تطبيق إنشاء فيديوهات مميزة بالذكاء الاصطناعي
حوّل فيديوهاتك الطويلة إلى عدة مقاطع مميزة بنقرة واحدة. ارفع اللقطات، واختر نمط العناوين وطريقة الإخراج، واحصل على مقاطع جاهزة للنشر على المنصات خلال دقائق. لا تحتاج إلى خبرة في المونتاج، ولا إلى تصفح ساعات من اللقطات.
مزايا الملخصات الفورية
إنشاء أبرز المقاطع بالذكاء الاصطناعي بنقرة واحدة
حمّل الفيديو الخاص بك بسحب الملف أو لصق رابط URL محدد في مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي، وستقوم ميزة Instant Highlights بمسح التسجيل بالكامل لاكتشاف أكثر اللحظات جاذبية تلقائياً. يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء عدة مقاطع مميزة من فيديو طويل واحد خلال دقائق، ليحل محل ساعات من البحث اليدوي والقص ضمن سير عمل URL to Video.
أنماط تسميات توضيحية مصممة لجذب الانتباه وإيقاف التمرير
كل مقطع مميز يحتاج إلى ترجمات تناسب المنصة والمحتوى. تتضمن ميزة Instant Highlights مكتبة من قوالب الترجمات المصممة، تتراوح بين خيارات أنيقة مثل Subtle Gray وSubtle Cyan وأنماط جريئة مثل Block Dark وRetro Gold، وكلها متاحة من خلال أداةمولّد الترجماتالمضمنة. اختر أسلوباً، وسيتم تصدير كل مقطع في الدفعة مع تطبيق هذا المظهر عليه.
التحكم في مدة المقطع وتنسيقه
اضبط مدة المقطع تلقائياً أو اختر طولاً مخصصاً يناسب منصتك. بدّل بين نسبة 9:16 العمودية لمقاطع Reels وTikTok، و16:9 الأفقية لـ YouTube، أو 1:1 المربعة لـ LinkedIn وFacebook باستخدام محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي. تحميل واحد يغطي كل الصيغ، دون الحاجة لتغيير المقاس أو إعادة التصدير.
ارتقِ بمقاطعك المميزة أكثر مع مجموعة HeyGen المدعومة بالذكاء الاصطناعي
تعليق صوتي متعدد اللغات على كل مقطع مميز
بمجرد إنشاء أبرز المقاطع لديك، يمكنك إقرانها مع AI Voice Cloning من HeyGen للتعليق الصوتي بأكثر من 175 لغة ومع AI Lip Sync دقيقة على مستوى الإطار. قم بمواءمة أفضل لحظاتك للجمهور العالمي دون إعادة التسجيل أو توظيف معلّقين صوتيين، لتحويل مقطع أبرز واحد إلى مكتبة محتوى متعددة اللغات.
تعليمات مخصصة للتحكم التحريري
اكتب إرشادات محددة في حقل التعليمات لتوضيح ما يجب على الذكاء الاصطناعي الاحتفاظ به، وما يجب تجاوزه، وكيفية عرض أبرز اللقطات.مولّد الريلزيستخدم مدخلاتك التحريرية لتحديد الأولوية للّحظات التي تتوافق مع نبرة علامتك التجارية، وتوقعات جمهورك، أو موجز الحملة.
حالات الاستخدام
أبرز فعاليات التسويق
Filming an event is expensive. Getting the recap out quickly is harder. Upload the full recording and Instant Highlights generates marketing videos with platform-ready clips for email campaigns, landing pages, and social channels in minutes.
أبرز محتوى الويبينار والبودكاست
Webinars and podcasts generate hours of content that audiences will not rewatch. Turn the best moments into highlight reels with captions and music, ready to drive registrations and grow your subscriber base across every channel.
الاتصالات المؤسسية والاجتماعات العامة للشركة
Executives record all-hands meetings that employees skip. Extract the key announcements and updates with an AI Spokesperson overlay, delivering the highlights that matter in a format teams will watch and share.
مقاطع قصيرة وريلز لوسائل التواصل الاجتماعي
Manually cutting content for each social platform kills your publishing cadence. Generate vertical highlights for YouTube Shorts and TikTok video formats directly from your upload with captions and branding already applied.
عروض المنتجات وشهادات العملاء
Long demo recordings bury the best moments. Upload the full session and the AI surfaces the most compelling product features and customer quotes, exporting them as promo video clips with your AI Avatar Generator branding.
محتوى التدريب والتأهيل
Full-length training sessions lose learner attention. Break them into focused, digestible highlight clips with captions for accessibility using the training video workflow, ready to embed in any LMS or internal knowledge base.
كيف يعمل
انتقل من فيديو طويل إلى عدة مقاطع مميزة جاهزة للنشر على مختلف المنصات في أربع خطوات. ينشئ معظم المستخدمين أول المقاطع المميزة لهم في أقل من خمس دقائق.
حمّل الفيديو الخاص بك
اسحب وأسقط ملف الفيديو الخاص بك (MP4 أو MOV أو WEBM حتى 10GB) أو الصق رابطاً محدداً. تدعم ميزة Instant Highlights مقاطع فيديو مصدرية يصل طولها إلى ساعتين.
حدد المدة والصيغة
اختر مدة مقطع تلقائية أو حدّد طولاً مخصصاً. اختر نسبة 9:16 عمودي، أو 16:9 أفقي، أو 1:1 مربع وفقاً للمنصة المستهدفة.
اختر نمط التسمية التوضيحية وأضف التعليمات
تصفّح مكتبة أنماط العناوين الفرعية واختر الإعداد المسبق الذي يناسب علامتك التجارية. اكتب أي تعليمات مخصصة لتوجيه الذكاء الاصطناعي حول ما يجب إعطاؤه الأولوية أو تجاوزه.
أنشئ وانشر
ميزة Instant Highlights تفحص الفيديو الخاص بك وتقدّم لك عدة مقاطع مميزة جاهزة. يمكنك معاينتها، وتنزيلها، ومشاركتها على أي منصة.
الأسئلة الشائعة
ما الذي يميز ميزة Instant Highlights عن قص المقاطع يدويًا؟
التحرير اليدوي يعني مشاهدة التسجيل بالكامل، وتحديد الطوابع الزمنية، وقص كل مقطع، وتصدير مقطع واحد في كل مرة. ميزة Instant Highlights تفحص الفيديو كاملًا وتُنشئ عدة مقاطع جاهزة للنشر في مرة واحدة عبر سير عمل Clip Generator، مع تطبيق الترجمات ونسبة الأبعاد التي اخترتها على كل مقطع مسبقًا.
كيف يحدد الذكاء الاصطناعي اللحظات التي يجب إبرازها؟
يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل أنماط الكلام، والطاقة البصرية، وتغيّر المشاهد، وإشارات تفاعل الجمهور عبر التسجيل الخاص بك. يحدد المقاطع الأكثر احتمالًا لجذب الانتباه على منصات التواصل الاجتماعي ويجمعها في مقاطع مستقلة باستخدام محرك إبراز الفيديو . يمكنك ضبط ما يعطيه الأولوية عن طريق كتابة تعليمات مثل "ركّز على عرض المنتج" أو "تجاوز فقرة الأسئلة والأجوبة".
هل يمكنني التحكّم في طول كل مقطع مميز وتنسيقه؟
عيّن مدة المقطع على تلقائي ليختار الذكاء الاصطناعي الطول الأنسب لكل لحظة، أو حدّد مدة ثابتة للحفاظ على اتساق جميع المقاطع. يبدّل زر تنسيق الإخراج بين 9:16 عمودي لـ Reels وTikTok، و16:9 أفقي لـ YouTube، و1:1 مربع لـ LinkedIn وFacebook. غيّر أيًا من الإعدادين وأعد الإنشاء دون الحاجة إلى إعادة الرفع.
ما أنماط العناوين المتاحة، وهل يمكنني معاينتها قبل الإنشاء؟
تتضمن ميزة Instant Highlights مكتبة قابلة للتمرير من قوالب الترجمة النصية، تتراوح من الأنماط البسيطة مثل Subtle Gray إلى التصاميم اللافتة مثل Block Dark وRacing وRetro Gold. يعرض كل قالب معاينة لنص نموذجي حتى تتمكن من رؤية الشكل قبل الإنشاء، والنمط الذي تختاره مع إضافة ترجمات إلى الفيديو يُطبَّق بشكل متسق على كل مقطع في الدفعة.
هل يصلح هذا لتسجيل مباريات الرياضة وملفات أبرز اللقطات؟
حمّل تسجيل مباراة كامل وسيقوم الذكاء الاصطناعي باكتشاف اللحظات عالية الحماس، بما في ذلك الأهداف، واللقطات الكبيرة، والاحتفالات، وتغيّر زخم المباراة. استخدم حقل التعليمات لتحديد اسم لاعب أو رقم القميص، وسيمنح الذكاء الاصطناعي تلك اللحظات وزناً أعلى. صدّر الفيديو بنسبة 9:16 عمودي لاستخدامه في Reels وTikTok حيث تحقّق أبرز اللقطات الرياضية أعلى مستويات التفاعل.
هل يمكنني تحويل مقطع أبرز اللحظات الواحد إلى عدة لغات لجمهور عالمي؟
يمكن تعريب كل مقطع يتم إنشاؤه بواسطة AI Video Translator باستخدام AI Dubbing بأكثر من 175 لغة. يتم استنساخ التعليق الصوتي إلى اللغة المستهدفة مع مزامنة حركة الشفاه، بحيث تتحول مجموعة واحدة من المقاطع البارزة إلى مكتبة محتوى متعددة اللغات دون إعادة التسجيل أو توظيف مترجمين.
كيف تقارن ميزة Instant Highlights مع أدوات مثل OpusClip أو VEED؟
تقوم معظم أدوات إنشاء المقاطع البارزة بقص مقاطع خام مع تسميات توضيحية أساسية ودون أي تحكم في الصوت. يضيف Instant Highlights مكتبة كاملة لأنماط التسميات التوضيحية وتعليمات بلغة طبيعية لتوجيه العمل التحريري. بعد ذلك، يمكنك إقران النتيجة بتعليق صوتي متعدد اللغات، ومزامنة الشفاه، ومولّد نصوص الفيديوإلى جانب أدوات الأفاتار من منصة HeyGen الأوسع.
هل ترى فرق التسويق نتائج ملموسة من إعادة توظيف المحتوى بهذه الطريقة؟
أفادت شركة Attention Grabbing Media بأنها حققت سرعة أكبر بمقدار 3 مرات في إنشاء المحتوى عبر حملاتها باستخدام أدوات الفيديو من HeyGen. تحويل كل ندوة عبر الويب وكل فعالية وكل تسجيل طويل إلى مجموعة من المقاطع الجاهزة للنشر على المنصات يضاعف هذه السرعة من خلال التخلص من عنق الزجاجة في تحرير كل مقطع على حدة.
ما أنواع الملفات التي يمكنني رفعها، وهل هناك حد للحجم؟
تدعم أداة Instant Highlights ملفات MP4 وMOV وWEBM حتى حجم 10GB. يمكنك أيضًا لصق رابط فيديو مباشر بدلًا من رفع ملف. تعالج الأداة مقاطع الفيديو المصدرية حتى مدة ساعتين، لذلك يمكن استخدامها مع ندوة عبر الويب مدتها 30 دقيقة أو جلسة تدريبية مدتها 90 دقيقة دون الحاجة إلى قص الفيديو الأصلي أولًا.
هل ميزة الملخصات الفورية مجانية الاستخدام؟
تقدّم HeyGen خطة مجانية تتضمن الوصول إلى ميزة Instant Highlights. يمكنك رفع فيديو، إنشاء أبرز اللقطات، وتجربة سير العمل الكامل بما في ذلك أنماط الترجمة النصية، وخيارات التنسيق، والتعليمات قبل الالتزام بخطة مدفوعة. تبدأ خطط المبدعين من 24$/الشهر مع حدود استخدام أعلى وتصدير خالٍ من العلامة المائية.
