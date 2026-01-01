Trong gần hai thập kỷ, Scott Henninger đã giúp người mua nhà chuyển đến đông bắc Tennessee và tây nam Virginia. Ngày nay, kênh YouTube của anh đã trở thành động lực chính cho công việc kinh doanh đó, với 85 đến 90 phần trăm khách hàng tìm đến anh thông qua các video cung cấp kiến thức về việc chuyển đến khu vực này.

Scott tạo nội dung dạng dài về các chủ đề như ưu và nhược điểm của việc sống ở Tennessee, so sánh giữa các bang và những hướng dẫn chi tiết về các cộng đồng địa phương. Những video này thu hút người mua từ khắp nơi trên cả nước, giúp họ tự tin đưa ra một trong những quyết định tài chính lớn nhất cuộc đời.

"Niềm tin là tất cả," Scott nói. "Thường thì đó là quyết định tài chính lớn nhất trong cuộc đời họ."

Khi video ngày càng trở nên quan trọng đối với công việc kinh doanh của anh, việc sản xuất chúng cũng trở nên khó khăn hơn. Việc phải chuẩn bị máy quay, đèn, máy nhắc chữ và thiết bị ghi hình trước mỗi buổi quay đã biến quá trình tạo nội dung thành một công việc kéo dài hàng giờ, thường xuyên làm chậm tiến độ sản xuất.

Nhưng với HeyGen, thay vì phải dựng cả một studio mỗi lần muốn quay, anh ấy chỉ cần thu âm giọng nói của mình, tạo ra một phiên bản AI chân thực của chính anh, và tập trung thời gian vào việc tạo nội dung giúp người mua đưa ra quyết định sáng suốt.

Dành ít thời gian quay phim hơn và nhiều thời gian bán hàng hơn

Trước khi dùng HeyGen, mỗi video đều buộc Scott phải biến phòng khách của mình thành một studio tạm thời.

"Tôi sẽ đặt vài chiếc máy quay ở hai bên. Tôi dùng máy DSLR với máy nhắc chữ," anh nói. "Tôi cố gắng quay ba đến bốn video mỗi khi đã dựng xong mọi thứ."

Mặc dù quy trình làm việc tạo ra nội dung chất lượng cao, nhưng nó cũng phải trả giá. "Chỉ là cái phiền phức khi phải dựng cả studio lên thôi," Scott nói.

Việc quay phim thường đòi hỏi phải thực hiện nhiều lần, quản lý ánh sáng cẩn thận và đảm bảo ngôi nhà luôn yên tĩnh trong suốt quá trình ghi hình. Vì mọi thứ đều phải được lắp đặt rồi tháo dỡ mỗi lần quay, nên đôi khi Scott phải mất hàng tháng trời mà không đăng được video mới nào.

Sự thiếu nhất quán đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến công việc kinh doanh của anh. "Mỗi lần tôi bắt đầu đăng video trở lại là công việc kinh doanh lại bùng nổ," anh nói.

Scott biết rằng phải có một cách nhanh hơn để tạo nội dung mà không đánh mất sự tin tưởng mà khán giả dành cho anh.

Tạo video AI chân thực giúp tăng niềm tin của người mua

Sau khi nghiên cứu các công cụ video AI, Scott đã chọn HeyGen vì nó tạo ra kết quả chân thực nhất. "Tôi không thể tìm được một trình tạo video nào đủ tốt cho các video của mình," anh ấy nói. "Nó phải trông giống hệt tôi."