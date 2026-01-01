HeyGen x FlowShare
تقوم FlowShare بالتقاط كل خطوة من أي عملية أثناء تنفيذك لها. تقوم HeyGen بتحويل هذا الدليل الملتقَط إلى فيديو أفاتار بالذكاء الاصطناعي مع سرد صوتي كامل. معًا يقدّمان التدريب لفريقك بالكامل دون الحاجة إلى نصوص مكتوبة أو برامج تسجيل أو تحرير يدوي.
وثّق عملية عملك واحصل على فيديو بصوت راوي
يتكامل HeyGen مباشرة داخل قائمة التصدير في FlowShare، في نفس المكان الذي تصدّر منه ملف PDF أو مستند Word. لا توجد أي واجهة API تحتاج إلى إعداد، ولا أداة منفصلة لفتحها، ولا محتوى تحتاج إلى تحضيره. سير العمل الخاص بك موجود هناك بالفعل.
بمجرد أن تنشئ دليلاً في FlowShare، افتح لوحة التصدير، اختر HeyGen، ثم اختر الأفاتار والصوت واللغة، واضغط على إنشاء. يرسل FlowShare محتوى الخطوات إلى HeyGen، الذي ينشئ فيديو أفاتار تُروى فيه كل خطوة بالتسلسل. يُعاد الفيديو النهائي إلى FlowShare جاهزًا للمشاركة.
افتح إعدادات FlowShare واذهب إلى قسم التكاملات
في FlowShare، افتح الإعدادات وانتقل إلى علامة تبويب Integrations. ستجد HeyGen مدرجة هناك. انقر على أيقونة HeyGen لبدء الإعداد.
ربط حساب HeyGen الخاص بك
أدخل مفتاح HeyGen API الخاص بك — المتوفر في heygen.com/settings/api — في لوحة إعدادات HeyGen في FlowShare. سيقوم FlowShare بالتحقق من الاتصال وتحميل الأفاتارات والأصوات المتاحة لديك. يمكن تصدير إعدادات التكامل في ملف إعدادات بصيغة .fss وتوزيعه على جميع نُسخ الفريق.
التقط سير العمل كما تفعل عادةً
سجّل أي سير عمل في FlowShare من خلال تنفيذه داخل أي تطبيق على نظام Windows. عند الانتهاء، راجع أوصاف الخطوات المُنشأة تلقائياً، وعدّلها عند الحاجة، وطبّق طمساً جماعياً على أي بيانات حساسة. ستتحول أوصاف الخطوات إلى نص التعليق الصوتي في HeyGen، لذا احرص على أن تكون واضحة ومتكاملة.
صدّر إلى HeyGen واستلم الفيديو الخاص بك
افتح لوحة التصدير، واختر HeyGen، ثم اختر الأفاتار والصوت واللغة، وانقر على إنشاء. يرسل FlowShare محتوى الخطوات إلى HeyGen، الذي يقوم بإنشاء فيديو أفاتار مع تعليق صوتي وإعادته إلى FlowShare. يصبح الفيديو متاحًا الآن إلى جانب عمليات التصدير الأخرى لديك، وجاهزًا للمشاركة أو النشر في البوابة أو الإرسال إلى نظام إدارة التعلّم (LMS) الخاص بك.
مدخلات ومخرجات عقدة HeyGen
تكامل HeyGen يضيف فيديوهات الأفاتار إلى مكتبة التصدير الحالية في FlowShare. يبقى دليلك داخل FlowShare، جاهزًا للتصدير بصيغ تناسب مختلف الحالات، بما في ذلك التصدير بعدة صيغ في الوقت نفسه.
ملف PDF
أدلة تحمل هوية علامتك التجارية وقابلة للطباعة لأي عملية
PowerPoint
شرائح تدريب جاهزة للعرض مع لقطات شاشة
كلمة
أدلة قابلة للتحرير بتنسيق DOCX
HTML
عروض تفاعلية مدمجة في الويب
PNG
لقطات شاشة فردية لكل خطوة
MP4
تصدير فيديو بسيط لالتقاط الشاشة
SCORM / xAPI
حزم تعليم إلكتروني متوافقة مع أنظمة إدارة التعلّم (LMS)
HeyGen
فيديو مُعلَّق صوتياً بأفاتار بالذكاء الاصطناعي من سير عملك
من الذي يطوّر ماذا باستخدام FlowShare و HeyGen
في أي حالة يمكن أن يستفيد فيها دليل الإجراءات من مقدّم (مثل تدريب ERP، إطلاق البرمجيات، مواد الإعداد للموظفين الجدد)، يحوّل HeyGen الدليل المكتوب تلقائياً إلى فيديو مُعلَّق صوتياً.
مقاطع فيديو تدريبية على أنظمة ERP وSAP
تم تطوير FlowShare للبرامج المعقدة مثل SAP. التقط سير عمل ERP — مثل ترحيل الفواتير، أوامر الشراء، واستلام البضائع — وأنشئ فيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen بصوت إرشادي يوجّه الموظفين خلال كل خطوة دون الحاجة إلى مدرّب في الغرفة.
البرمجيات وإدارة التغيير
عند إطلاق نظام جديد، قم بتوثيق كل إجراء أساسي في FlowShare وأنشئ مكتبة فيديوهات HeyGen خلال ساعات بدلًا من أسابيع. قدّم لكل قسم جولة إرشادية بصوت راوي حول الإجراءات التي تؤثر عليه، قبل اليوم الأول.
إعداد الموظفين الجدد على نطاق واسع
يمكن لفرق الموارد البشرية والتعلّم والتطوير توثيق كل مهمة من مهام الإعداد للموظفين الجدد — من إعداد كشوف الرواتب إلى تقديم المصروفات — وإنشاء أدلة فيديو بصوت راوي لكل منها. يحصل الموظفون الجدد على إرشاد متسق وعالي الجودة بغض النظر عمّن يكون متاحًا لتدريبهم.
توثيق العمليات متعدد اللغات
يدعم FlowShare الترجمة إلى لغات متعددة عبر إضافة AutoTranslation. اجمع ذلك مع أكثر من 175 صوتاً بلغات مختلفة من HeyGen لإنشاء دليل العملية نفسه على شكل فيديو مُعلَّق صوتياً بأي لغة، انطلاقاً من تسجيل تدفق واحد فقط.
تمكين العملاء والشركاء
يمكن لموردي البرمجيات وشركات الاستشارات توثيق العمليات الموجّهة للعملاء في FlowShare وتقديم شروحات فيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen بصوت سردي إلى جانب الأدلة المكتوبة، مما يمنح العملاء تجربة تهيئة أكثر ثراءً دون زيادة وقت الإنتاج.
