HeyGen x Clay
Clay يعرف كل شيء عن عميلك المحتمل، وHeyGen يحوّل تلك المعرفة إلى فيديو مخصص. معًا، يستبدلان التواصل البارد العام بتجربة يتفاعل معها العملاء المحتملون فعليًا.
فيديو شخصي مدعوم بالبيانات على نطاق واسع
دليل التواصل التقليدي القديم — إعداد قائمة، وكتابة قالب، وإرساله جماعياً — لم يعد مجدياً. يمكن للمشترين تمييز الرسائل العامة بسهولة. تكامل HeyGen × Clay يعالج هذه المشكلة من جذورها.
تُثري Clay كل عميل محتمل بالسياق الذي يجعل التخصيص حقيقيًا: جولة التمويل الأخيرة لشركته، حزمة التقنيات التي يستخدمها، الوظيفة التي أعلن عنها للتو، ونقطة الألم الأكثر ارتباطًا بقطاعه. يستخدم HeyGen هذه البيانات لإنشاء فيديو أفاتار فريد لكل عميل محتمل، يُنطَق فيه اسمه بصوت مسموع، وتُذكَر شركته في سياق مناسب، مع رسالة مؤثرة لأنها تتحدث عنه فعلًا. كل فيديو يبدو وكأنه سُجِّل خصيصًا له. ولا واحد منها كان كذلك.
“يمكن أن يصبح أي حقل يظهره Clay متغيرًا في نص HeyGen الخاص بك.”
أنشئ جدول العملاء المحتملين في Clay وطوّره ببيانات غنية
استورد العملاء المحتملين لديك أو أنشئ قائمة باستخدام مرشحات ICP في Clay وأكثر من 150 مصدر بيانات. نفّذ إثراءً متسلسلاً لاستخراج إشارات التمويل، وتقنيات الأنظمة المستخدمة، ونوايا التوظيف.
أضف HeyGen كإجراء إثراء
في جدول Clay لديك، انقر على Add enrichment وابحث عن HeyGen. وصّل حسابك باستخدام مفتاح الـ API الخاص بك. اختر بين Create Avatar Video أو Generate Video from Template.
أنشئ قالب النص المخصص لك
أنشئ حقل نص للسيناريو في الجدول لديك. استخدم الأعمدة المُثرية في Clay كمتغيرات ديناميكية، مع الإشارة إلى الاسم الأول، وأخبار الشركة، وجولة التمويل، أو أي حقل آخر.
شغّل، اجمع الروابط، وانشرها لحملات التواصل
شغّل عملية الإثراء من HeyGen على الجدول الخاص بك. سيتم حفظ روابط الفيديو تلقائياً. صدّر هذه الروابط إلى تسلسلات البريد الإلكتروني أو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) أو منصة التواصل الخاصة بك.
من القائمة إلى الفيديو الجاهز للتسليم
Clay يتولى إدارة بيانات الذكاء، وHeyGen تتولى إنتاج الفيديو. أنت تضبط سير العمل مرة واحدة، ثم يعمل تلقائياً مع كل عميل محتمل.
أنشئ قائمتك
استورد العملاء المحتملين أو أنشئهم من الصفر باستخدام مرشحات ملف العميل المثالي (ICP) عبر أكثر من 150 مصدرًا.
إثرِها بالإشارات
إثراء Waterfall يجلب بيانات التمويل، والتقنيات المستخدمة، وإشارات النية.
أنشئ النص
استخدم الحقول المُثرية لإنشاء قالب نص فيديو مخصص.
أنشئ فيديو
HeyGen تنشئ فيديو أفاتار فريداً لكل صف باستخدام النص المكتوب والأفاتار الخاص بك.
أرسل الرابط
يتم حفظ رابط فيديو قابل للمشاركة في جدول Clay لديك، ليكون جاهزًا للاستخدام في حملات التواصل.
ما الذي تبنيه فرق تسويق المنتجات
من تواصل بارد خارجي يحجز المزيد من الاجتماعات إلى حملات ABM التي تفوز بعقود مع شركات كبرى.
تواصل بارد مخصص
استبدل البريد الإلكتروني البارد التقليدي بفيديو مدته 30 ثانية يشير إلى تمويل العميل المحتمل الأخير أو نشاط التوظيف لديه أو حزمة التقنيات التي يستخدمها.
حملات ABM على نطاق واسع
أنشئ قائمة بالحسابات المستهدفة، وأضف إليها بيانات فيرموغرافية، ثم أنشئ مقاطع فيديو HeyGen مخصّصة لكل صاحب قرار.
متابعات الفعاليات والويبينارات
بعد حضور العميل المحتمل لفعالية، فعّل تواصلًا مخصصًا عبر فيديو شكر شخصي باستخدام بيانات حضور الفعاليات من Clay.
إعادة التفاعل بعد العرض التوضيحي
عزّز الصفقات المتوقفة بإشارات نية جديدة، ثم أرسل فيديو مخصصاً من HeyGen يلخّص العرض التوضيحي ويبرز دراسة حالة ذات صلة.
وصول عالمي متعدد اللغات
استخدم Clay لتقسيم جمهورك حسب المنطقة واللغة، ثم دع HeyGen ينشئ ويترجم مقاطع فيديو مخصصة إلى أكثر من 175 لغة.
