I Love Happy Cats là một nền tảng giáo dục có trụ sở tại Bỉ do Anneleen Bru sáng lập, một chuyên gia hành vi mèo được chứng nhận với sứ mệnh: giúp mèo hạnh phúc hơn. Thông qua các khóa học trực tuyến, sách và nội dung video, Anneleen trao quyền cho những người nuôi mèo và các chuyên gia hiểu rõ hơn về hành vi của mèo bằng những hướng dẫn thực tiễn, dựa trên cơ sở khoa học.

Nhưng việc mở rộng kiến thức của cô ấy sang nhiều khu vực và nền tảng khác nhau tỏ ra rất khó khăn. Việc tạo nội dung video chuyên nghiệp, đa ngôn ngữ tốn nhiều thời gian, chi phí cao và khiến cô kiệt sức về mặt cảm xúc. “Tôi là một doanh nhân với những ý tưởng lớn,” Anneleen nói. “Nhưng tôi cứ bị mắc kẹt trong các bước thực hiện thực tế và không thể tăng tốc được.”

Mọi thứ đã thay đổi khi cô ấy khám phá ra HeyGen. Nền tảng này đã mang đến cho Anneleen những công cụ để thay đổi cách cô tạo, dịch và phân phối nội dung của mình, mở ra quy mô phát triển chưa từng có cho doanh nghiệp.

Quản lý bài toán cân bằng bất khả thi giữa thời gian và chất lượng

Là một doanh nhân đơn thân, Anneleen được thúc đẩy bởi sứ mệnh của mình nhưng lại bị giới hạn bởi thời gian, ngân sách và yêu cầu sản xuất. “Trước đây chúng tôi quay mọi thứ trong studio,” Anneleen nói. “Tôi dùng máy nhắc chữ, tự trang điểm rồi đọc lại kịch bản hết lần này đến lần khác. Chỉ cần mắc một lỗi là phải bắt đầu lại từ đầu.”

Ngay cả khi có sự hỗ trợ từ bạn đời, người phụ trách chỉnh sửa video, quy trình này vẫn vô cùng vất vả. Chỉ một video dài 10 phút cũng có thể mất hàng giờ để quay và nhiều ngày để dựng. “Mọi người nhìn thấy một video ngắn thì nghĩ là dễ, nhưng đằng sau đó là hàng tuần lễ làm việc, và khi bạn là một doanh nghiệp tí hon, điều đó có nghĩa là mọi việc khác đều phải dừng lại,” Anneleen nói.

Chi phí sản xuất không chỉ là tiền bạc, mà còn là cảm xúc. “Tôi nhớ có lần tôi quay suốt nhiều giờ liền rồi mới phát hiện ra máy quay không hề ghi hình,” Anneleen kể. “Lần khác, tôi bị lem phấn dưới mắt cả một ngày. Cuối cùng chúng tôi phải bỏ hết và làm lại từ đầu.”

Quan trọng hơn hết, quy trình sản xuất video truyền thống gần như khiến việc mở rộng trên toàn cầu trở nên bất khả thi. Việc dịch nội dung của cô sang các ngôn ngữ khác đồng nghĩa với việc phải thuê phiên dịch, quay lại toàn bộ cảnh quay và dựng lại từ đầu cho từng thị trường. “Tôi muốn vượt ra ngoài tiếng Flemish hay tiếng Hà Lan. Tôi muốn vươn tới Nhật Bản, Brazil và Đức. Nhưng tôi không thể tự mình làm được.”

Mở ra những khả năng mới với avatar và tự động hóa

Hành trình của Anneleen với HeyGen bắt đầu từ sự tò mò. “Tôi bắt đầu với việc dịch video cơ bản. Chỉ cần tải lên những video tiếng Anh sẵn có của mình và tạo ra các phiên bản tiếng Pháp và tiếng Đức,” Anneleen nói. “Tôi đã lo là chúng sẽ nghe rất máy móc, nhưng không hề. Giọng nói, ngữ điệu, thậm chí cả cách phát âm đều giống như chính tôi vậy.”

Những thành công ban đầu đó đã thôi thúc cô khám phá thêm. Cô bắt đầu thử nghiệm với các avatar. “Tôi nhận ra mình có thể tải bản transcript lên, tạo một video avatar, rồi dịch nó đi dịch lại nhiều lần mà không cần bắt đầu lại từ đầu. Đó là lúc tôi nhận ra: đây không chỉ là một công cụ. Đây là một bước ngoặt.”

Một đêm nọ, cô chợt bừng tỉnh. “Tôi không ngủ được. Tôi nhận ra mình có thể biến những cuốn sách thành các khóa học, biến ý tưởng thành video. Tôi có thể tận dụng lại nhiều năm làm việc và thổi một sức sống mới vào chúng. Lúc đó tôi đã nói: ‘Tôi có thể chinh phục thế giới với Happy Cats.’”

Sử dụng HeyGen, Anneleen đã biến khóa học gồm 56 video của mình thành một tài sản đa ngôn ngữ, được dịch sang tiếng Pháp, Đức, Ý, Nga, Hungary, Nhật và nhiều ngôn ngữ khác. “Tôi đã gửi các video thử nghiệm cho người bản ngữ,” Anneleen nói. “Họ phản hồi rằng: ‘Hoàn hảo.’ Họ hiểu mọi thứ, kể cả các thuật ngữ khoa học.”

Giao diện trực quan của HeyGen khiến mọi thứ còn dễ dàng hơn. “Nó đơn giản đến mức tôi chỉ cần viết kịch bản, tải lên là xong. Tôi có thể thêm phụ đề, dịch và chỉnh sửa tất cả ở một nơi. Khi đã đưa vào hàng đợi, tôi có thể đi làm việc khác.”

Đạt được tốc độ sản xuất nhanh hơn với quy trình làm việc dễ dàng

Kể từ khi sử dụng HeyGen, I Love Happy Cats đã chứng kiến những cải thiện vượt bậc về tốc độ, phạm vi tiếp cận và mức độ tương tác.

Thời gian sản xuất được rút ngắn : Việc tạo video từ đầu đến cuối nhanh hơn gấp 5 lần so với trước khi dùng HeyGen.

Mở rộng phạm vi toàn cầu : Các khóa học hiện đã có sẵn bằng tiếng Pháp, Đức, Ý, Nga, Nhật, Hungary và Trung Quốc.

Hiệu quả chi phí: Không cần đến studio, dịch giả hay biên tập viên, Anneleen giờ đây có thể sản xuất nội dung chất lượng chuyên nghiệp hoàn toàn nội bộ.

“Tôi luôn nói rằng có một kỷ nguyên trước HeyGen và một kỷ nguyên sau HeyGen,” cô ấy nói. “Nhìn thấy avatar của mình nói ra những điều tôi đã viết. Nó giống như khám phá ra người chị em song sinh của mình. Thật siêu thực. Nó khiến sứ mệnh của tôi có thể mở rộng được.”

Lời khuyên của cô dành cho mọi người? “Đừng bỏ lỡ cơ hội. Nếu bạn có điều gì muốn nói với thế giới, HeyGen sẽ giúp bạn nói điều đó.”