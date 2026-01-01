Craig Veroni là một nhân viên môi giới bất động sản tại Vancouver, British Columbia, phụ trách khu vực North Vancouver, West Vancouver và chính thành phố Vancouver. Trước khi bước vào lĩnh vực bất động sản, anh đã dành hơn một thập kỷ để học tập và làm việc như một diễn viên chuyên nghiệp trong ngành điện ảnh và truyền hình.

Kể từ khi anh bắt đầu áp dụng kỹ năng đó vào hoạt động marketing của mình, video đã trở thành một trong những động lực lớn nhất cho công việc kinh doanh. Các video YouTube mang tính giáo dục và những tour quay phim giới thiệu bất động sản đã giúp người mua hiểu rõ hơn về các khu dân cư lân cận và thị trường nhà ở.

Nhưng khi một trận cháy và ngập nước từ căn hộ phía trên ảnh hưởng đến ngôi nhà của anh và buộc gia đình anh phải dọn đi gần một năm, việc sản xuất video của anh gần như ngừng hẳn.

"Chúng tôi đã phải rời khỏi nhà khoảng chín tháng rồi," anh nói. "Tôi không thể sản xuất bất kỳ nội dung nào. Tôi không có thiết bị."

Mở rộng tầm ảnh hưởng của anh ấy mà không tăng khối lượng công việc

Trong phần lớn sự nghiệp của mình, Craig xây dựng niềm tin bằng cách tổ chức các buổi mở nhà, gặp gỡ trực tiếp với khách hàng và biến kênh YouTube thành nguồn khách hàng tiềm năng chính, cuối cùng thu về khoảng 75% doanh thu từ đó.

Nhưng việc tạo ra nội dung đó rất tốn công sức. Những video tour khu phố hiệu quả nhất của anh ấy đòi hỏi phải viết kịch bản cho từng phân đoạn, quay hình trực tiếp tại nhiều khu vực khác nhau và dựng lại toàn bộ, một quy trình có thể mất hơn một tuần chỉ cho một video.

Việc xuất hiện trở lại trước khán giả của mình đồng nghĩa với việc xây dựng lại cỗ máy đã từng vận hành doanh nghiệp của anh. Bước ngoặt xảy ra khi anh thấy các đồng nghiệp môi giới khác sử dụng HeyGen để phát triển hoàn toàn những kênh mạng xã hội mới với các avatar AI.

"Tôi đã nghĩ, 'Nghe có vẻ hơi điên rồ và có lẽ quá tốt đến mức khó tin,'" anh ấy nói.

Vì tò mò, anh đã tham gia một nhóm đào tạo nhỏ. Trong ba ngày, Craig tạo bản sao kỹ thuật số của mình, tối ưu hóa quy trình sản xuất nội dung và đăng tải Instagram Reel đầu tiên của anh.

"Tôi đã hoảng hốt vì tôi vốn được biết đến nhờ những video của mình," anh ấy nói. "Tôi nghĩ mọi người sẽ ghét thứ này."

Xây dựng bản sao kỹ thuật số mà người mua có thể tin tưởng

Theo Craig, lý do bản sao kỹ thuật số hoạt động hiệu quả là vì nó được xây dựng từ chính nguồn tư liệu chất lượng cao của anh. Thay vì bắt đầu từ con số 0, anh đã huấn luyện avatar của mình bằng thư viện video mà anh từng quay sẵn, ghi lại diện mạo thật và phong thái tự nhiên của anh trong nhiều bối cảnh khác nhau.

Anh ấy kết hợp nó với các mẫu giọng nói được thu âm chuyên nghiệp, được tinh chỉnh thành một giọng nói trong nhà cho các đoạn clip kiểu phòng thu và một giọng nói ngoài trời nghe tự nhiên tại hiện trường. Anh ấy sử dụng mẫu avatar mới nhất và nâng cấp mỗi khi có phiên bản tốt hơn được phát hành.

Craig sử dụng bản sao kỹ thuật số để giúp khán giả luôn nắm bắt tin tức địa phương và diễn biến thị trường, chứ không chạy theo xu hướng hay làm các video mang tính mới lạ.