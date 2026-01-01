Craig Veroni là một nhân viên môi giới bất động sản tại Vancouver, British Columbia, phụ trách khu vực North Vancouver, West Vancouver và chính thành phố Vancouver. Trước khi bước vào lĩnh vực bất động sản, anh đã dành hơn một thập kỷ để học tập và làm việc như một diễn viên chuyên nghiệp trong ngành điện ảnh và truyền hình.
Kể từ khi anh bắt đầu áp dụng kỹ năng đó vào hoạt động marketing của mình, video đã trở thành một trong những động lực lớn nhất cho công việc kinh doanh. Các video YouTube mang tính giáo dục và những tour quay phim giới thiệu bất động sản đã giúp người mua hiểu rõ hơn về các khu dân cư lân cận và thị trường nhà ở.
Nhưng khi một trận cháy và ngập nước từ căn hộ phía trên ảnh hưởng đến ngôi nhà của anh và buộc gia đình anh phải dọn đi gần một năm, việc sản xuất video của anh gần như ngừng hẳn.
"Chúng tôi đã phải rời khỏi nhà khoảng chín tháng rồi," anh nói. "Tôi không thể sản xuất bất kỳ nội dung nào. Tôi không có thiết bị."
Mở rộng tầm ảnh hưởng của anh ấy mà không tăng khối lượng công việc
Trong phần lớn sự nghiệp của mình, Craig xây dựng niềm tin bằng cách tổ chức các buổi mở nhà, gặp gỡ trực tiếp với khách hàng và biến kênh YouTube thành nguồn khách hàng tiềm năng chính, cuối cùng thu về khoảng 75% doanh thu từ đó.
Nhưng việc tạo ra nội dung đó rất tốn công sức. Những video tour khu phố hiệu quả nhất của anh ấy đòi hỏi phải viết kịch bản cho từng phân đoạn, quay hình trực tiếp tại nhiều khu vực khác nhau và dựng lại toàn bộ, một quy trình có thể mất hơn một tuần chỉ cho một video.
Việc xuất hiện trở lại trước khán giả của mình đồng nghĩa với việc xây dựng lại cỗ máy đã từng vận hành doanh nghiệp của anh. Bước ngoặt xảy ra khi anh thấy các đồng nghiệp môi giới khác sử dụng HeyGen để phát triển hoàn toàn những kênh mạng xã hội mới với các avatar AI.
"Tôi đã nghĩ, 'Nghe có vẻ hơi điên rồ và có lẽ quá tốt đến mức khó tin,'" anh ấy nói.
Vì tò mò, anh đã tham gia một nhóm đào tạo nhỏ. Trong ba ngày, Craig tạo bản sao kỹ thuật số của mình, tối ưu hóa quy trình sản xuất nội dung và đăng tải Instagram Reel đầu tiên của anh.
"Tôi đã hoảng hốt vì tôi vốn được biết đến nhờ những video của mình," anh ấy nói. "Tôi nghĩ mọi người sẽ ghét thứ này."
Xây dựng bản sao kỹ thuật số mà người mua có thể tin tưởng
Theo Craig, lý do bản sao kỹ thuật số hoạt động hiệu quả là vì nó được xây dựng từ chính nguồn tư liệu chất lượng cao của anh. Thay vì bắt đầu từ con số 0, anh đã huấn luyện avatar của mình bằng thư viện video mà anh từng quay sẵn, ghi lại diện mạo thật và phong thái tự nhiên của anh trong nhiều bối cảnh khác nhau.
Anh ấy kết hợp nó với các mẫu giọng nói được thu âm chuyên nghiệp, được tinh chỉnh thành một giọng nói trong nhà cho các đoạn clip kiểu phòng thu và một giọng nói ngoài trời nghe tự nhiên tại hiện trường. Anh ấy sử dụng mẫu avatar mới nhất và nâng cấp mỗi khi có phiên bản tốt hơn được phát hành.
Craig sử dụng bản sao kỹ thuật số để giúp khán giả luôn nắm bắt tin tức địa phương và diễn biến thị trường, chứ không chạy theo xu hướng hay làm các video mang tính mới lạ.
"Bản sao kỹ thuật số này tồn tại để giúp mọi người luôn được cập nhật về những gì đang diễn ra tại địa phương, các tin tức và cung cấp thông tin cho họ," Craig nói.
Độ chính xác là điều không thể thỏa hiệp. Anh ấy viết, rà soát và kiểm chứng từng kịch bản dựa trên dữ liệu thị trường địa phương được chọn lọc cẩn thận trước khi tạo video, và anh ấy gắn nhãn mọi Reel là AI để không bao giờ gây hiểu lầm cho bất kỳ ai.
"Mọi thứ phải thật, thật sự chính xác," anh ấy nói. "Chỉ cần tôi đánh mất niềm tin của khán giả, là coi như xong."
Biến người theo dõi thành một hình ảnh đáng tin cậy tại địa phương
Trong tuần đầu tiên, Craig nhận ra một điều vừa phấn khích vừa khiêm nhường.
"Mỗi bài đăng mà tôi đã tạo ra đều đạt hiệu quả tốt hơn bất cứ điều gì tôi tự làm," anh ấy nói.
Điều quan trọng hơn với anh là mối liên kết đó vẫn được giữ vững. Một số người xem hỏi liệu các video có phải do AI tạo ra hay không, trong khi những người khác hoàn toàn không biết và rất ngạc nhiên khi biết sự thật. Rồi sự công nhận đã đến trực tiếp, bằng con người thật.
"Trong ba lần khác nhau, những người hoàn toàn xa lạ đã dừng tôi lại," Craig nói. "Có một anh chàng tấp xe vào lề khi tôi đang dắt chó đi dạo và nói: 'Tôi là người đăng ký kênh của anh. Tôi rất thích những gì anh làm. Cảm ơn anh vì đã làm điều đó.'"
Người xem hoàn toàn không biết rằng người mà anh ấy vừa nói chuyện không phải là cùng một phiên bản mà anh ấy xem trên mạng. Với Craig, đó chính là điều anh ấy muốn.
"Sự kết nối đã hoạt động," anh nói. Đó là kiểu sự công nhận đã thúc đẩy anh hướng tới một mục tiêu lớn hơn: trở thành người mà anh gọi là "thị trưởng số" của thành phố mình.
Biến sự nhất quán thành độ phủ sóng và sự ghi nhận
Nhờ bản song sinh đảm nhận phần nội dung tin tức, Craig đã chuyển từ việc chỉ làm một video mỗi tuần sang hai Reel mỗi ngày, một nhịp độ mà quay phim truyền thống không thể nào đáp ứng được. Độ phủ sóng vì thế cũng tăng theo.
Trong khoảng mười tháng, lượng người theo dõi Instagram của anh đã tăng gấp bốn lần, từ khoảng 1.500 lên gần 6.000. Nội dung của anh giờ đây tiếp cận hơn 770.000 tài khoản trong một tháng điển hình và tạo ra từ 60.000 đến 70.000 lượt tương tác, với các Reel riêng lẻ thường xuyên vượt mốc 100.000 lượt xem.
Điều quý giá không kém là những gì bản sao kỹ thuật số giúp anh ấy có thời gian để làm. Thời gian tiết kiệm được được dành lại cho việc làm việc trực tiếp một–một với khách hàng, bao gồm cả các video theo dõi được cá nhân hóa, một cách tiếp cận đã giúp anh ấy tái kết nối với các khách hàng cũ và chốt được nhiều thương vụ lớn.
"Bản sao kỹ thuật số giúp tôi có thêm thời gian để làm nhiều việc một–một với khách hàng của mình hơn," anh ấy nói.
Khi được yêu cầu tóm tắt về nền tảng này, anh ấy không hề do dự.
"HeyGen là nền tảng tốt nhất và hiệu quả nhất để mở rộng quy mô nội dung video của tôi," anh ấy nói. "Tôi vẫn chưa tìm được nền tảng nào có thể sánh ngang với nó."
Ngày nay, Craig xem bản sao kỹ thuật số của mình không phải là sự thay thế cho chính anh, mà là sự mở rộng cho chuyên môn của anh.
"Nếu bạn muốn được nhìn thấy, được lắng nghe và mang lại giá trị," anh ấy nói, "HeyGen là một công cụ tuyệt vời để làm điều đó."