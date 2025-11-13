Hiện tại, Favoured sử dụng công nghệ tạo avatar AI của HeyGen như nền tảng cho chiến lược kiểm thử sáng tạo nghiêm ngặt của mình. “Điều mà HeyGen mang lại cho chúng tôi là khả năng tạo avatar cho các quảng cáo UGC cực kỳ nhanh chóng, từ đó cho phép chúng tôi thử nghiệm nhiều biến thể kịch bản hơn rất nhiều,” Andy giải thích. Với HeyGen, agency đã mở rộng đáng kể năng lực kiểm thử, tăng quy mô từ 10–15 biến thể UGC khác nhau mỗi tháng lên 50 đến 100, giúp họ tìm ra ý tưởng sáng tạo chiến thắng nhanh hơn và cuối cùng là cải thiện hiệu quả các chiến dịch thông qua việc tăng cường kiểm thử và tối ưu hóa.

“Tám tháng trước, tôi chỉ có thể làm khoảng 20 video trong một ngày,” George nói. “Hôm nay, chỉ riêng buổi sáng tôi đã làm được 100 video.”

Andy nói thêm: “Giờ đây chúng tôi có thể dùng một avatar AI để đọc một cách chân thực 20 kịch bản cùng lúc và chuyển thẳng chúng cho biên tập viên. Chúng tôi có thể tạo ra nhiều phiên bản hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều.”

Đội ngũ đánh giá rất cao các avatar chân thực của HeyGen. “Với HeyGen, chúng tôi đã ghi hình cùng một người trong nhiều bối cảnh khác nhau. Khả năng thay đổi góc quay hoặc phối cảnh để tạo biến thể giúp mang lại cảm giác chân thực hơn cho người xem,” Andy bổ sung. Để tối đa hóa hiệu quả, Favoured tích hợp HeyGen với các công cụ AI khác — nâng cấp phần lồng tiếng bằng ElevenLabs, tạo hình ảnh sản phẩm với Ideogram và phát triển cảnh b-roll với Kling.

Những con số tự nói lên tất cả

HeyGen giúp Favoured tập trung tối đa vào thế mạnh của mình: triển khai các chiến dịch marketing hướng đến hiệu quả.

“HeyGen về cơ bản mở khóa hiệu suất ngay từ cấp độ cơ bản nhất,” Andy giải thích. “Chúng tôi càng có thể thử nghiệm nhiều, chúng tôi càng có thể thấy điều gì tạo được tiếng vang với khán giả, điều gì tạo ra tỷ lệ nhấp cao hơn, điều gì giúp giảm chi phí mỗi lần nhấp—tất cả những yếu tố đó đều tạo ra hiệu ứng dây chuyền lên các chỉ số ở những giai đoạn tiếp theo của bất kỳ chiến dịch nào.”

Những cải thiện về hiệu suất chưa bao giờ rõ ràng hơn thế. Trước đây, một người phải mất 20 phút để đọc mười đoạn mở đầu (hook) khác nhau. Giờ đây, Favoured có thể tạo ra 50 đoạn hook gần như ngay lập tức. Với Favoured, hiệu suất là nền tảng trong mô hình kinh doanh của họ. Mức độ hài lòng của khách hàng phụ thuộc vào các chỉ số hiệu quả chính, như lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo (ROAS) và chi phí chuyển đổi khách hàng. Với các avatar AI của HeyGen, họ có thể đạt được các KPI nhanh hơn, mở rộng ngân sách chiến dịch hiệu quả hơn và nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng so với các phương pháp truyền thống. Trong một bối cảnh số nơi để nổi bật đòi hỏi phải làm được nhiều hơn, HeyGen đã trở thành một công cụ không thể thiếu trong chiến lược marketing của Favoured.

Andy đã tóm tắt một cách đơn giản: “HeyGen đã tạo nên bước ngoặt. Chúng tôi có thể hoàn thiện một sản phẩm sáng tạo sẵn sàng sản xuất chỉ trong vài giờ, trong khi trước đây phải mất hàng tuần.”

“Thực sự thì nó ít căng thẳng hơn nhiều so với việc quay video thật. Bạn có thể dùng 50 người sáng tạo khác nhau và sản xuất 100 nội dung trong một tuần mà không cần thuê thêm ai,” George cho biết.