مرحبًا بك في دليل الانطلاق السريع لفيديو الأعمال الصغيرة بالذكاء الاصطناعي
هل تريد إنشاء المزيد من محتوى الفيديو لكن تشعر بأنك مقيّد بسبب الوقت أو الميزانية أو موارد الإنتاج المحدودة؟ لست وحدك. الخبر الجيد هو أنه مع HeyGen يمكنك بسهولة إنشاء مقاطع فيديو احترافية المظهر، وترجمتها، وإعادة توظيفها، دون التكاليف العالية أو أوقات التنفيذ الطويلة للإنتاج التقليدي.
تم إعداد هذا الدليل خصيصًا لأصحاب الشركات الصغيرة ورواد الأعمال الذين يرغبون في تنمية علاماتهم التجارية، والوصول إلى عملاء جدد، وتوسيع نطاق إنشاء المحتوى. ستتعلّم كيف تنتقل من الفكرة إلى فيديو جاهز بسرعة، دون الحاجة إلى كاميرات أو استوديوهات أو ظهور أشخاص على الشاشة!
لا تفوّت تمرين إنشاء الفيديو التطبيقي في قسم إنشاء أول فيديو لك، فهو مصمَّم لمساعدتك على التعلّم بالممارسة والوصول إلى مستوى متقدّم في وقت قصير.
أهم حالات الاستخدام: كيف تستفيد الشركات الصغيرة من HeyGen
HeyGen ليست مجرد أداة فيديو، بل هي محرّك إبداعي مصمم للمتخصصين الذين يحتاجون إلى العمل بسرعة، وتوسيع نطاق المحتوى، وتحقيق النتائج دون التضحية بالجودة. من الدورات متعددة اللغات إلى الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، إليك كيف تستخدم الشركات الصغيرة وروّاد الأعمال من مختلف المجالات HeyGen لإنشاء فيديوهات عالية التأثير على نطاق واسع.
الدورات التعليمية
مثالي لـ: المعلّمين، والاستشاريين، والمدرّبين، والمتخصصين في مجال الصحة والعافية، وتعليم المنتجات
- كيف تمكّنت معلّمة Happy Cats عبر الإنترنت وخبيرة سلوك القطط آنيلين برو من الوصول إلى جماهير عالمية جديدة باستخدام أفاتارات HeyGen وخاصية الترجمة
- كيف تمكّنت مدرّبة الفنون القتالية Kung Fu Kendra من تقليص ساعات إنتاج الفيديو بشكل كبير مع الوصول إلى جمهور عالمي جديد باستخدام أفاتارات HeyGen والترجمة
إعلانات فيديو
مثالي لـ: تسويق العلامات التجارية أو الشركات أو الخدمات
- كيف زادت Ask The Agent عدد العملاء الجدد من خلال بناء الثقة وإبراز العلامات التجارية الشخصية لوكلاء العقارات على نطاق واسع
- كيف استخدمت فنانة الكريستال Crystal Ninja الفيديو بالذكاء الاصطناعي لإطلاق متجر تجزئة، وموقع تجارة إلكترونية، ومركز تعليمي لكبار العملاء، وسلسلة فعاليات
مقاطع فيديو لصنّاع المحتوى والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي
مثالي للشركات التي تعتمد على إثبات المصداقية الاجتماعية: الشركات المعتمدة على المنتجات (العناية بالبشرة، الديكور، وغيرها)، والشركات المعتمدة على الخدمات (العقارات، المدربون، المستشارون)، والشركات المتخصصة أو القائمة على الشغف (علامات تجارية للحيوانات الأليفة، الشركات المهتمة بالاستدامة البيئية)
- كيف وسّعت مدرّبة الفنون القتالية Kung Fu Kendra نطاق دوراتها من خلال الترويج متعدد اللغات على وسائل التواصل الاجتماعي
- كيف عززت Reply.io حضور المدير التنفيذي على TikTok باستخدام أفاتار HeyGen فائق الواقعية الخاص به
لماذا يُعد الفيديو عنصرًا أساسيًا في نمو الشركات الصغيرة اليوم
التحدي
- توظيف فريق أو الاستعانة بمصادر خارجية لإنشاء الفيديو مكلف للغاية ويستغرق وقتًا طويلاً
- تصوير نفسك يستغرق ساعات كان يمكنك استثمارها في إدارة عملك
- أنت بحاجة إلى محتوى يعمل عبر المنصات واللغات، وليس على واحدة فقط
ما الذي يتيحه الفيديو بالذكاء الاصطناعي
السرعة، القابلية للتوسع وتوفير التكاليف
تم تقليص الجدول الزمني لإنتاج الدورات الفيديو من 4 أسابيع إلى 15 دقيقة لكل فيديو على يد آنيلين برو، أخصائية سلوك القطط ومدرّسة عبر الإنترنت في Happy Cats
التوطين
تسويق ودورات مقدَّمة بأكثر من 6 لغات من قبل Kung Fu Kendra من خلال استخدام ميزات الترجمة في HeyGen
التخصيص
مئات من المتخصصين في العقارات في Ask The Agent أنشؤوا عددًا أكبر بكثير من فرص العملاء الجدد من خلال إنتاج مقاطع فيديو للعلامة الشخصية باستخدام أفاتارات HeyGen
إنشاء أول فيديو لك بالذكاء الاصطناعي
مقدمة
هل أنت جديد في مجال الفيديو أو تستخدم HeyGen للمرة الأولى؟ لا تقلق، الأمر بسيط. سيرشدك هذا القسم خطوة بخطوة لمساعدتك على إنشاء فيديو مميز بسرعة.
فيديو مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي
الأفضل لمقاطع الفيديو العمودية على وسائل التواصل الاجتماعي
دورة تعليمية
مثالي للدروس التعليمية أو الشروحات التي تتطلب تسجيلات شاشة أو عناصر مرئية أخرى
هل تفضّل التعلّم من خلال التطبيق العملي؟
اختر نوع الفيديو أعلاه لفتح قالب جاهز في HeyGen واتبع الخطوات أثناء التقدّم.
طموح فوق العادة؟
نحن نحب ذلك! انتقل مباشرة إلى الخطوة 4: اختر أفاتار الذكاء الاصطناعي المناسب ليكون المتحدث باسمك وأنشئ أفاتار الذكاء الاصطناعي الخاص بك، توأمك الرقمي ونجم فيديوهاتك المستقبلي.
لست مستعدًا للبدء بعد؟
لا تقلق. تصفّح الخطوات الآن وارجع إلى الدليل الكامل عندما تكون مستعدًا.
هل أنت مستعد للبدء؟ ابدأ بهذا جولة لمدة دقيقتين في محرر استوديو HeyGen بالذكاء الاصطناعي، ثم لنبدأ العمل!
لمزيد من المعلومات، تفضّل بزيارة دروس الفيديو الإرشادية خطوة بخطوة لدينا
→ أكاديمية HeyGen: 101
نظرة عامة شاملة على جميع مزايا HeyGen
→ أكاديمية HeyGen: استوديو الذكاء الاصطناعي
تعمّق أكثر في تحرير الفيديو
الخطوة 1: إعداد مساحة عمل HeyGen للتوسّع
رواد الأعمال الأذكياء لا يبدؤون من الصفر في كل مرة، بل يبنون أنظمة قابلة للتوسع.
مع HeyGen، يصبح من السهل الحفاظ على اتساق هوية علامتك التجارية في مقاطع الفيديو من خلال إعداد Brand Kit لاستخدام الخطوط والألوان والشعارات والمواد الخاصة بك تلقائياً.
ما عليك سوى لصق عنوان URL الخاص بشركتك للبدء، أو تحميل عناصر علامتك التجارية يدويًا.
هل أنت مستعجل؟ لا مشكلة. يمكنك دائمًا العودة لاحقًا وإكمال هذه الخطوة.
نصيحة احترافية
بمجرد تجهيز مجموعة علامتك التجارية بألوان علامتك، يمكنك بسهولة تحديث معظم HeyGen Templates لتتوافق معها. ما عليك سوى استبدال الألوان بحيث يبقى كل فيديو متوافقًا مع هوية علامتك، أو الضغط على زر Shuffle Colors ليقوم HeyGen بتبديلها تلقائيًا.
الخطوة 2: حدّد استراتيجيتك
قبل البدء في إنشاء الفيديو، خذ لحظة لتوضيح هدفك التجاري، الجمهور المستهدف والمنصة، والرسالة. سيساعدك ذلك على إنشاء مقاطع فيديو لا تبدو رائعة فحسب، بل تؤدي الغرض وتدعم نتائج أعمالك.
الهدف التجاري
ما الذي تريد أن يحققه هذا الفيديو لأعمالك؟
أمثلة: زيادة المبيعات، شرح خدمتك، تثقيف العملاء، تعزيز التفاعل، بناء المصداقية
الجمهور المستهدف
لمن هذا الفيديو؟ ما الذي يهمهم، وأين وصلوا في رحلتهم مع نشاطك التجاري؟
أمثلة: زوّار موقعك لأول مرة، العملاء العائدون الذين يحتاجون إلى مساعدة في منتجك، ومحبو الأعمال اليدوية الذين يتابعونك على Instagram
قناة التوزيع الأساسية
أين سيرى الناس هذا الفيديو؟
أمثلة: Instagram Reels، YouTube، صفحة هبوط على Shopify، النشرة البريدية عبر البريد الإلكتروني، إعلانات Facebook
الرسالة أو الفكرة الجاذبة
ما المشكلة التي تحلّها، وكيف ستجذب الانتباه في الثواني الأولى؟
أمثلة: "هل تساءلت يومًا لماذا لا ترى نتائج بعد تمرين شاق؟" أو "هل تبحث عن عقارك المثالي لكن لا تعرف من أين تبدأ؟"
نصيحة احترافية
تحتاج إلى رأي ثانٍ حول استراتيجيتك؟ انتقل إلى ChatGPT أو Claude أو أي أداة أخرى تفضّلها واستخدم الموجّه التالي:
"أنا أخطط لحملة فيديو تسويقية لـ[product/service]. هدفي هو [goal]، والجمهور المستهدف لدي هو [audience]، وسأوزّعها عبر [channel]، والرسالة الأساسية أو الفكرة المحورية هي: [hook]. هل يمكنك أن تقدّم لي ملاحظات حول مدى وضوح وفعالية ذلك، وأن تقترح أي تحسينات ممكنة؟"
تعمّق أكثر في كتابة النصوص
الخطوة 3: اكتب النص الخاص بك
يُعد النص الذي تكتبه العمود الفقري لإعلان فيديو مميز أو تجربة تعليمية واضحة وفعّالة.
لفيديو ترويجي أو إعلان، إليك كيفية جعله فعّالًا:
- ابدأ بـ hook قوي (تُعد الثواني الأولى من 3 إلى 5 الأهم) يوضّح مشكلة شائعة أو عرض القيمة الذي تقدمه.
- اختم بدعوة لاتخاذ إجراء (CTA) واضحة، مثل توجيه المشاهد إلى موقعك الإلكتروني أو عرض جديد وغير ذلك.
- استخدم لغة بسيطة وأسلوباً محادثياً، وتحدّث مباشرةً وبوضوح إلى جمهورك.
لفيديو تعليمي، إليك الطريقة الصحيحة للقيام بذلك:
- ابدأ بتقديم السياق وبيان مدى الصلة بالموضوع مثل طرح سيناريو أو سؤال أو تحدٍّ شائع يوضّح لماذا يُعد هذا الموضوع مهمًا. فهذا يعزّز الدافعية ويزيد من تقبّل المتعلّمين للمحتوى.
- حافظ على هيكلية واضحة وتركيز محددمن خلال تقسيم المحتوى إلى خطوات منطقية وسهلة المتابعة وبوتيرة واضحة وثابتة.
- استخدم لغة بسيطة وأسلوباً حوارياً، وتحدّث مباشرةً وبوضوح إلى المتعلم.
- عزّز النقاط الأساسية المستفادة والخطوات التاليةمن خلال إنهاء المحتوى بملخص بسيط، أو دعوة للتفكير في التعلّم أو تطبيقه، أو توجيه واضح إلى الوحدة أو المورد التالي.
نصيحة احترافية
هل تريد إنجاز العمل بشكل أسرع؟ اطّلع على صفحة أفضل الممارسات التالية للحصول على إرشادات حول استخدام أدوات مثل ChatGPT لكتابة النص الخاص بك.
ما زلت غير متأكد من أين تبدأ؟ إليك بعض المخططات النموذجية للإلهام.
إذا كنت تتابع الخطوات في HeyGen، فهذه النصوص مدمجة بالفعل في القالب الخاص بك.
يمكنك الوصول إلى القوالب التي تتضمن هذه النصوص من هنا:
أفضل الممارسات: اكتب النصوص بشكل أفضل وأسرع باستخدام الذكاء الاصطناعي
إدارة عمل تجاري تعني القيام بالعديد من المهام في الوقت نفسه، فلماذا لا تدع الذكاء الاصطناعي يساعدك على كتابة نصوص الفيديو بشكل أسرع وأكثر فعالية؟ أدوات مثل ChatGPT وClaude وGemini يمكن أن تساعدك في الحصول على نصوص عالية الجودة خلال دقائق بدلًا من ساعات. إليك كيفية الاستفادة القصوى منها.
الخطوة 1: ابدأ بموجّه واضح
- أخبر نظام الذكاء الاصطناعي بنوع الفيديو الذي تنشئه وما تريد أن يقدمه لنشاطك التجاري، مع تضمين تفاصيل مثل:
- نوع الفيديو (مثل وحدة من دورة تعليمية، إعلان على وسائل التواصل الاجتماعي، إلخ)
- لمن يُوجَّه (مثل العملاء الجدد، مشتركي النشرة البريدية)
- ما الذي تريد أن يحققه الفيديو (مثل زيادة التسجيلات، والإجابة عن الأسئلة الشائعة، وإبراز علامتك التجارية)
- نبرة أو أسلوب الصوت (مثل ودّي، خبير، ممتع)
موجّه نموذجي:
"اكتب نص فيديو مدته 60 ثانية لإعلان عقار فاخر موجّه للمشترين من خارج المدينة. يجب أن تكون النبرة واثقة ومهنية. اختتم بدعوة لاتخاذ إجراء لحجز جولة افتراضية."
الخطوة 2: أضف النقاط الرئيسية للحديث
هل تريد نصًا أكثر دقة ومتوافقًا مع هوية علامتك التجارية؟ أضف بعض النقاط السريعة لتوضيح ما يجب التركيز عليه.
مثال:
- اسم المنتج/الخدمة
- عرض قيمة أساسية أو ميزة رئيسية
- دعوة لاتخاذ إجراء
موجّه نموذجي:
"تضمين هذه النقاط: يقع 123 Bayview Drive في منزل مجدَّد حديثًا يضم 4 غرف نوم و3 حمّامات مع إطلالات على المحيط ومطبخ مجهّز على مستوى الطهاة المحترفين. مثالي للعاملين عن بُعد الذين ينتقلون إلى الساحل. الدعوة إلى الإجراء: حدّد موعدًا لمعاينتك الخاصة اليوم."
الخطوة 3: اطلب التنسيق المناسب
أخبر نظام الذكاء الاصطناعي بكيفية تقديمك للفيديو. هذا يساعد في تحديد النبرة والأسلوب.
مثال:
- نص مُلقى بصوت المؤسس
- سيتم توزيعها على Instagram Reels
- نبرة عفوية تشبه أسلوب الإنسان
موجّه نموذجي:
"اكتب هذا كنص مُلقى بصوت أفاتار الذكاء الاصطناعي الخاص بي لمنصة Instagram Reels. اجعله ودودًا وواضحًا وجذابًا."
الخطوة 4: المراجعة والتحسين
الصق النص في HeyGen، واستعرضه مع الأفاتار الخاص بك، واستمع إليه. هل يبدو وكأنه صوتك؟ إذا لم يكن كذلك، عدّل عليه باستخدام موجّهات متابعة مثل:
- اجعله أكثر حوارية
- أضف مقدمة تشد الانتباه في أول 3 ثوانٍ
- حوّل هذا إلى نسخة أقصر مدتها 30 ثانية مخصصة لوسائل التواصل الاجتماعي
- أضف إحصائية سريعة عن الحي
- جرّب ثلاث نسخ من عبارة الحث على الإجراء الختامية
الخطوة 4: اختر أفاتار الذكاء الاصطناعي المناسب
المتحدّث باسمك يحدد النبرة. اختر Public Avatar جاهزاً، أو أنشئ Custom Avatar يتوافق مع علامتك التجارية، أو للحصول على لمسة شخصية مميّزة، أنشئ التوأم الرقمي لك في دقائق باستخدام ميزة Hyper Realistic Avatar من HeyGen!
تقدّم HeyGen عدة خيارات لإنشاء أفاتارات مخصّصة. انقر على الروابط أدناه للاطلاع على التفاصيل بشكل أعمق.
نوع الأفاتار
ستحتاج إلى
ستحصل على
الأفضل لـ
فيديو تدريب مدته 2-5 دقائق
أكثر مظهر وحركة وصوت ومزامنة شفاه واقعية استنادًا إلى فيديو التدريب الخاص بك
نسخة رقمية مطابقة فائقة الواقعية
10-15 صورة
مظهر واقعي مستند إلى صورك، مع حركة وصوت ومزامنة شفاه يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي
توأم رقمي واقعي
موجّه نصي
مظهر وحركة وصوت ومزامنة شفاه مُنشأة بالكامل بالذكاء الاصطناعي
شخصيات خيالية بأساليب رسوم متحركة واقعية أو متنوّعة
Avatar IV (جديد!)
صورة واحدة
مظهر واقعي للغاية يعتمد على صورة، مع حركة وصوت ومزامنة شفاه يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي. يتطلب رصيداً لإجراء عملية الإنشاء.
مقاطع فيديو أقل من 30 ثانية، بما في ذلك مزامنة الشفاه مع الموسيقى
أفضل الممارسات: كيفية إنشاء أفاتار مخصص مثالي
هل أنت مستعد لإنشاء أفاتار احترافي يحاكي الواقع مع خيارات تخصيص غير محدودة؟ اطّلع على الموارد أدناه للحصول على نصائح وأفضل الممارسات ونظرة سريعة على ما ستحتاج إليه للبدء.
عند إنشاء أفاتار مخصص، تذكّر أن جودة المدخلات تعني جودة المخرجات. كلما كانت صورك ومقاطع الفيديو والموجّهات المكتوبة أفضل، أصبح الأفاتار أكثر واقعية واحترافية.
كل ما يتضمّنه فيديو تدريب Hyper Realistic Avatar، من الإيماءات وتعابير الوجه إلى نبرات الصوت، سينعكس في النتيجة النهائية.
نوع الأفاتار
ستحتاج إلى
أفضل الممارسات
فيديو تدريب مدته 2-5 دقائق
10-15 صورة
أنشئ أفاتار
موجّه نصي
إذا كنت جديدًا في كتابة البرومبت، اطّلع على أفضل ممارسات إعداد البرومبت
Avatar IV (جديد!)
صورة واحدة
صورة واحدة تتضمّن الشخص المستهدف فقط، بإضاءة جيدة ودقة عالية
نصيحة احترافية
استخدم ميزة Generating Looks من HeyGen لتغيير وضعية الأفاتار أو البيئة المحيطة أو المظهر باستخدام موجّه نصي فقط.
أفضل الممارسات: إنشاء أصوات مخصصة عالية الجودة بالذكاء الاصطناعي
تقدّم HeyGen مكتبة ضخمة من الأصوات الجاهزة المُنشأة بالذكاء الاصطناعي بأكثر من 175 لغة ولهجة ونبرة عاطفية، لكن أحيانًا يتطلّب الفيديو المثالي صوتًا مخصصًا. فيما يلي ثلاث طرق لإنشاء أصوات مخصصة.
نوع الصوت المخصص
طريقة الإنشاء
المخرجات
الأفضل لـ
تلقائيًا عند إنشاء أفاتار فائق الواقعيةأو
استنساخ صوت واقعي يعتمد على صوتك الحقيقي وتنغيمك، مع دعم لعدة انفعالات
نسخة صوتية تشبه صوتك تمامًا
موجّه نصي يحدد السمات (العمر، اللكنة، الجنس، النبرة، الطبقة الصوتية، العاطفة)
صوت مُنشأ بالكامل بالذكاء الاصطناعي استنادًا إلى الموجّه.
صوت خيالي أو أصوات ذات طابع تمثيلي قوي
خدمة صوت خارجية بالذكاء الاصطناعي (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
استنساخ صوت واقعي مُدرَّب على صوتك الحقيقي وتنغيماتك. تختلف عناصر الضبط الدقيق حسب الخدمة. خيار ممتاز لتوأم رقمي، لكنه عادةً يتطلّب دفعة إضافية.
نسخة صوتية تشبه صوتك تمامًا
للحصول على أفضل جودة للصوت، ابدأ بتسجيل صوتي أصلي قوي. إليك كيفية إعداد تسجيل ممتاز:
• استخدم ميكروفوناً أو هاتفاً ذكياً عالي الجودة، وامسكه على بُعد 6–8 بوصات من فمك
• سجّل في مكان هادئ خالٍ من الضوضاء
• تحدّث بوضوح مع فواصل طبيعية وتعبير عاطفي خفيف
• حمّل عدة عينات ذات نبرات عاطفية مختلفة للحصول على مزيد من المرونة (مخصص لـ HeyGen Custom Voice Clones فقط)
→ الدليل الشامل لاستنساخ الصوت المخصص فائق الواقعية
أفضل الممارسات: استخدام البرومبت باحترافية
البرمجة بالموجّهات هي ممارسة صياغة تعليمات نصية بعناية وتكرار تحسينها (تُسمى موجّهات) تُستخدم لتوجيه أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى من الصفر مثل الصور أو الحركة أو الصوت.
صياغة الموجّهات مهارة قوية لكل منشئ محتوى بالذكاء الاصطناعي. عند استخدامها مع HeyGen، تفتح لك الموجّهات عددًا لا يحصى من الطرق لإنشاء فيديوهات عالية التأثير يكون فيها خيالك هو الحد الوحيد! استعد للتجربة والتكرار.
الميزة
الوظيفة
استخدمه من أجل
غيّر وضعية الأفاتار المخصص أو محيطه أو ملابسه
أضف الحيوية إلى أفاتارات الصور مع الإيماءات وتعبيرات الوجه
إنشاء أفاتارات مخصصة (واقعية أو متحركة)
إنشاء أصوات مخصصة
أفضل الممارسات في استخدام الموجّهات
كن محددًا
كلما وصفت ما تريده بوضوح أكبر (النبرة، المظهر، الإيماءة، العاطفة)، استطاع الذكاء الاصطناعي مطابقة رؤيتك بشكل أفضل.
ابدأ بالهيكلية
استخدم بنية متسقة: ماذا، من، أين، كيف. ينطبق هذا على العناصر البصرية، ونبرة الصوت، واتجاه الحركة.
تضمين السياق والهدف
عرّف الذكاء الاصطناعي بالهدف: هل هو لعرض توضيحي للمنتج؟ إعلان اجتماعي؟ أم شرح تعليمي؟ فالسياق يساعد على تخصيص النتيجة.
استخدم لغة وصفية
استخدم صفات تعبّر عن العاطفة أو الأسلوب أو الوضوح (مثل: واثق، بسيط، عالي الحيوية، إيقاع هادئ).
كرّر التحسين والتطوير
لا تكتفِ بالمحاولة الأولى. يمكن أن تؤدي التعديلات البسيطة على الموجّه إلى نتائج أفضل بكثير في جميع أنواع الوسائط!
قد تختلف أفضل ممارسات كتابة البرومبتات قليلًا بحسب ما تريد إنشاؤه
استكشف الموارد أدناه للتعمق في كل نوع وتحقيق أقصى استفادة من الموجّهات التي تستخدمها!
الخطوة 5: أنشئ مشاهدك وصقلها في الاستوديو بالذكاء الاصطناعي
الآن بعد أن أصبح النص والأفاتار جاهزين، حان الوقت لإضفاء الحيوية على رسالتك في محرر AI Studio من HeyGen، حيث يمكنك بسهولة تخصيص كل جزء من الفيديو وتحسينه وصقله، دون الحاجة إلى أي خبرة في المونتاج!
- صمّم المشاهد الخاصة بك خلال دقائق باستخدام مجموعة العلامة التجارية أو القوالب التي أعددتها في الخطوة 1.
- عزّز رسالتك بنصوص أو عناصر مرئية على الشاشة، واضبط ظهورها واختفاءها باستخدام الرسوم المتحركة.
- تصفّح مكتبة الوسائط الجاهزة في HeyGen للحصول على مقاطع فيديو b-roll عالية الجودة وخالية من حقوق الملكية.
- استخدم انتقالات المشاهد المميزة لمنح الفيديو الخاص بك لمسة سلسة واحترافية.
- أضف وخصص التسميات التوضيحية لجعل مقاطع الفيديو الخاصة بك أكثر جاذبية وسهولة في الوصول.
- ترجم مقاطع الفيديو الخاصة بك للوصول إلى المتعلمين والزملاء والجماهير حول العالم
نصيحة احترافية
أنشئ واختبر بأسلوب A/B عدة إصدارات من مقاطع الفيديو الخاصة بك لتحسين الأداء، وتحقيق النتائج، وزيادة التحويلات.
أفضل الممارسات: ضبط النطق والعواطف والتنغيم
هل تحتاج أن يبدو صوت الأفاتار لديك مثاليًا؟ يوفّر لك HeyGen أدوات قوية لضبط التعليق الصوتي بدقة للحصول على أداء طبيعي ودقيق يبدو أقرب ما يكون إلى الواقع.
الميزة
الوظيفة
استخدمه لـ
أضف فواصل واضبط نطق كلمات محددة مباشرة في لوحة النص
حمّل أو سجّل مقطعاً صوتياً بالنبرة والإيقاع وطريقة النطق التي تريدها، ودَع أي أفاتار يقدّمه بصوته الخاص
شكّل العاطفة والنبرة في النص بضغطة زر
أضف مزيدًا من التنوع إلى صوتك المخصص عبر تحميل تسجيلات إضافية بنبرات عاطفية مختلفة، ثم اختر النبرة الأنسب لكل لحظة
استراتيجيات لتوسيع نطاق تأثيرك
سواء كنت تستهدف أسواقًا جديدة، أو تختبر ما يحقق أفضل النتائج، أو تخصّص المحتوى لفئات جماهيرية مختلفة، فإن هذه الممارسات المتقدمة والأدوات المرافقة لها ستساعدك على توسيع تأثيرك بدقة.
انطلق عالميًا مع الترجمة
تعرّف على كيفية ترجمة مقاطع الفيديو الخاصة بك ومواءمتها محليًا إلى أكثر من 175 لغة ولهجة، دون الحاجة إلى الدبلجة أو مؤديي الأصوات.
استخدم ميزة Brand Voice في HeyGen للحفاظ على الاتساق في مقاطع الفيديو المترجمة من خلال تخصيص كيفية التعامل مع كلمات معيّنة (مثل نطق أسماء العلامات التجارية، أو فرض ترجمة مصطلحات معيّنة أو منع ترجمتها).
يمكن لمستخدمي باقات Enterprise وTeam أيضًا إجراء تعديلات مباشرة على النصوص المترجمة باستخدام ميزة Proofread لدينا.
تبحث عن بعض الإلهام؟ اطّلع على كيفية استخدام Trivago لمنصة HeyGen لتهيئة الإعلانات التلفزيونية محليًا في 30 سوقًا في الوقت نفسه.
ادعم إدارة التغيير بمحتوى مرن وقابل للتحديث
التغيير مستمر، ومواد التعلم لديك تحتاج إلى مواكبته. سواء كنت تعيد تحديث وحدة دراسية كاملة أو تعدّل فيديو تدريبيًا واحدًا فقط، فإن إنتاج المحتوى التقليدي مع إعادة التصوير والمونتاج يمكن أن يحوّل حتى التحديث البسيط إلى عبء كبير.
مع HeyGen، يستغرق تحديث مقاطع الفيديو دقائق بدلًا من أيام. بدّل النصوص، وعدّل المحتوى المكتوب، وغيّر العناصر البصرية، وأنشئ إصدارات جديدة ببضع نقرات فقط. لا مزيد من عنق الزجاجة في الإنتاج، بل فيديو سريع ومرن يساعد المتعلمين لديك على التكيّف بالسرعة نفسها التي يتحرك بها مؤسستك. تعرّف أكثر على كيفية استخدام HeyGen لإدارة التغيير.
خصص على نطاق واسع
أضف لمسة شخصية إلى حملات البريد الإلكتروني، وجهود المبيعات، أو دعم العملاء باستخدام الفيديوهات المخصصة. من خلال استخدام عناصر ديناميكية، مثل اسم المشاهد أو تفاصيل مخصّصة لاهتماماته، يمكنك إنشاء تجربة فريدة وأكثر تفاعلاً لكل شخص.
أفاتار تفاعلي
سواء لأغراض المبيعات أو دعم العملاء أو التعليم، الأفاتارات التفاعلية تحوّل مقاطع الفيديو أحادية الاتجاه إلى محادثات تفاعلية ثنائية الاتجاه. إنها طريقة فعّالة لتعزيز التفاعل، وتخصيص التجارب، ودفع العملاء إلى اتخاذ الإجراء.
تبحث عن أفكار ملهمة؟ اطّلع على كيفية استخدام getitAI لزيادة مبيعات التجارة الإلكترونية من خلال تجارب تسوّق مباشرة وشخصية.
حالة استخدام رقم 1: الدورات التعليمية
سواء كنت تستهدف أسواقًا جديدة، أو تختبر ما يحقق أفضل النتائج، أو تخصّص المحتوى لفئات جماهيرية مختلفة، فإن هذه الممارسات المتقدمة والأدوات المرافقة لها ستساعدك على توسيع تأثيرك بدقة عالية.
قصص العملاء وأمثلة عملية
مدرِّسة Happy Cats عبر الإنترنت وسّعت إنشاء الدورات باستخدام الأفاتارات
Kung Fu Kendra خفّضت وقت إنتاج الفيديو ووصلت إلى جماهير عالمية
HeyGen Academy: دورة فيديو تطبيقية في استوديو الذكاء الاصطناعي
مثالي لـ
المعلّمون، المستشارون، المدربون، المتخصصون في مجال الصحة والعافية، تعليم المنتجات
أفضل الممارسات
قسّم المحتوى إلى أجزاء صغيرة يسهل استيعابها
اجعل كل درس قصيراً ومركّزاً، ويفضّل أن يكون بين 3 و7 دقائق، ليكون من الأسهل على جمهورك متابعته ومراجعته وتذكّره.
اجعل النص واضحًا وسلسًا يشبه أسلوب المحادثة
لا تكتفِ بالتعليم فقط —بل تواصل. استخدم لغة بسيطة يومية، وبسّط المصطلحات التقنية، واجعل الأفكار تنبض بالحياة من خلال القصص أو الأمثلة الواقعية.
كن مقصودًا في استخدام العناصر البصرية
استخدم مقدمي الأفاتار إلى جانب تسجيلات الشاشة والعروض التوضيحية أو الرسومات الداعمة لجعل المحتوى أكثر تفاعلية وأسهل في الفهم.
أضف تفاعلية بسيطة
شجّع التفاعل من خلال اختبارات سريعة للمعرفة، أو موجّهات للتأمل، أو تمارين بسيطة. حتى اختبار مكوّن من سؤال واحد يمكن أن يعزّز الاحتفاظ بالمعلومات.
حدّث المحتوى بسهولة مع نمو أعمالك
استخدم HeyGen لمراجعة المحتوى وتحديثه استنادًا إلى الملاحظات أو تحديثات المنتج، دون الحاجة إلى إعادة تصوير كل شيء من البداية.
أهم المزايا
- الرسوم المتحركة، أضف نصوصًا أو عناصر مرئية متحركة لإبراز الخطوات الأساسية، وتعزيز التعلم، والحفاظ على تفاعل المشاهدين.
- القوالب: سهّل عملية الإنشاء وحافظ على الاتساق. لا تنسَ أنه يمكنك تخصيص قوالب HeyGen الجاهزة بألوان علامتك التجارية!
- Generate Looks: استخدم موجّهات نصية لتكييف ملابس مُدرّس الأفاتار أو البيئة أو الوضعية بما يناسب الموضوع أو الجمهور
نصيحة احترافية
إذا كان فيديو الشرح الخاص بك يحتاج إلى عناصر بصرية إضافية مثل تسجيلات الشاشة، فتأكد من أنها متوافقة مع النص الذي كتبته. ابدأ بكتابة النص، ثم استخدم زر المعاينة لتشغيل الصوت أثناء تسجيل الشاشة بشكل متزامن مع التعليق الصوتي للحصول على أفضل توقيت.
حالة الاستخدام رقم 2: إعلانات الفيديو
قصص العملاء وأمثلة عملية
Ask The Agent عزز الثقة لزيادة العملاء المحتملين الجدد
فيديو بالذكاء الاصطناعي ساعد Crystal Ninja على إطلاق أنشطة التجزئة والتجارة الإلكترونية والتعليم والفعاليات
المؤلف جيسون فيلتس روّج لكتابه باستخدام مقاطع فيديو بالأفاتار
مثالي لـ
تسويق العلامات التجارية أو الشركات أو الخدمات
أفضل الممارسات
- اجعل مقاطع الفيديو قصيرة.استهدف مدة أقل من 60 ثانية للحفاظ على انتباه الجمهور وزيادة احتمالية مشاهدتهم للفيديو حتى النهاية.
- ابدأ بإبراز القيمة. شارك رسالتك الأساسية أو الفائدة التي تقدّمها مباشرة. لا تنتظر حتى النهاية لتوضيح ما الذي سيجنيه الجمهور.
- طابِق رسالتك مع هدفك.عدّل أسلوب الفيديو وطوله والدعوة إلى الإجراء بناءً على مكان عرضه، سواء كان Instagram Reel أو صفحة هبوط لموقع إلكتروني أو رسالة بريد إلكتروني للعميل.
- ضع الأجهزة المحمولة في المقام الأول.يشاهد معظم الأشخاص على هواتفهم، لذا اجعل الإطار ضيقًا، والإيقاع سريعًا، والعناصر البصرية سهلة المتابعة.
- اجعل تعديلاتك لافتة.استخدم حركات نصية بسيطة، ولقطات للمنتج، أو أمثلة من العملاء حتى لا يبدو الفيديو مسطحًا أو جامدًا.
- اختبر وطور أداءك بمرور الوقتجرّب نسخًا مختلفة من المقدمة، أو الرسالة، أو الدعوة لاتخاذ إجراء (CTA) لمعرفة ما الذي يحقق أكبر عدد من النقرات أو الاتصالات أو المبيعات، ثم ركّز أكثر على ما يحقق أفضل النتائج.
أهم الميزات
- إدراج المنتجات： أضف منتجات ملموسة إلى مقاطع الفيديو الخاصة بك بنقرة واحدة.
- إنشاء إطلالات: اجعل الأفاتار أكثر حيوية من خلال تغيير وضعيته أو محيطه أو ملابسه باستخدام موجّه نصي فقط.
نصيحة احترافية
إليك هيكل نص مجرّب وموثوق من منتج المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي جورج "GG" غوسلاند من Favoured:
- العنصر الجاذب – شيء بصري غير مألوف أو غير متوقع.
- المشكلة – ما التحديات التي يواجهها المشاهد لديك؟
- الحل – كيف يخفف المنتج أو الخدمة من تلك التحديات؟
- نقاط البيع الفريدة – أي «نقطة البيع الفريدة». اعرض الميزات التي تبرز عن غيرها!
- الدعوة إلى اتخاذ إجراء (CTA) – احرص دائمًا على منح المشاهدين خطوة تالية يقومون بها.
حالة استخدام رقم 3: فيديو مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي
قصص العملاء وأمثلة عملية
2 كيف وسّعت مدرّسة الفنون القتالية Kung Fu Kendra نطاق دوراتها من خلال الترويج متعدد اللغات على وسائل التواصل الاجتماعي
كيف عززت Reply.io حضور مديرها التنفيذي على TikTok باستخدام أفاتار HeyGen الخاص به
Favoured تزيد محتوى UGC بمقدار 6 مرات باستخدام HeyGen لتحقيق الكمية والجودة معًا
مثالي لـ
الأنشطة التجارية التي تعتمد على إثبات المصداقية الاجتماعية، بما في ذلك: الأنشطة التجارية المعتمدة على المنتجات (مثل العناية بالبشرة، الديكور، وغيرها)، والأنشطة التجارية المعتمدة على الخدمات (مثل العقارات، المدربين، المستشارين)، والأنشطة التجارية المتخصصة أو القائمة على الشغف (مثل علامات منتجات الحيوانات الأليفة، والشركات المهتمة بالاستدامة البيئية).
أفضل الممارسات
- اجذب المشاهدين بسرعة.اسعَ إلى لفت الانتباه في أول 1-2 ثانية من خلال الحركة، أو النص الواضح البارز، أو عنصر بصري جذاب.
- صمّم للفيديوهات التي تُشغَّل تلقائياً بدون صوت، واستخدم الترجمة النصية، والطبقات النصية، والسرد البصري لأن كثيراً من المستخدمين يشاهدون بدون صوت.
- اجعله قصيرًا.الأقل هو الأكثر. استهدف مدة أقل من 15-30 ثانية على TikTok أو Instagram Reels أو YouTube Shorts. اضبط سرعة النص باستخدام إعدادات الصوت المتقدمة.
- اضبط الإطار ليناسب الخلاصة.استخدم تنسيقات عمودية (9:16) أو مربعة حسب المنصة. تجنّب الوضع الأفقي ما لم تكن تنشر على YouTube.
- ابدأ بلحظة "آها". أبرز التحوّل أو الفائدة أو الأثر العاطفي في وقت مبكر، وليس فقط مزايا المنتج.
- اجعل المظهر طبيعيًا ومنسجمًا مع المنصّة.استخدم الصيحات الرائجة على المنصّة، وتعديلات الفيديو السريعة بأسلوب صانعي المحتوى، أو أفاتارات UGC للاندماج بسلاسة في الخلاصة.
أهم المزايا
- أفاتارات UGCتصفّح مئات الأفاتارات الجاهزة المُنشأة بالذكاء الاصطناعي بإحساس أصيل لصنّاع المحتوى.
- الترجمة النصية: تأكد من وصول رسالتك حتى عندما يكون الصوت مغلقًا.
نصيحة احترافية
إليك هيكل محتوى عالي الأداء يستخدمه أبرز صناع المحتوى على TikTok وReels وShorts:
- عناصر مرئية لافتة للنظر: ابدأ بنص بارز أو حركة أو عنصر بصري مفاجئ لإيقاف تمرير الشاشة
- لحظة يمكن الارتباط بها: عكس نقطة ألم حقيقية أو موقف من نوع «مررت بذلك من قبل» لبناء اتصال فوري
- التحول أو العائد: أظهر قيمة منتجك أثناء الاستخدام
- من منظور المُنشئ: استخدم تعليقًا صوتيًا أو نصًا على الشاشة للسرد بنبرة شخصية وأصيلة
- دعوة لاتخاذ إجراء بسيطة: اجعل الخطوة التالية واضحة! ("جرّب هذا" أو "شاهد المزيد" أو "زر الموقع الإلكتروني")
