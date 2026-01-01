Các công ty trong lĩnh vực B2B SaaS gặp khó khăn trong việc kích hoạt người dùng và chuyển đổi dùng thử nếu không có hỗ trợ sản phẩm thủ công. Các cách tiếp cận hiện tại hoặc quá tốn kém vì chi phí nhân sự, quá thụ động như chatbot, hoặc quá tĩnh như các video giới thiệu sản phẩm. Vì cảm thấy bức bối với thực trạng này, CEO kiêm nhà sáng lập Roman Geugelin muốn tạo ra một giải pháp có thể tái hiện hiệu quả của một buổi demo trực tiếp nhưng theo cách tự động hóa. Đó là lý do ông đã tạo ra Pyne, nền tảng demo sản phẩm kỹ thuật số đầu tiên được tích hợp trực tiếp trong sản phẩm.

Pyne giúp các công ty SaaS đạt được mức độ tương tác với nội dung hướng dẫn sản phẩm cao gấp 10 lần, dẫn đến những bước nhảy vọt chưa từng có về kích hoạt người dùng, rút ngắn thời gian đạt được giá trị và tăng doanh thu tự phục vụ. Để làm được điều này, Pyne sử dụng API của HeyGen để tạo ra các tác nhân demo do AI tạo sinh, hướng dẫn người dùng trải nghiệm sản phẩm và cho phép họ tự lựa chọn hành trình onboarding của mình.

“Những cách hiện tại để thu hút người dùng trong các sản phẩm SaaS không hiệu quả. Dù bạn đang làm gì, cho dù đó là các tour hướng dẫn truyền thống trong sản phẩm hay video hướng dẫn, mọi người đều bấm thoát và không xem hết,” Roman nói. “Với sự hỗ trợ của HeyGen, các bản demo mà khách hàng của chúng tôi tạo ra có tỷ lệ hoàn thành cao gấp 10 lần so với các công cụ onboarding tương đương.”

Tạo ra con đường mang tính con người nhất để khách hàng tiếp nhận sản phẩm số

Khách hàng của Pyne thường sử dụng chiến lược tăng trưởng dẫn dắt bởi sản phẩm (PLG) để thu hút hoặc mở rộng tệp khách hàng của họ. “Việc mở rộng khả năng đồng hành, hướng dẫn khách hàng mà không làm tăng chi phí là đặc biệt quan trọng đối với các công ty có tham vọng tăng trưởng cao và sản phẩm phức tạp, nơi người dùng cần hiểu được câu chuyện đằng sau sản phẩm và cách sử dụng nó. Khách hàng của chúng tôi huấn luyện các avatar Pyne bằng những playbook bán hàng và CS được sử dụng nhiều nhất để đạt được chính xác điều đó,” Roman cho biết.

“Các bản demo sản phẩm truyền thống và quy trình onboarding thường sử dụng tài liệu hướng dẫn dạng văn bản, nhưng nhiều năm kinh nghiệm với những công cụ này cho thấy chúng không thực sự thu hút được mọi người. Chúng tôi biết qua các mô hình hành vi rằng con người tập trung hơn khi lắng nghe những con người khác,” Roman nói. “Chúng tôi tin rằng việc onboarding tốt và kích hoạt người dùng hiệu quả xảy ra khi có yếu tố con người. Đó chính là cách bạn tạo sự gắn kết và lòng trung thành với người dùng và khách hàng của mình.”

Một vấn đề là phần lớn việc hướng dẫn về sản phẩm diễn ra bên ngoài chính sản phẩm. Pyne đưa quá trình hướng dẫn này vào bên trong sản phẩm bằng video. Vấn đề là việc cập nhật nội dung video mất rất nhiều thời gian.

“Quay từng video sản phẩm riêng lẻ tốn quá nhiều công sức. Chúng tôi biết cách này hoạt động rất hiệu quả và thúc đẩy chuyển đổi, nhưng việc sản xuất và cập nhật video mỗi khi có thay đổi là một gánh nặng lớn, đặc biệt nếu bạn muốn linh hoạt với nội dung,” Roman nói.

Với Pyne, người dùng có thể khám phá một sản phẩm như thể chuyên gia sản phẩm giỏi nhất đang ở ngay bên cạnh họ. Pyne giúp các công ty đơn giản hóa những trải nghiệm sản phẩm phức tạp, hướng dẫn từng người dùng mới với sự quan tâm mang tính cá nhân, và mở rộng quy mô quy trình onboarding cũng như kích hoạt người dùng. Nhưng để thực sự mang lại cảm giác tương tác như với con người, Pyne cần những avatar sống động và chân thực nhất có thể.

Lựa chọn nền tảng video AI có API

Khi tìm kiếm một giải pháp avatar cho tính năng tác nhân demo được tạo bằng AI của mình, Pyne đã xem xét Synthesia và các công ty khác. Roman đã thử nghiệm để xem những avatar nào hoạt động tốt nhất và loại bỏ những avatar không có API.

“Chúng tôi muốn khách hàng của mình có thể cập nhật bản demo ngay lập tức thông qua nền tảng của chúng tôi. Để làm được điều đó, trải nghiệm phải thật liền mạch, vì vậy chúng tôi cần cung cấp cho họ một API,” Roman nói. “Giá trị của API là nó đảm bảo giảm thiểu tối đa mọi ma sát giữa việc kích hoạt đúng trường hợp sử dụng mà khách hàng mong muốn — đó là thử nghiệm các quy trình onboarding và kích hoạt — và nền tảng của chúng tôi. Đó là lý do chúng tôi chọn HeyGen.”

API của HeyGen tích hợp liền mạch video avatar, avatar tương tác và bản địa hóa vào bất kỳ trải nghiệm số nào. Pyne sử dụng API này cho các tính năng sản phẩm cho phép người dùng chỉnh sửa kịch bản để cập nhật bản demo chỉ trong vài giây, dịch các luồng sang nhiều ngôn ngữ khác nhau và tải avatar lên một lần cho tất cả các video trong tương lai. Không cần quay lại hay huy động đội ngũ sản xuất.

Pyne cũng chọn HeyGen vì nền tảng này có những avatar chân thực, chất lượng cao nhất trên thị trường và đơn giản là dễ sử dụng nhất.

“Khách hàng của chúng tôi sử dụng sản phẩm, nhìn thấy các avatar AI và nói: ‘Wow, cái này thật khác biệt, và tôi rất thích xem nó,’” Roman nói. “Người dùng cuối giờ đây có khả năng tập trung lâu hơn và có thể nhanh chóng tiếp nhận nhiều thông tin hơn.”

Kích hoạt người dùng trong suốt vòng đời khách hàng

Với nền tảng được HeyGen hỗ trợ của Pyne, các công ty có thể thúc đẩy việc tiếp nhận, chuyển đổi và tương tác của tập người dùng của mình, bao gồm:

Onboarding nhanh hơn và đạt giá trị gấp 4 lần trong thời gian ngắn hơn

Tăng mức độ tương tác lên gấp 10 lần so với các tour giới thiệu sản phẩm thông thường

Cải thiện tỷ lệ chuyển đổi lên đến 2,3 lần

Giữ chân người dùng tốt hơn gấp 3 lần