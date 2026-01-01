Tổng quan về Avatar

Tạo một avatar tùy chỉnh trong HeyGen là một trong những cách mạnh mẽ nhất để thể hiện cá tính, thương hiệu hoặc nhân vật của bạn một cách sống động. HeyGen cung cấp nhiều cách tạo avatar khác nhau, mỗi cách được thiết kế cho các nhu cầu sử dụng riêng và mức độ kiểm soát sáng tạo khác nhau.

HeyGen cung cấp ba cách chính để tạo một avatar:

Avatar Siêu Thực

Đây là lựa chọn chân thực nhất của HeyGen. Bằng cách tải lên hoặc quay một đoạn video ngắn, bạn có thể ghi lại các biểu cảm khuôn mặt, cử động và giọng nói thực tế. Kết quả là một phiên bản số hóa cực kỳ sống động của chính bạn, khiến lựa chọn này trở nên lý tưởng cho các thông điệp từ lãnh đạo, đào tạo nội bộ và nội dung hướng đến khách hàng, nơi tính chân thực đóng vai trò then chốt.

Ảnh đại diện

Nếu không thể quay video, Ảnh đại diện là một lựa chọn thay thế gọn nhẹ. Tải lên 10–15 hình ảnh chất lượng cao, và AI của HeyGen sẽ tạo ra một avatar với chuyển động tự nhiên, khớp khẩu hình chính xác và giọng nói bạn đã chọn. Cách làm này nhanh, ổn định và rất phù hợp để tạo bản sao kỹ thuật số của bạn mà không cần quay video.

Avatar Được Tạo Sinh

Để có sự tự do sáng tạo tối đa, các Avatar Được Tạo Sinh được tạo hoàn toàn từ một đoạn mô tả bằng văn bản. HeyGen thiết kế một nhân vật được tạo bởi AI với các đặc điểm, phong cách và giọng nói độc đáo. Tùy chọn này rất lý tưởng cho các nhân vật hư cấu, xây dựng thương hiệu theo phong cách riêng và kể chuyện sáng tạo.

Khi avatar của bạn đã được tạo, bạn có thể nâng cấp nó bằng Avatar IV, một tính năng thế hệ mới bổ sung chuyển động biểu cảm và môi trường động.

Avatar IV điều chỉnh nét mặt, cử chỉ và phông nền để phù hợp với cảm xúc và ngữ cảnh của kịch bản. Điều này mang lại cách truyền tải tự nhiên hơn, sự đồng điệu cảm xúc mạnh mẽ hơn và trải nghiệm kể chuyện sống động, bất kể bạn bắt đầu với loại avatar nào.

Dù bạn đang tạo một phiên bản sống động như thật của chính mình hay thiết kế một nhân vật hoàn toàn mới, HeyGen đều cung cấp cho bạn những công cụ để biến avatar trở thành bản sắc riêng của bạn.