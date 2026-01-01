عند إجراء الأبحاث والتنبؤ بدقة بكيفية تفاعل الأدوية الجديدة داخل جسم الإنسان، تلعب الأدوات دورًا محوريًا في تقليل الجداول الزمنية ومعدلات الفشل. وهنا يأتي دور برامج المحاكاة الدوائية، التي تدعم اكتشاف الأدوية، وأبحاث التطوير، وتقديم الملفات للجهات التنظيمية.

تحدّثنا مع شركة تقدّم مجموعة من البرمجيات المعتمدة على المحاكاة، تُستخدم للتنبؤ بكيفية تصرّف الأدوية داخل الجسم ولتدريب المتخصصين في الرعاية الصحية. ومع تنبؤات أكثر دقة، يمكن للباحثين التركيز على تطوير علاجات أكثر أمانًا وفعالية، وتبسيط عملية كانت تقليديًا مكلفة ومحفوفة بعدم اليقين. تركز فرق عملهم على إنشاء موارد لا تكتفي بالتثقيف فحسب، بل تمكّن المستخدمين أيضًا من إتقان بروتوكولات التجارب السريرية وأفضل الممارسات.

بمساعدة HeyGen، تمكّن فريق إنتاج برمجيات المحاكاة من خفض وقت تسليم الفيديو إلى النصف، مما حسّن بشكل كبير فيديوهات الاستشارات والتدريب. لعبت HeyGen دورًا محوريًا في تمكين الفريق من دفع حدود تكنولوجيا وأبحاث إنقاذ الحياة، مما سرّع في نهاية المطاف تطوير الأدوية وساهم في اكتشاف علاجات رائدة.

التحدي

التحدي الذي واجهَه فريق الإنتاج لديهم كان ارتفاع التكلفة والوقت الكبير المطلوب في عمليات إنتاج الفيديو التقليدية.

يقوم الفريق بإنتاج وحدات تدريبية بأسلوب المحاكاة لصناعة الرعاية الصحية. تتضمن كل وحدة من 50 إلى 100 فيديو، وتتطلب ما يصل إلى أسبوعين لكل وحدة لاختيار المواقع، وتوظيف فريق إنتاج، وإدارة عملية التصوير والمونتاج.

قبل العمل مع HeyGen، واجه فريق الإنتاج اختناقات تستغرق وقتًا طويلًا في عمليات التصوير والمونتاج، مثل نطق المصطلحات الطبية المعقدة وأسماء الأدوية بشكل غير صحيح، مما كان يؤدي غالبًا إلى إنفاق مزيد من الوقت والمال لإعادة تصوير فيديوهات الوحدات التدريبية. بالإضافة إلى ذلك، واجه فريقه موقفًا لا يمكن كسبه عند ترجمة المحتوى لعملائهم الدوليين: إما مضاعفة الميزانية لاستخدام خاصية دبلجة لغوية لا تحاكي أداء الممثلين بدقة، أو إضافة خمسة أسابيع أخرى من التصوير لإعادة الإنتاج بلغة مختلفة.

لمعالجة هذا الإجراء المطوّل ومرتفع التكلفة، لجؤوا إلى HeyGen.

الحل

باستخدام الأفاتارات الواقعية من HeyGen، لم يَعُد فريق الإنتاج مضطرًا لإعادة تصوير الوحدات التدريبية بشكل مستمر. بدلًا من ذلك، أنشأ الفريق تكاملًا جديدًا في سير العمل بين واجهة HeyGen البرمجية (API) وأداة المحتوى الخاصة بهم، مما يتيح للمستخدمين إدراج أفاتارات واقعية في وحدات الفيديو الخاصة بهم.

على سبيل المثال، بدلاً من مواجهة صعوبة في توظيف ممثلين لديهم خلفية طبية، يمكنهم إنشاء نصوص للأفاتار في HeyGen لضمان النطق الدقيق للمصطلحات الطبية المعقدة وأسماء الأدوية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم تبديل اللغات خلال دقائق باستخدام ميزة تحويل النص إلى كلام في HeyGen، والتي تمكّن الشركات من تعريب الفيديوهات إلى أكثر من 175 لغة ولهجة.

في السابق، كان فريق الإنتاج يحتاج إلى خمسة أسابيع لإكمال عملية التسجيل للغات المختلفة. باستخدام HeyGen، أصبح هذا العمل مبسّطًا ليستغرق فقط يوم واحد.

النتائج

بعد استخدام HeyGen لمدة ثلاثة أشهر فقط، شهد فريق الإنتاج لديهم انخفاضات كبيرة في تكاليف الإنتاج وتحسينات ملحوظة في الكفاءة.

لقد خفّضوا زمن تسليم الفيديو بنسبة 50% — من 12 أسبوعًا إلى 6 أسابيع — من خلال إلغاء الحاجة إلى إعادة التصوير، أو تجميع مقاطع الفيديو، أو إضافة مؤثرات إضافية لمواءمة اللغات. هذه الكفاءة تتيح لفريقهم تنفيذ عدد أكبر من المشاريع وتوسيع قاعدة عملائهم دون الحاجة إلى التوسع في الفريق.

الآن يمكن لفريقهم إسناد احتياجات إنتاج الاستوديو إلى HeyGen، مما يمكّن الفريق من خفض تكاليف استوديو الإنتاج بنسبة 80%.

«إذا كنت تبحث عن خفض التكاليف وتسريع تطوير المحتوى، فإن HeyGen هو الحل المناسب لك. مع تطوّر البرنامج وتقدّمه، تصبح الأفاتارات أكثر واقعية. جرّبنا المنافسين، لكن الأفاتارات التي استخدموها لم تكن بنفس الحيوية ولم تقدّم الأداء الذي نراه الآن مع HeyGen. مع HeyGen، من الصعب أن تميّز أنه أفاتار، وعمَلاؤنا ما زالوا يشعرون أنهم يحصلون على نفس القيمة.»

مدير التسليم التقني في Simulations Software