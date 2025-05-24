الشركات في مجال برمجيات B2B SaaS تواجه صعوبة في تفعيل المستخدمين وتحويل فترات التجربة إلى عملاء مدفوعين من دون دعم يدوي للمنتج. الأساليب الحالية إمّا مكلفة جدًا بسبب عدد الموظفين، أو سلبية مثل الشات بوت، أو ثابتة وغير تفاعلية مثل فيديوهات المنتج. وبسبب هذا الإحباط، أراد الرئيس التنفيذي والمؤسس رومان غويغلين ابتكار حل يقدّم فعالية العرض التوضيحي الشخصي نفسها ولكن بطريقة مؤتمتة.Pyne، أول منصة لعرض المنتج الرقمي من داخل المنتج نفسه.

تساعد Pyne شركات الـB2B SaaS على تحقيق تفاعل أعلى بمقدار 10 مرات مع محتوى تدريب العملاء على المنتج، مما يؤدي إلى زيادات غير مسبوقة في معدلات التفعيل، وتسريع الوصول إلى القيمة، وزيادة الإيرادات الذاتية الخدمة. ولتحقيق ذلك، تستخدم Pyne واجهة HeyGen البرمجية (API) لإنشاء وكلاء عروض توضيحية بالذكاء الاصطناعي يوجّهون المستخدمين داخل المنتجات ويتيحون لهم اختيار رحلة الإعداد التي تناسبهم.

قال رومان: "الأساليب الحالية لجذب تفاعل المستخدمين في منتجات الـ SaaS لا تعمل كما يجب. مهما كنت تفعل، سواء كانت جولات تقليدية داخل المنتج أو فيديوهات تعليمية، فإن الناس يضغطون بعيدًا ولا يكملونها. بمساعدة HeyGen، تحقّق العروض التوضيحية التي يبنيها عملاؤنا معدل إكمال أعلى بمقدار 10 مرات مقارنة بأدوات الإعداد (onboarding) الأخرى المشابهة."

ابتكار أكثر مسار إنساني لاعتماد المنتجات الرقمية

عادةً ما يستخدم عملاء Pyne نهج نمو قائم على المنتج (PLG) لاكتساب عملاء جدد أو توسيع قاعدة عملائهم الحالية. وقال رومان: "توسيع نطاق مرافقة العملاء دون زيادة التكاليف مهم بشكل خاص للشركات ذات طموحات النمو العالية والمنتجات المعقّدة، حيث يحتاج المستخدمون إلى فهم القصة وراء المنتج وكيفية استخدامه. عملاؤنا يدربون أفاتارات Pyne على أكثر كتيّبات المبيعات ونجاح العملاء استخدامًا لتحقيق ذلك بالضبط".

قال رومان: "العروض التوضيحية التقليدية للمنتجات وتجارب الإعداد الأولى للمستخدمين تعتمد على الأدلة المكتوبة، لكن سنوات من الخبرة مع هذه الأدوات تُظهر أنها لا تنجح في جذب تفاعل الناس. نعرف من خلال النماذج السلوكية أن البشر ينتبهون أكثر عندما يستمعون إلى بشر مثلهم". وأضاف: "نحن نؤمن بأن الإعداد الجيد للمستخدمين وتفعيلهم يحدث عندما يكون هناك لمسة بشرية. بهذه الطريقة تُنشئ رابطًا وولاءً حقيقيًا مع مستخدميك وعملائك".

إحدى المشكلات هي أن جزءًا كبيرًا من تثقيف المستخدم حول المنتج يحدث خارج المنتج نفسه. Pyne ينقل هذا التثقيف ليحدث داخل المنتج من خلال الفيديو. المشكلة هي أن تحديث محتوى الفيديو يستغرق وقتًا طويلًا.

قال رومان: "تسجيل فيديوهات المنتج بشكل فردي يتطلّب جهداً كبيراً بشكل غير عملي. نحن نعرف أنها تعمل جيداً وتزيد التحويلات، لكن إنتاج هذه الفيديوهات وتحديثها عندما تتغير الأمور يمثل عبئاً ثقيلاً، خاصة إذا كنت تريد أن تكون مرناً وسريعاً في تحديث المحتوى."

مع Pyne، يمكن للمستخدمين استكشاف المنتج كما لو أن أفضل خبير منتج يجلس بجانبهم. يتيح للشركات تبسيط تجارب المنتجات المعقّدة، وإعداد كل مستخدم بطريقة شخصية، وتوسيع عمليات الإعداد والتفعيل على نطاق واسع. ولكن لتقديم لمسة بشرية حقيقية، احتاجت Pyne إلى أفاتارات تحاكي الواقع بأكبر قدر ممكن.

اختيار منصة فيديو بالذكاء الاصطناعي مع واجهة برمجة تطبيقات (API)

عند البحث عن حل للأفاتار لميزة وكيل العرض التوضيحي المُنشأ بالذكاء الاصطناعي، قامت Pyne باستكشاف Synthesia وشركات أخرى. اختبر Roman الأفاتارات التي تعمل بأفضل شكل واستبعد تلك التي لا تملك واجهة برمجة تطبيقات (API).

قال رومان: "نريد لعملائنا أن يكونوا قادرين على تحديث عروضهم التوضيحية فورًا من خلال منصتنا. ولتحقيق ذلك، يجب أن تكون التجربة سلسة تمامًا، لذلك احتجنا إلى تزويدهم بواجهة برمجة تطبيقات (API). تكمن قيمة واجهة برمجة التطبيقات في أنها تضمن وجود أقل قدر ممكن من الاحتكاك بين تفعيل حالة الاستخدام التي يريدها العميل — وهي تجربة تحسين تدفقات الإعداد الأولي والتفعيل — وبين منصتنا. لهذا السبب اخترنا HeyGen."

واجهة برمجة تطبيقات HeyGen تدمج فيديوهات الأفاتار، والأفاتارات التفاعلية، وخيارات الترجمة والتوطين بسلاسة في أي تجربة رقمية. تستخدمها Pyne في مزايا المنتج التي تتيح للمستخدمين تعديل النصوص لتحديث العروض التوضيحية خلال ثوانٍ، وترجمة مسارات التدفق إلى لغات مختلفة، ورفع الأفاتار مرة واحدة لاستخدامه في كل الفيديوهات المستقبلية. لا حاجة لإعادة التصوير أو فرق إنتاج.

اختارت Pyne أيضًا HeyGen لأنه يقدّم أعلى جودة من الأفاتارات الواقعية في السوق، وكان ببساطة الأسهل في الاستخدام.

قال رومان: "عملاؤنا يدخلون إلى المنتج ويرون الأفاتارات بالذكاء الاصطناعي ويقولون: واو، هذا مختلف تمامًا، وأنا أستمتع حقًا بمشاهدته. أصبح لدى المستخدم النهائي الآن قدرة أعلى على التركيز ويمكنه استيعاب المزيد من المعلومات بسرعة."

تنشيط المستخدمين عبر دورة حياة العميل

من خلال منصة Pyne المدعومة بـ HeyGen، يمكن للشركات تعزيز تبنّي المنتج، وزيادة التحويلات، ورفع تفاعل قاعدة مستخدميها، بما في ذلك:

تسريع عملية الإعداد للمستخدمين وتحقيق قيمة أسرع بمعدل 4 مرات

زيادة التفاعل بمعدل 10 أضعاف مقارنة بالجولات التقليدية داخل المنتج

تحسين معدلات التحويل بما يصل إلى 2.3x

الاحتفاظ بالمستخدمين بشكل أفضل بمقدار 3 مرات