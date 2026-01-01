Trong gần hai thập kỷ, Scott Henninger đã giúp người mua nhà chuyển đến đông bắc Tennessee và tây nam Virginia. Ngày nay, kênh YouTube của anh đã trở thành động lực chính cho công việc kinh doanh đó, với 85 đến 90 phần trăm khách hàng tìm đến anh thông qua các video cung cấp kiến thức về việc chuyển đến khu vực này.
Scott tạo nội dung dạng dài về các chủ đề như ưu và nhược điểm của việc sống ở Tennessee, so sánh giữa các bang và những hướng dẫn chi tiết về các cộng đồng địa phương. Những video này thu hút người mua từ khắp nơi trên cả nước, giúp họ tự tin đưa ra một trong những quyết định tài chính lớn nhất cuộc đời.
"Niềm tin là tất cả," Scott nói. "Thường thì đó là quyết định tài chính lớn nhất trong cuộc đời họ."
Khi video ngày càng trở nên quan trọng đối với công việc kinh doanh của anh, việc sản xuất chúng cũng trở nên khó khăn hơn. Việc phải chuẩn bị máy quay, đèn, máy nhắc chữ và thiết bị ghi hình trước mỗi buổi quay đã biến quá trình tạo nội dung thành một công việc kéo dài hàng giờ, thường xuyên làm chậm tiến độ sản xuất.
Nhưng với HeyGen, thay vì phải dựng cả một studio mỗi lần muốn quay, anh ấy chỉ cần thu âm giọng nói của mình, tạo ra một phiên bản AI chân thực của chính anh, và tập trung thời gian vào việc tạo nội dung giúp người mua đưa ra quyết định sáng suốt.
Dành ít thời gian quay phim hơn và nhiều thời gian bán hàng hơn
Trước khi dùng HeyGen, mỗi video đều buộc Scott phải biến phòng khách của mình thành một studio tạm thời.
"Tôi sẽ đặt vài chiếc máy quay ở hai bên. Tôi dùng máy DSLR với máy nhắc chữ," anh nói. "Tôi cố gắng quay ba đến bốn video mỗi khi đã dựng xong mọi thứ."
Mặc dù quy trình làm việc tạo ra nội dung chất lượng cao, nhưng nó cũng phải trả giá. "Chỉ là cái phiền phức khi phải dựng cả studio lên thôi," Scott nói.
Việc quay phim thường đòi hỏi phải thực hiện nhiều lần, quản lý ánh sáng cẩn thận và đảm bảo ngôi nhà luôn yên tĩnh trong suốt quá trình ghi hình. Vì mọi thứ đều phải được lắp đặt rồi tháo dỡ mỗi lần quay, nên đôi khi Scott phải mất hàng tháng trời mà không đăng được video mới nào.
Sự thiếu nhất quán đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến công việc kinh doanh của anh. "Mỗi lần tôi bắt đầu đăng video trở lại là công việc kinh doanh lại bùng nổ," anh nói.
Scott biết rằng phải có một cách nhanh hơn để tạo nội dung mà không đánh mất sự tin tưởng mà khán giả dành cho anh.
Tạo video AI chân thực giúp tăng niềm tin của người mua
Sau khi nghiên cứu các công cụ video AI, Scott đã chọn HeyGen vì nó tạo ra kết quả chân thực nhất. "Tôi không thể tìm được một trình tạo video nào đủ tốt cho các video của mình," anh ấy nói. "Nó phải trông giống hệt tôi."
Quy trình sản xuất của anh ấy giờ đây đã đơn giản hơn rất nhiều. Scott dùng Claude để nghiên cứu chủ đề, lên ý tưởng và soạn thảo kịch bản trước khi thu âm phần thuyết minh của chính mình. Sau đó, anh tải tệp âm thanh lên HeyGen để tạo video avatar và hoàn thiện dự án trong Final Cut Pro với đồ họa, cảnh B-roll và tiêu đề.
"Từ lúc tôi thu một video, tôi có thể xuất bản nó trong một tiếng rưỡi hoặc hai tiếng nếu tôi muốn," Scott nói.
Đối với anh ấy, cải thiện lớn nhất không phải là chỉnh sửa nhanh hơn, mà là không còn phải mất công dựng máy quay, ánh sáng và cả studio tại nhà mỗi lần muốn quay nữa.
"Nó giúp tôi tiết kiệm được khoảng hai đến ba tiếng và mang lại cho tôi rất nhiều sự linh hoạt," anh ấy nói.
Tính chân thực cũng quan trọng không kém. Vì hầu hết khách hàng đều xem vài video trước khi chủ động liên hệ, nên việc giữ được sự chân thật là điều thiết yếu.
"Họ thường xem ít nhất năm video," Scott nói. "Những người liên hệ với tôi cảm thấy như họ đã biết tôi, và họ cảm thấy là họ thích tôi."
Mặc dù ban đầu anh lo lắng rằng người xem sẽ nhận ra AI, nhưng những lo ngại đó nhanh chóng biến mất.
Kể từ khi sử dụng HeyGen, các video của anh đã thu về khoảng 20.000 lượt xem, nhưng chỉ có một người từng cho rằng chúng có thể được tạo bằng AI.
"Tôi đã nhận được một bình luận nói rằng có người cho rằng có AI tham gia, nhưng tôi không nghĩ là ai để ý đâu," Scott nói. Ngay cả mẹ ruột của anh vẫn tin rằng anh quay những video đó theo cách truyền thống. "Mẹ tôi đến giờ vẫn không biết đó là video tạo bằng AI."
Biến nội dung đều đặn thành tăng trưởng bất động sản
Khi khâu sản xuất không còn là rào cản, Scott hiện đặt mục tiêu đăng một video YouTube mới mỗi tuần, giúp anh duy trì sự đều đặn – yếu tố thúc đẩy sự phát triển cho công việc kinh doanh của mình.
Hiện nay, anh ấy chốt từ 25 đến 30 giao dịch mỗi năm, với gần như tất cả khách hàng đều tìm thấy anh ấy qua YouTube trước khi đặt lịch gọi.
HeyGen đã mang lại cho Scott sự linh hoạt để tiếp tục sáng tạo bất kể trong ngày của anh ấy có chuyện gì xảy ra. Sau một ca phẫu thuật nhỏ, anh ấy vẫn có thể sản xuất video vì, như anh ấy nói, "Nó không khiến tôi phải ngừng dùng micro."
Đối với Scott, lợi ích lớn nhất không phải là thay thế việc tạo video, mà là loại bỏ khối công việc sản xuất không tạo ra doanh thu.
"Ngồi trước máy quay trực tiếp không mang lại cho tôi một xu nào," anh ấy nói. "Việc viết kịch bản, trình bày chúng và đưa chúng ra ngoài mới là nơi tiền bạc chảy vào."
Thay vì dành hàng giờ để lắp đặt máy quay và ánh sáng, giờ đây Scott dùng khoảng thời gian đó để chăm sóc các khách hàng tiềm năng, cải thiện công việc kinh doanh hoặc đơn giản là dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.
"Nó giúp tôi lấy lại một phần thời gian của mình mà không hề giảm hiệu quả," Scott nói. "Nó cho phép tôi làm nhiều hơn những hoạt động mà tôi cần để tạo ra doanh thu mà không tốn nhiều thời gian như trước đây."