاحتياجات سير العمل لديك.
نجاح ترجمة الفيديو
يعمل عند جاهزية فيديو مترجم، مما يتيح إنشاء تدفقات توزيع متعددة اللغات.
إنشاء فيديو من قالب
أنشئ فيديو أفاتار مخصصاً باستخدام قالب HeyGen محفوظ وحقول ديناميكية.
ترجمة فيديو
أرسل أي فيديو من HeyGen للترجمة إلى أكثر من 175 لغة ولهجة مع مزامنة شفاه تلقائية.
استرجاع رابط قابل للمشاركة
اجلب رابطاً عاماً للفيديو لتوجيهه إلى البريد الإلكتروني أو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) أو Slack أو أي تطبيق آخر في سلسلة سير العمل.
أنشئ فيديو أفاتار بصيغة WebM
أنشئ مقطع أفاتار بخلفية شفافة لوضعه فوق العناصر البصرية أو تضمينه في الويب.
تحميل أصل
أرسل ملف صورة أو فيديو أو صوت إلى HeyGen لاستخدامه في إنشاء الفيديو في المراحل اللاحقة.
ما هي الفرق التي تقوم بالأتمتة
بدءًا من التواصل الموجّه للمبيعات وصولًا إلى تعريب المحتوى العالمي، تعمل HeyGen وZapier على استبدال عملية إنتاج الفيديو اليدوية بسير عمل قائم على الأحداث يعمل تلقائيًا دون تدخل.
تواصل مبيعات مخصص
عندما تتم إضافة عميل محتمل جديد في HubSpot أو يتم إنشاء صف جديد في Google Sheet، أنشئ تلقائياً فيديو أفاتار مخصصاً وارسله إلى صندوق وارد العميل المحتمل قبل أن يفعل منافسك ذلك.
إعداد تلقائي يستند إلى الأحداث
يسجّل عميل جديد أو يتم إرسال نموذج Typeform، فيقوم Zapier بتشغيل HeyGen لإنشاء فيديو ترحيبي أو إرشادي مخصص خلال ثوانٍ، من دون أي تدخل بشري.
توطين الفيديو تلقائياً
فعّل ترجمة الفيديوهات متعددة اللغات فور اكتمال أي فيديو جديد من HeyGen، مع إنشاء إصدارات تلقائياً بأكثر من 175 لغة ولهجة وتوجيهها إلى القنوات الإقليمية المناسبة.
مسارات توزيع المحتوى
عند انتهاء فيديو HeyGen من المعالجة، يمكنك رفعه تلقائياً إلى Google Drive، وتسجيله في ورقة تتبّع، ونشر رابط المشاركة في Slack، وكل ذلك من دون أي تسليمات يدوية.
تقديم تدريبي قابل للتوسّع
أنشئ مقاطع تدريبية يقدّمها أفاتار بالاستناد إلى سجلات الأسئلة الشائعة أو بيانات محتوى الدورات في Zapier Tables، وقم بتسجيل المتعلمين تلقائياً عبر إرسال روابط الفيديو إلى نظام إدارة التعلّم (LMS) أو منصة البريد الإلكتروني لديك.
