تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لكل سير عمل فيديو
تمنحك HeyGen Apps وصولاً فورياً إلى أدوات متخصصة لإنشاء فيديو بالذكاء الاصطناعي. أنشئ مقاطع من النص، وحسّن الجودة إلى 4K، وأنشئ إعلانات UGC، واستبدل الوجوه، واستخرج أبرز اللحظات، وغير ذلك الكثير. تعمل كل تطبيق مباشرة في متصفحك دون الحاجة إلى تثبيت أي برنامج.
Seedance 2.0
أنشئ فيديو سينمائيًا بالذكاء الاصطناعي مع Seedance 2.0. لقطات B-roll ولقطات الأفاتار وفيديوهات مكتملة من موجّه واحد. لا حاجة إلى فريق تصوير.
أهم ميزات الفيديو بالذكاء الاصطناعي
حوّل مقاطع الفيديو الطويلة إلى مقاطع بارزة قابلة للمشاركة. يستخرج الذكاء الاصطناعي تلقائياً اللحظات الأكثر تأثيراً.
أداة تحسين دقة الفيديو بالذكاء الاصطناعي
حسّن أي فيديو إلى دقة 4K باستخدام ذكاء اصطناعي قائم على النشر الانتشاري. أزل الضوضاء، وحسّن الحدة، وزِد معدل الإطارات حتى 120 إطاراً في الثانية.
وضع المنتج
أنشئ إعلانات فيديو لوضع المنتجات انطلاقاً من صورة واحدة فقط. مشاهد واقعية مُنشأة بالذكاء الاصطناعي، دون الحاجة إلى استوديو.
منشئ فيديو UGC
أنشئ إعلانات فيديو بأسلوب محتوى من إنشاء المستخدمين (UGC) باستخدام أكثر من 1,100 أفاتار لمنشئي المحتوى. وسّع إنتاج المواد الإعلانية دون الحاجة إلى توظيف مؤثرين.
منشئ الفيديوهات الدفعي
أنشئ مئات مقاطع الفيديو المخصّصة دفعة واحدة من ملف CSV. وسّع نطاق التواصل والإعداد في دقائق.
بودكاست فيديو بالذكاء الاصطناعي
أنشئ بودكاست فيديو بالذكاء الاصطناعي بمقدّمَين من أي موضوع، دون الحاجة إلى معدات تسجيل أو جدولة أو تحرير.
استبدال الوجه بالذكاء الاصطناعي
حوّل أيًا من أكثر من 1,000 أفاتار إلى نسختك الخاصة عبر استبدال الوجه بوجهك. أنشئ محتوى فيديو مخصصًا في دقائق.
مولّد الصور بالذكاء الاصطناعي
أنشئ صوراً مخصصة لمشاريع الفيديو الخاصة بك من موجّهات نصية، بما في ذلك الخلفيات ولقطات المنتجات والمشاهد البصرية.
الأسئلة الشائعة
ما هي تطبيقات HeyGen؟
تطبيقات HeyGen هي أدوات متخصصة لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي تعمل مباشرة في متصفحك. يتولى كل تطبيق مهمة محددة مثل تحسين دقة الفيديو إلى 4K، إنشاء إعلانات UGC، إنشاء مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي، أو استخراج أبرز اللقطات من التسجيلات الطويلة. لا حاجة لتثبيت أي برنامج أو امتلاك خبرة في المونتاج.
هل تطبيقات HeyGen مجانية الاستخدام؟
تقدّم HeyGen خطة مجانية دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان، تتيح لك استكشاف التطبيقات وإنشاء الفيديوهات. أما الخطط المدفوعة التي تبدأ من 24$ شهرياً، فتوفر مزايا إضافية مثل أطوال فيديو أطول، واستنساخ الصوت، وجودة تصدير أعلى.
هل أحتاج إلى خبرة في تحرير الفيديو؟
لا. كل تطبيق مصمم للاعتماد على مدخلات بسيطة مثل موجّهات نصية، أو تحميل الصور، أو تحميل الملفات. يتولى الذكاء الاصطناعي عملية الإنتاج، والمعالجة، والتنسيق تلقائياً. معظم المستخدمين يحققون نتائج احترافية من المحاولة الأولى.
هل يمكنني استخدام عدة تطبيقات معًا؟
نعم. تعمل جميع تطبيقات HeyGen ضمن المنصة نفسها. يمكنك إنشاء مقطع فيديو، وترقيته إلى دقة 4K، وإضافة تخصيص عبر استبدال الوجه، وترجمته إلى أكثر من 175 لغة، واستخراج أبرز المقاطع لوسائل التواصل الاجتماعي، وكل ذلك دون مغادرة HeyGen.
ما هي الصيغ والدقّات التي تدعمها التطبيقات؟
تصدّر معظم التطبيقات بصيغة MP4 بدقة HD أو 4K. يمكنك اختيار نسب أبعاد محسّنة لـ YouTube وTikTok وInstagram وLinkedIn وغيرها من المنصات. بعض التطبيقات مثل AI Video Upscaler تدعم صيغ إدخال تشمل MP4 وMOV وWEBM.
كيف تقارن تطبيقات HeyGen بأدوات الفيديو المستقلة؟
تتطلّب الأدوات المستقلة تنزيل برامج، وتعلّم واجهات مختلفة، ونقل الملفات يدويًا بين التطبيقات. أما تطبيقات HeyGen فهي مدمجة في منصة واحدة، بحيث تكون المقاطع التي تنشئها، واللقطات المحسّنة، ومقاطع الفيديو المترجمة، وملخصات الفيديو كلها في مساحة عمل واحدة.
هل يمكنني ترجمة مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها باستخدام HeyGen Apps؟
نعم. يمكن ترجمة أي فيديو يتم إنتاجه باستخدام تطبيقات HeyGen إلى أكثر من 175 لغة مع استنساخ صوت طبيعي ومزامنة شفاه دقيقة. ينطبق ذلك على المقاطع المُنشأة بالذكاء الاصطناعي، وإعلانات UGC، وفيديوهات البودكاست، وأي محتوى آخر يتم إنشاؤه على المنصة.
ما المدة التي أحتاجها لإنشاء فيديو؟
تنتج معظم التطبيقات مقاطع فيديو جاهزة في أقل من خمس دقائق. يتم إنشاء الفيديو من النص، واستخراج أبرز المقاطع، واستبدال الوجوه، وإنشاء الفيديوهات على دفعات خلال دقائق فقط، بدلاً من الساعات أو الأيام التي تتطلبها أساليب إنتاج الفيديو التقليدية.
