Làm thế nào các agency marketing có thể bắt kịp tốc độ mới của quảng cáo số? Đối với Favoured, một agency marketing hiệu suất trọn gói có trụ sở tại Vương quốc Anh, câu trả lời nằm ở việc dám nghĩ chiến lược táo bạo và tận dụng các công cụ mới để mở khóa kết quả. Với danh mục khách hàng trải dài từ các start-up đến những thương hiệu lâu đời như teapigs, Avon và Kodak, Favoured cung cấp các dịch vụ marketing số chuyên sâu nhờ đội ngũ tích hợp hoàn toàn với chuyên môn cao.
Họ đã tìm đến HeyGen để mở rộng quy mô sản xuất nội dung, giúp tăng cường thử nghiệm sáng tạo một cách chặt chẽ hơn và giảm tình trạng người xem bị “bội thực” nội dung. Với HeyGen, Favoured đã tìm ra một chiến lược sản xuất số lượng lớn nhưng vẫn giữ được sự cân bằng hợp lý giữa công nghệ AI và sức sáng tạo của con người, từ đó triển khai các chiến dịch marketing đẳng cấp hàng đầu cho khách hàng.
Giải quyết tình trạng kiệt sức sáng tạo và hạn chế về nguồn lực
Trước khi sử dụng HeyGen, Favoured phải đối mặt với hai nút thắt chính: việc tạo nội dung tốn nhiều tài nguyên và tình trạng mệt mỏi sáng tạo ngày càng tăng. Quy trình làm việc chuyên sâu, được tùy chỉnh cho từng khách hàng riêng lẻ của họ mang lại kết quả, nhưng đòi hỏi rất nhiều nhân lực. Quy trình sản xuất UGC truyền thống, bao gồm khâu chuẩn bị tiền kỳ và gửi sản phẩm cho diễn viên, vừa tốn thời gian, lại vừa hạn chế về số lượng diễn viên mà họ có thể quay.
Để duy trì lợi thế cạnh tranh, Favoured hiểu rõ giá trị chiến lược của việc sản xuất nội dung ở quy mô lớn, vì ngay cả những mẫu sáng tạo đang hoạt động tốt cũng sẽ sớm khiến khán giả mệt mỏi. Andy Willers, Đồng sáng lập tại Favoured, giải thích: "Khi chúng tôi tăng ngân sách trên một nền tảng, sẽ có những nền tảng như TikTok, nơi các nội dung sáng tạo bị bão hòa nhanh hơn. Điều đó có nghĩa là càng nhiều lần người dùng nhìn thấy một mẫu sáng tạo, hiệu quả chiến dịch càng giảm." Việc làm mới nội dung UGC trở nên tối quan trọng để duy trì hiệu suất chiến dịch, tạo ra những nhu cầu liên tục mà quy trình thủ công hiện tại không thể đáp ứng hiệu quả.
"Trước HeyGen, quy trình này thủ công hơn rất nhiều, đòi hỏi nhiều nhân lực hơn để đạt được cùng một khối lượng nội dung," Andy nói. "Bạn phải viết kịch bản, gửi cho một creator, gửi sản phẩm và chờ từ 5 đến 10 ngày chỉ để có một video UGC."
Họ đã sử dụng Runway để tạo video, nhưng khi George Gossland, Giám đốc UGC tại Favoured, nghe về HeyGen, anh biết đó sẽ là một bước ngoặt cho quy trình làm việc của họ. Andy nói thêm: "Chúng tôi đã dùng các công cụ khác để cố gắng làm những việc tương tự trong việc tạo avatar, nhưng HeyGen có vẻ làm điều đó tốt nhất."
Càng nhiều, càng vui với giải pháp avatar của HeyGen
Hiện tại, Favoured sử dụng công nghệ tạo avatar AI của HeyGen như nền tảng cho chiến lược kiểm thử sáng tạo nghiêm ngặt của mình. “Điều mà HeyGen mang lại cho chúng tôi là khả năng tạo avatar cho các quảng cáo UGC cực kỳ nhanh chóng, từ đó cho phép chúng tôi thử nghiệm nhiều biến thể kịch bản hơn rất nhiều,” Andy giải thích. Với HeyGen, agency đã mở rộng đáng kể năng lực kiểm thử, tăng quy mô từ 10–15 biến thể UGC khác nhau mỗi tháng lên 50 đến 100, giúp họ tìm ra ý tưởng sáng tạo chiến thắng nhanh hơn và cuối cùng là cải thiện hiệu quả các chiến dịch thông qua việc tăng cường kiểm thử và tối ưu hóa.
“Tám tháng trước, tôi chỉ có thể làm khoảng 20 video trong một ngày,” George nói. “Hôm nay, chỉ riêng buổi sáng tôi đã làm được 100 video.”
Andy nói thêm: “Giờ đây chúng tôi có thể dùng một avatar AI để đọc một cách chân thực 20 kịch bản cùng lúc và chuyển thẳng chúng cho biên tập viên. Chúng tôi có thể tạo ra nhiều phiên bản hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều.”
Đội ngũ đánh giá rất cao các avatar chân thực của HeyGen. “Với HeyGen, chúng tôi đã ghi hình cùng một người trong nhiều bối cảnh khác nhau. Khả năng thay đổi góc quay hoặc phối cảnh để tạo biến thể giúp mang lại cảm giác chân thực hơn cho người xem,” Andy bổ sung. Để tối đa hóa hiệu quả, Favoured tích hợp HeyGen với các công cụ AI khác — nâng cấp phần lồng tiếng bằng ElevenLabs, tạo hình ảnh sản phẩm với Ideogram và phát triển cảnh b-roll với Kling.
Những con số tự nói lên tất cả
HeyGen giúp Favoured tập trung tối đa vào thế mạnh của mình: triển khai các chiến dịch marketing hướng đến hiệu quả.
“HeyGen về cơ bản mở khóa hiệu suất ngay từ cấp độ cơ bản nhất,” Andy giải thích. “Chúng tôi càng có thể thử nghiệm nhiều, chúng tôi càng có thể thấy điều gì tạo được tiếng vang với khán giả, điều gì tạo ra tỷ lệ nhấp cao hơn, điều gì giúp giảm chi phí mỗi lần nhấp—tất cả những yếu tố đó đều tạo ra hiệu ứng dây chuyền lên các chỉ số ở những giai đoạn tiếp theo của bất kỳ chiến dịch nào.”
Những cải thiện về hiệu suất chưa bao giờ rõ ràng hơn thế. Trước đây, một người phải mất 20 phút để đọc mười đoạn mở đầu (hook) khác nhau. Giờ đây, Favoured có thể tạo ra 50 đoạn hook gần như ngay lập tức. Với Favoured, hiệu suất là nền tảng trong mô hình kinh doanh của họ. Mức độ hài lòng của khách hàng phụ thuộc vào các chỉ số hiệu quả chính, như lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo (ROAS) và chi phí chuyển đổi khách hàng. Với các avatar AI của HeyGen, họ có thể đạt được các KPI nhanh hơn, mở rộng ngân sách chiến dịch hiệu quả hơn và nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng so với các phương pháp truyền thống. Trong một bối cảnh số nơi để nổi bật đòi hỏi phải làm được nhiều hơn, HeyGen đã trở thành một công cụ không thể thiếu trong chiến lược marketing của Favoured.
Andy đã tóm tắt một cách đơn giản: “HeyGen đã tạo nên bước ngoặt. Chúng tôi có thể hoàn thiện một sản phẩm sáng tạo sẵn sàng sản xuất chỉ trong vài giờ, trong khi trước đây phải mất hàng tuần.”
“Thực sự thì nó ít căng thẳng hơn nhiều so với việc quay video thật. Bạn có thể dùng 50 người sáng tạo khác nhau và sản xuất 100 nội dung trong một tuần mà không cần thuê thêm ai,” George cho biết.