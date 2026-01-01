أنشئ أفاتارك مجاناً
ترجمة الفيديوالترجمة والتوطينالمؤسسات

كيف علّمت HeyGen منصة Rosetta Stone الترجمة باستخدام فيديو بالذكاء الاصطناعي

القطاع:المؤسسات
القسم:التوطين
الموقع:🌍 هاريسونبيرغ، فيرجينيا
+13٪نسبة النقر إلى الظهور (CTR)
5Xالعائد على الإنفاق الإعلاني (ROAS)
-75%وقت/تكلفة الإنتاج
تأسست Rosetta Stone عام 1992، وتستخدم تقنيات سحابية لمساعدة جميع المتعلمين على القراءة والكتابة والتحدث بأكثر من 30 لغة. ولتوطين الإعلانات، استخدمت Rosetta Stone تقنية ترجمة الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen لترجمة المواد الإعلانية إلى الإسبانية والفرنسية والألمانية والإيطالية.

باستخدام HeyGen، تمكّنوا من توسيع الإعلانات المدفوعة إلى أسواق إضافية بتكلفة فعّالة وتحقيق معدلات تفاعل وتحويل أعلى:

  • انخفاض وقت الإنتاج وتكاليفه بنسبة 75% مقارنة بالترجمة اليدوية
  • زيادة بنسبة 13% في معدل النقر للنسخ المترجمة محلياً
  • زيادة بنسبة 9% في معدل تحويل المبيعات من المشاهدين غير الناطقين بالإنجليزية
  • زيادة بمقدار 5 مرات في عائد الإنفاق الإعلاني (ROAS) عبر الأسواق الإسبانية والفرنسية والألمانية

