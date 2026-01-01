يتكامل HeyGen مباشرة داخل قائمة التصدير في FlowShare، في نفس المكان الذي تصدّر منه ملف PDF أو مستند Word. لا توجد أي واجهة API تحتاج إلى إعداد، ولا أداة منفصلة لفتحها، ولا محتوى تحتاج إلى تحضيره. سير العمل الخاص بك موجود هناك بالفعل.

بمجرد أن تنشئ دليلاً في FlowShare، افتح لوحة التصدير، اختر HeyGen، ثم اختر الأفاتار والصوت واللغة، واضغط على إنشاء. يرسل FlowShare محتوى الخطوات إلى HeyGen، الذي ينشئ فيديو أفاتار تُروى فيه كل خطوة بالتسلسل. يُعاد الفيديو النهائي إلى FlowShare جاهزًا للمشاركة.