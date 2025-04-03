Phát thanh viên AI cho Bản tin Chất lượng Phát sóng

Tạo các phân đoạn tin tức chuyên nghiệp, cảnh báo và phát sóng đa ngôn ngữ với phát thanh viên AI của HeyGen. Sản xuất video sẵn sàng cho studio từ kịch bản, bài viết, hoặc URL với các phát thanh viên giống như thật, đồng bộ môi hoàn hảo, và hình ảnh an toàn cho phát sóng — tất cả mà không cần đoàn làm phim.

-Video đã tạo
-Avatar đã tạo
-Video đã dịch
Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

Phòng tin tức và các đài truyền hình địa phương

Phòng tin tức và các đài truyền hình địa phương

Nạp thời gian phát sóng, sản xuất các bản tin hàng giờ, hoặc phát hành các phân đoạn địa phương hóa mà không cần thêm nhân viên trực tiếp. Sử dụng các người dẫn chương trình cho các phân đoạn có thể lặp lại và mở rộng phạm vi đưa tin.

Truyền thông doanh nghiệp và nội bộ

Truyền thông doanh nghiệp và nội bộ

Cung cấp các bản cập nhật điều hành nhất quán, thông báo lợi nhuận, hoặc tóm tắt đào tạo với một người dẫn chương trình có thương hiệu và thời gian biểu chính xác.

Đội ngũ quan hệ công chúng, thương hiệu và tiếp thị

Đội ngũ quan hệ công chúng, thương hiệu và tiếp thị

Xuất bản các bản thông tin sản phẩm kịp thời, tóm tắt sự kiện, và tuyên bố trong các tình huống khẩn cấp với cách thức truyền đạt chuyên nghiệp và thông điệp đã được phê duyệt.

Kênh giáo dục và giải thích

Kênh giáo dục và giải thích

Chuyển đổi bài học, thông tin sơ lược và tóm tắt nghiên cứu thành các video tin tức có lời bình giúp tăng cường hiểu biết và khả năng ghi nhớ.

Đoạn clip xã hội và việc phát hành rộng rãi

Đoạn clip xã hội và việc phát hành rộng rãi

Sản xuất các đoạn clip tin tức ngắn và nội dung dọc được tối ưu hóa cho các bảng tin mạng xã hội và mạng lưới nhà xuất bản để mở rộng tầm ảnh hưởng một cách nhanh chóng.

Tại sao HeyGen là AI dẫn chương trình tin tức tốt nhất

HeyGen kết hợp việc tạo avatar chân thực, quy trình chuyển đổi kịch bản thành video nhanh chóng, và khả năng địa phương hóa đẳng cấp doanh nghiệp để cung cấp nội dung tin tức đáng tin cậy với quy mô lớn. Xuất bản các cập nhật tin tức khẩn cấp, các ấn phẩm khu vực, và các chương trình định kỳ với giọng điệu nhất quán, thương hiệu, và tuân thủ pháp luật.

Sản xuất liên tục 24/7 có khả năng mở rộng

Tạo ra sự phủ sóng liên tục và các phân đoạn theo yêu cầu mà không gặp rào cản về nhân sự. Người dẫn chương trình HeyGen không bao giờ mệt mỏi và có thể thực hiện các quy trình làm việc tin tức theo lịch trình, thời gian thực và luôn mới mẻ sử dụng nội dung được tạo ra bởi AI.

Chất lượng thực tế và kiểm soát mức độ phát sóng

Chọn từ các người dẫn chương trình chất lượng studio, điều chỉnh cử chỉ và chỉnh sửa cách thức truyền đạt. Khả năng đồng bộ môi, biểu cảm khuôn mặt tỉ mỉ và kiểm soát thời gian của chúng tôi tạo nên những người dẫn chương trình trên màn hình đáng tin cậy.

Phạm vi toàn cầu với sự địa phương hóa thông minh

Dịch kịch bản, tổng hợp giọng đọc tự nhiên, và bảo toàn thời gian cho phụ đề và đồng bộ môi sao cho tin tức của bạn được truyền đạt một cách tự nhiên qua các ngôn ngữ và khu vực sử dụng công nghệ AI.

Người dẫn chương trình AI sẵn sàng cho phòng thu

Tạo ra những hình đại diện người dẫn chương trình giống như thật với các lựa chọn về ngoại hình, trang phục và phông nền trên trường quay. Sử dụng các mẫu tin tức có sẵn hoặc tùy chỉnh một người dẫn chương trình độc đáo phù hợp với thương hiệu của bạn.

hình ảnh thành video

Quy trình phát sóng kịch bản

Dán một bài báo, tải lên một kịch bản, hoặc cung cấp một URL. HeyGen chuyển đổi văn bản thành một kịch bản có thời gian, ghép nối B-roll, chèn các bảng phụ đề dưới cùng, và sản xuất một phân đoạn video người dẫn tin tức AI hoàn chỉnh sẵn sàng để xuất.

Một chiếc điện thoại thông minh hiển thị giao diện ứng dụng TikTok màu tối trên nền sáng rực rỡ của ánh đèn neon màu hồng và xanh dương.

Đồng bộ hoàn hảo giữa động tác môi và cử chỉ

Mô hình của chúng tôi điều chỉnh chuyển động miệng phù hợp với lời nói và áp dụng cử chỉ tự nhiên để nhấn mạnh. Các cảnh nhiều avatar cho phép các phát thanh viên phỏng vấn lẫn nhau hoặc dẫn dắt các phần thảo luận nhóm.

Nhân bản giọng nói

Xuất khẩu chất lượng cao cho mọi nền tảng

Xuất file MP4, phụ đề SRT, dấu chương, và đoạn clip sẵn sàng cho mạng xã hội. Tạo gói phù hợp cho TV, nhúng web, hoặc tin tức dạng dọc để phân phối trên mạng xã hội.

chuyển đổi hình ảnh đồ họa chuyển động thành video

Cách nó hoạt động

Cách sử dụng Trình tạo Người dẫn tin AI

Hãy làm cho video bản tin của bạn trở nên sống động với Trình tạo Người dẫn chương trình Tin tức AI của HeyGen trong bốn bước đơn giản.

Bước 1

Nhập nội dung của bạn

Dán một đoạn mã, tải lên một bài viết, hoặc cung cấp một URL. Thêm các thông tin meta tùy chọn: nguồn, khu vực, và ngôn ngữ đích cho nội dung được tạo ra bởi AI của bạn.

Bước 2

Chọn điểm neo & phong cách

Chọn một người dẫn chương trình phòng thu hoặc tạo một hình đại diện tùy chỉnh với trình tạo người dẫn tin tức AI. Lựa chọn giọng điệu, khung hình máy quay, và mẫu (tin khẩn, bản tin tại bàn, báo cáo ngoại trường).

Bước 3

Cục bộ hóa và tinh chỉnh

Dịch, chọn các tùy chọn giọng nói, và chỉnh sửa cử chỉ hoặc bản sao phần dưới cùng. Xem trước bản nháp và yêu cầu chỉnh sửa thông qua các điều khiển đơn giản trong trình tạo video AI.

Bước 4

Tạo và xuất bản

Xử lý các tệp phát sóng, phụ đề và đoạn video mạng xã hội bằng kỹ thuật video AI tiên tiến. Lên lịch giao hàng qua API hoặc tải xuống gói để xuất bản ngay lập tức.

Một chiếc Apple iMac hiển thị bảng điều khiển dữ liệu với các biểu đồ và số liệu, bàn phím, điện thoại thông minh và cốc trên bàn làm việc bằng gỗ.

Câu Hỏi Thường Gặp (FAQs)

AI news anchor là gì?

Một phát thanh viên AI là một hình đại diện sinh động có khả năng đọc kịch bản và trình bày tin tức trong một video có phong cách phát sóng chân thực. HeyGen kết hợp chuyển đổi văn bản thành video, tổng hợp giọng nói, và hoạt hình hình đại diện để sản xuất các phân đoạn tin tức mượt mà mà không cần máy quay hay nhân viên trực tiếp.


Độ chính xác của việc đồng bộ môi và cách thể hiện ra sao?

Động cơ của HeyGen căn chỉnh âm vị với chuyển động khuôn mặt để tạo ra sự đồng bộ môi tự nhiên và cử chỉ phù hợp. Việc điều chỉnh giao hàng cho phép bạn điều chỉnh tốc độ, nhấn mạnh và mức độ trang trọng để phù hợp với tông của chương trình.


Tôi có thể dịch và địa phương hóa các phần tin tức không?

Vâng. HeyGen dịch kịch bản, tạo giọng đọc tự nhiên trong nhiều ngôn ngữ, và điều chỉnh thời gian phụ đề sao cho các đoạn được địa phương hóa giữ được nhịp điệu và ý nghĩa với công cụ dịch video tiên tiến.


Liệu điều này phù hợp cho tin tức nóng hổi trực tiếp?

HeyGen hỗ trợ thời gian hoàn thành nhanh và các dây chuyền tự động cho việc sản xuất video tin tức gần như thời gian thực bằng cách sử dụng AI. Đối với việc phủ sóng trực tiếp quan trọng, kết hợp các phân đoạn tự động với việc xem xét biên tập của con người theo nhu cầu.


Tôi có thể tạo các điểm neo tùy chỉnh phù hợp với thương hiệu của chúng tôi không?

Vâng. Tạo avatar tùy chỉnh hoặc áp dụng bộ nhận diện thương hiệu cho tủ đồ, trang điểm và đồ họa trường quay để đảm bảo mỗi phân đoạn phản ánh danh tính biên tập của bạn.


Các định dạng đầu ra nào được hỗ trợ?

Xuất các tệp MP4 sẵn sàng phát sóng, gói H264, phụ đề SRT, hình ảnh thu nhỏ và đoạn clip tối ưu cho TV, web và các nền tảng mạng xã hội.

Ai là chủ sở hữu của những video mà tôi tạo ra?

Bạn giữ quyền sở hữu đối với tất cả nội dung được tạo ra bởi AI. HeyGen không yêu cầu quyền đối với tài sản của bạn. Đảm bảo bất kỳ nội dung của bên thứ ba nào được bao gồm đều được cấp phép đúng cách.

HeyGen bảo vệ nội dung biên tập nhạy cảm như thế nào?

HeyGen cung cấp các biện pháp kiểm soát an ninh doanh nghiệp, lưu trữ mã hóa và quyền truy cập dựa trên vai trò cho các dự án video AI. Đối với các ngành công nghiệp được quản lý, có sẵn các tùy chọn triển khai riêng tư và tuân thủ.

Tôi có thể tích hợp HeyGen vào quy trình làm việc của phòng tin tức không?

Vâng. Sử dụng REST API, webhooks và các công cụ xử lý hàng loạt của chúng tôi để tự động hóa việc nhập liệu, tạo nội dung, lên lịch và phân phối trong các hệ thống hiện có của bạn.

Những kiểm soát biên tập nào có sẵn?

Chỉnh sửa kịch bản, thực thi các khối văn bản pháp lý, thêm nguồn gốc tác giả, và khóa các mẫu để đảm bảo nhất quán thương hiệu. Quy trình xem xét và phê duyệt có thể được áp dụng trước khi xuất bản.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

